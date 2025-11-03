Mới đây, Khánh Phương gây chú ý khi lộ diện tại một sự kiện sau thời gian vướng ồn ào liên quan đến MV nghi quảng cáo cá độ. Nam ca sĩ diện trang phục xanh dương, kết hợp sơ mi trắng bên trong, đeo kính đen và tinh thần khá thoải mái khi giao lưu tương tác với những đồng nghiệp xung quanh.

Tại sự kiện, Khánh Phương cũng có những chia sẻ về những lùm xùm gần đây. Khi được hỏi về kết quả sau khi làm việc với cơ quan chức năng về vụ MV Anh Em Trước Sau Như Một, nam ca sĩ cho biết: "Vụ việc đã xử lý xong rồi, hi vọng mọi người sẽ hiểu và thông cảm. Đây sẽ là bài học lớn cho cả nhóm và riêng với Khánh Phương".

Liên quan đến hình ảnh được cho là tin nhắn của Khánh Phương trong nhóm chat bị lộ ra ngoài, nam ca sĩ nói: "Tôi không biết. Nói chung câu chuyện hiện tại đã êm xuôi rồi, tôi cũng không muốn nói lại nhiều nữa".

Khánh Phương chia sẻ sau ồn ào MV với nhóm Ngũ Hổ Tướng

Ngày 18/9, MV Anh Em Trước Sau Như Một do nhóm Ngũ Hổ Tướng (gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng) phát hành đã nhanh chóng gây chú ý. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, khán giả phát hiện trong nhiều phân cảnh logo của một trang web cá độ xuất hiện trên ly, áo, bao bì... Tình tiết này tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt, khiến các ca sĩ liên quan bị chỉ trích vì để hình ảnh được cho là liên quan đến hoạt động cá cược xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc.

Khi ồn ào nổ ra, mạng xã hội còn lan truyền ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của Khánh Phương trong nhóm chat kín. Theo nội dung được lan truyền, người này nhấn mạnh việc không tự ý trả lời phỏng vấn hay nghe theo các cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng, đồng thời kêu gọi các thành viên giữ thái độ bình tĩnh trước tình hình. Tính thực hư của loạt tin nhắn bị lộ vẫn chưa xác định nhưng khiến Khánh Phương bị réo tên liên tục.

MV Anh Em Trước Sau Như Một của nhóm Ngũ Hổ Tướng vướng nghi vấn quảng cáo cá độ

Đến chiều 22/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM đã gửi giấy mời làm việc đối với các thành viên của nhóm Ngũ Hổ Tướng. 5 ca sĩ của nhóm được triệu tập gồm Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Lưu Hưng.

Ngày 25/9, ca sĩ Khánh Phương đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM để làm việc liên quan đến ồn ào MV Anh Em Trước Sau Như Một vướng nghi án gắn logo của một trang cá độ. Trước đó khoảng 2 ngày, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy cùng diễn viên Đại An - người tham gia MV cũng đã đến cơ quan công an làm việc.

Khánh Phương từng lên tiếng giải thích nhóm nhận lời mời hợp tác từ "công ty truyền thông giải trí", muốn đưa logo xuất hiện trong vài phân cảnh trong Anh em trước sau như một. "Tôi và nhóm không hề biết có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý trong giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty", Khánh Phương giải thích. Anh thừa nhận sai lầm và cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để sửa sai.

Khánh Phương thừa nhận sai lầm và xin lỗi khán gải sau ồn ào của MV

Khánh Phương sinh năm 1981 tại TP.HCM, trong một gia đình có nền tảng kinh tế vững vàng khi cha mẹ đều là doanh nhân thành đạt. Khánh Phương bắt đầu sự nghiệp ca hát vào năm 2001 khi cùng lập nên nhóm nhạc MP5. 3 năm sau nam ca sĩ tách hoạt động solo và bắt đầu nổi tiếng sau hit Chiếc Khăn Gió Ấm. Tiếp đà thành công, nam ca sĩ liên tục ghi dấu với loạt hit như Tựa Vào Vai Anh, Ngàn Lần Khắc Tên Em, Mưa Thủy Tinh, Đành Thôi Quên Lãng… và thành cái tên gây bão cuối thập niên 2000.

Vài năm trở lại đây, Khánh Phương vừa ca hát vừa kinh doanh. Hồi tháng 6/2023, nam ca sĩ bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 245 triệu đồng vì mua bán "chui" cổ phiếu. Cụ thể Khánh Phương đã mua hơn 3,1 triệu cổ phiếu SJC của Công ty Sông Đà 1.01, tăng sở hữu từ 0% lên 45,5%. Ngày 23/12/2022, anh mua 100.000 cổ phiếu SJC và bán ra 21.800 đơn vị, nâng sở hữu tại thời điểm đó từ 24,69% lên 25,81%. Cả hai lần giao dịch, Khánh Phương đều không đăng ký chào mua công khai.

Vì các lỗi trên, Khánh Phương bị phạt 150 triệu đồng, buộc phải từ bỏ quyền biểu quyết trên số cổ phần từ hành vi vi phạm. Ngoài ra, Khánh Phương còn bị phạt thêm 95 triệu đồng do không báo cáo HNX khi trở thành cổ đông lớn của SJC ngày 14/10/2022 và nhiều lần giao dịch cổ phiếu SJC làm thay đổi sở hữu vượt ngưỡng 1% nhưng không công bố thông tin.