Sự hồi sinh mạnh mẽ của "tượng đài" bông y tế Việt

Được thành lập từ năm 1960, Bông Bạch Tuyết là một trong số ít thương hiệu Việt hiếm hoi vẫn bền bỉ tồn tại và phát triển suốt hơn sáu thập kỷ qua. Quãng thời gian 65 năm này không chỉ là những chuỗi ngày nối dài của việc mang đến những sản phẩm y tế chất lượng đến tay người tiêu dùng, mà còn là hành trình gìn giữ niềm tin và không ngừng đổi mới của thương hiệu.

Hình ảnh cô ý tá với cái tên Bông Bạch Tuyết đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt trong suốt sáu thập kỷ.

Từ tủ thuốc gia đình đến biểu tượng sức khỏe quốc dân

Ra đời trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, Bông Bạch Tuyết từng được xem là niềm tự hào của ngành y tế trong nước. Không ồn ào truyền thông, không rầm rộ quảng bá, thương hiệu âm thầm hiện diện trong hầu hết các bệnh viện, phòng khám và tủ thuốc của triệu gia đình Việt.

65 năm phát triển không chỉ là một con số đơn thuần, mà là minh chứng sống động cho sự bền bỉ và tận tâm của doanh nghiệp. Trong suốt hành trình ấy, Bông Bạch Tuyết vẫn giữ vững tôn chỉ chăm sóc sức khỏe cộng đồng một cách bền vững và có trách nhiệm. Hướng đến tương lai, Bông Bạch Tuyết đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản phẩm vệ sinh thiết yếu tại Việt Nam.

Bông Bạch Tuyết từng bước mở rộng sang các dòng sản phẩm cá nhân với chất lượng cao và quy chuẩn khắt khe.

Bông Bạch Tuyết không ngừng đổi mới để thích nghi với thời đại. Từ những sản phẩm y tế truyền thống, thương hiệu đã mở rộng sang các dòng chăm sóc cá nhân như bông tẩy trang, khẩu trang, khăn lau mặt,... Điểm chung của các sản phẩm này là đều giữ vững tiêu chuẩn y tế nghiêm ngặt - thế mạnh cốt lõi đã làm nên uy tín của Bông Bạch Tuyết nhiều thập kỷ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đầu tư nâng cấp công nghệ sản xuất, nổi bật là công nghệ spunlace nhập khẩu từ châu Âu giúp sợi bông mềm hơn, chắc hơn và không để lại xơ. Công nghệ nấu bông cũng được cải tiến để cho ra sản phẩm đạt độ trắng, thấm hút và độ sạch theo đúng tiêu chuẩn y tế.

Các sản phẩm chăm sóc cá nhân của Bông Bạch Tuyết được sản xuất theo tiêu chuẩn và chất lượng y tế.

Tìm lại ánh hào quang nhờ thương mại điện tử

Dù từng là thương hiệu quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt, nhưng Bông Bạch Tuyết cũng không tránh khỏi những giai đoạn khủng hoảng. Sau khi chuyển sang mô hình cổ phần hóa, doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu trong và ngoài nước, trong khi hành vi tiêu dùng của người dân cũng thay đổi chóng mặt.

Cơ hội chỉ thực sự mở ra khi thương hiệu quyết định chuyển mình, mở rộng sang kênh thương mại điện tử. Chỉ trong vòng ba năm kể từ khi chính thức tham gia các nền tảng TMĐT, Bông Bạch Tuyết đã ghi nhận sự hồi sinh mạnh mẽ.

Chỉ trong ba năm, sản phẩm bông tẩy trang của Bông Bạch Tuyết đã vươn lên dẫn đầu thị phần trên Shopee, vượt qua nhiều đối thủ quốc tế. Những dòng sản phẩm khác như khẩu trang, tăm bông, khăn lau mặt cũng được đón nhận nồng nhiệt nhờ giữ vững tiêu chuẩn y tế mà vẫn gần gũi, tiện lợi cho đời sống hàng ngày.

Thương hiệu nhanh chóng đạt được thành tích kinh doanh ấn tượng trên Shopee.

Chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm kết hợp cùng sức mạnh của nền tảng số đã giúp Bông Bạch Tuyết từng bước lấy lại vị thế. Không chỉ đơn thuần là quá trình hồi sinh một thương hiệu cũ, đây còn là sự trở lại của một biểu tượng gắn liền với ký ức và niềm tin của nhiều thế hệ người Việt.

Livestream tôn vinh thương hiệu của người Việt, vì người Việt

Chưa dừng lại ở đó, Bông Bạch Tuyết đang viết tiếp chương mới cho hành trình của mình bằng cách kết nối sâu hơn với người tiêu dùng thông qua việc tham gia chương trình livestream Tinh Hoa Việt Chung Sức. Đây không chỉ là cơ hội để Bông Bạch Tuyết chia sẻ câu chuyện của mình, mà còn là dịp để người tiêu dùng trên khắp cả nước được trải nghiệm các sản phẩm của thương hiệu này như bông tẩy trang, khăn khô, khẩu trang với mức giá ưu đãi.

Bên cạnh các sản phẩm "made in Vietnam", phiên livestream còn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn như "voucher tinh hoa" giảm 25%, cơ hội chia kho 9 triệu Shopee Xu và voucher ShopeePay giảm 30.000 đồng cho đơn hàng từ 99.000 đồng.

Phối hợp với Shopee, Bông Bạch Tuyết không chỉ chia sẻ các câu chuyện truyền cảm hứng "người Việt dùng hàng Việt" mà còn mang đến nhiều ưu đãi độc quyền cho người dùng.

