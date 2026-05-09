Sự hết thời của nam thần thích làm "cha thiên hạ": 2 lần bị thời sự đài quốc gia bêu tên, nhan sắc giờ bệ rạc không ai nhận ra

Tại showbiz Trung Quốc, nhắc đến "tổng tài dầu mỡ" - tức diễn lố đến mức làm người xem nổi da gà - trên màn ảnh, công chúng ngoài Huỳnh Hiểu Minh, còn nghĩ ngay đến Dương Thước. Nam diễn viên sinh năm 1983 này chuyên trị các vai chủ tịch, giám đốc và người thành đạt trên màn ảnh. Các phim tiêu biểu của anh có thể kể đến Hoan Lạc Tụng, Người Nhà Châu Giang, Trả Lại Thế Giới Cho Em... Thế nhưng, Dương Thước thường xuyên có lối diễn khoa trương, biểu cảm quá đà, khó coi khiến khán giả muốn bỏ phim. Dù vậy, anh vẫn là gương mặt tài tử nổi bật của Cbiz.

Tuy nhiên, sau khi liên tiếp dính lùm xùm đời tư từ scandal thân mật quá mức với Lưu Đào, bị tố đòi cát-xê trên trời cho đến hành xử tệ với vợ con trên show truyền hình, Dương Thước đã bị cả showbiz tẩy chay. Từ sao nam hạng A, anh lâm vào cảnh gần như không còn phim để đóng. Theo QQ, cuộc đời của Dương Thước giống hệt một kịch bản “đầu voi đuôi chuột” và sớm hết thời.

Gây phẫn nộ vì thân mật quá giới hạn với Lưu Đào

Năm 2016, bộ phim Hoan Lạc Tụng bùng nổ toàn châu Á, giúp Dương Thước nổi tiếng nhờ vai Bao Dịch Phàm - tổng tài phong trần, giàu có và đầy sức hút. Nhưng ngoài đời, mối quan hệ giữa anh và bạn diễn Lưu Đào lại khiến công chúng liên tục bàn tán vì thân thiết quá mức. Cần phải chú ý là Dương Thước và Lưu Đào đều đã có gia đình.

Tại buổi công chiếu Hoan Lạc Tụng 2 năm 2017, Dương Thước ôm chặt Lưu Đào từ phía sau, còn đan tay đầy tình tứ, khiến nhiều khán giả sốc vì mức độ thân mật vượt xa đồng nghiệp bình thường. Chưa dừng lại ở đó, trong một lễ trao giải, nam diễn viên bất ngờ cúi sát định hôn má Lưu Đào, nhưng nữ diễn viên lập tức né tránh. Khoảnh khắc ngượng ngùng ấy bị camera ghi lại trọn vẹn và leo thẳng top tìm kiếm nóng trên MXH Weibo.

Đến lúc tham gia show Thân Ái Đích Khách Sạn, Dương Thước tiếp tục gây tranh cãi vì thường xuyên chủ động giúp Lưu Đào thắt tạp dề, bóp vai hay có nhiều động chạm cơ thể. Dù hai bên đều lên tiếng phủ nhận tin đồn tình cảm, công chúng vẫn cho rằng nam diễn viên quá thiếu ranh giới với bạn diễn nữ.

Bị đài CCTV bêu tên, nhắc nhở vẫn phớt lờ làm trái quy định

Nếu scandal thân mật quá mức với Lưu Đào chỉ làm hao hụt thiện cảm của khán giả, thì vụ yêu sách cát-xê năm 2018 mới thực sự đẩy Dương Thước vào khủng hoảng. Tháng 8/2028, các nền tảng video lớn và công ty sản xuất phim tại Trung Quốc đồng loạt đưa ra quy định siết chặt thù lao nghệ sĩ. Đến tháng 11 cùng năm, Tổng Cục Phát Thanh, Truyền Hình Trung Quốc chính thức ban hành “lệnh hạn chế cát-xê”. Cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc có quy định thù lao cho nghệ sĩ không chiếm quá 40% tổng kinh phí sản xuất, trong đó cát-xê diễn viên chính không được vượt quá 70% tiền lương của các diễn viên còn lại.

Thế nhưng, ngay giữa thời điểm nhạy cảm đó, Dương Thước vẫn đòi đoàn phim Người Xa Lạ trả cho anh thù lao lên đến 87,5 triệu NDT (326 tỷ đồng), chiếm hơn 70% tiền lương của các diễn viên còn lại, thậm chí ngang ngửa với tổng kinh phí sản xuất. Điều này vi phạm nghiêm trọng quy định của Tổng cục. Khi hợp đồng bị rò rỉ ra ngoài, đài trung ương CCTV đã cảnh báo, nhắc nhở Dương Thước.

Dù vậy, khi đoàn phim yêu cầu thương lượng thù lao để đúng với quy định Tổng cục, Dương Thước từ chối và tuyên bố không bao giờ hạ giá cát-xê. Thái độ thách thức này khiến anh bị đài trung ương CCTV bêu tên trên thời sự vì có lối hành xử như "cha thiên hạ", xem thường quy định của Tổng Cục Phát Thanh, Truyền Hình Trung Quốc. Phía Tổng cục sau đó cũng ban hành lên cấm phát hành tác phẩm Người Xa Lạ vĩnh viễn vào cuối năm 2018. Vụ việc khiến danh tiếng của Dương Thước lao dốc nghiêm trọng.

Nam diễn viên hét giá cát-xê trên trời, 2 lần bị đài quốc gia bêu tên, cơ quan quản lý văn hóa nhắc nhở vẫn phớt lờ.

Ngoại tình, gia trưởng và hành xử thiếu tôn trọng vợ con

Giữa lúc sự nghiệp khủng hoảng, Dương Thước cố gắng cứu vãn hình tượng bằng cách show gia đình. Năm 2019, anh đưa mẹ và vợ là Vương Lê Văn tham gia Người Phụ Nữ Tôi Yêu Nhất. Trong chương trình, anh lấy ra một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn, tuyên bố nếu chia tay sẽ để toàn bộ tài sản cho vợ nhằm xây dựng hình tượng người chồng yêu thương gia đình.

Nhưng trái với những gì muốn thể hiện, khán giả lại thấy một Dương Thước lạnh lùng và gia trưởng. Khi vợ nhẹ nhàng gọi dậy, anh lập tức cau có, đập mạnh vào đầu giường. Lúc vợ nhờ xếp quần áo giúp thì anh né tránh, trả lời qua loa. Thậm chí Dương Thước còn phàn nàn chuyện vợ làm việc nhà ít trước mặt mẹ ruột của mình, khiến không khí trường quay cực kỳ khó xử. Trên MXH Weibo, khán giả chỉ trích Dương Thước đối xử thiếu tôn trọng, coi vợ không khác gì người hầu. Nhiều người còn mỉa mai nam diễn viên nhập vai quá sâu, thực sự nghĩ mình là "tổng tài bá đạo" ngoài đời và hành xử hống hách, gia trưởng.

Cùng năm đó, khi tham gia Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế 6, cách dạy con nghiêm khắc của Dương Thước tiếp tục gây phẫn nộ lớn. Trong một phân cảnh ở vùng cao nguyên, anh lớn tiếng quát mắng con trai Dương Vũ Thần vì đi không đúng tư thế, còn bắt cậu bé chạy lại từ chân dốc để đi lại lần nữa dù đứa trẻ đã kiệt sức. Do thường xuyên bị bố la mắng, dọa nạt mà cậu bé Dương Vũ Thần luôn tỏ ra dè dặt, không dám nhìn thẳng bố. Thậm chí khi được người khác khen ngợi, cậu bé cũng không vui mà bật khóc đầy tủi thân. Các phân cảnh có sự xuất hiện của Dương Thước khiến người xem ngột ngạt, không khỏi thương cảm cho Dương Vũ Thần khi có người cha cực đoan quá đáng, chỉ biết ra lệnh và bắt ép con làm theo ý mình.

Chưa dừng lại ở đó, Dương Thước còn bị tố cáo ngoại tình với 1 người phụ nữ tên "Tseng". Cô gái này cho biết họ đã ở bên nhau vào ngày 12/4/2018. Sau đó, Dương Thước có gửi cho người phụ nữ số tiền 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng) để bịt miệng.

Sau hàng loạt tranh cãi, danh tiếng và giá trị thương mại của Dương Thước tụt dốc nhanh chóng, bị công chúng ghét bỏ, đòi đuổi khỏi showbiz vì tính cách như "phát xít" đối với vợ con. Hợp đồng quảng cáo dần dần biến mất, lời mời đóng phim cũng thưa dần và anh gần như biến mất khỏi showbiz.

Cố tẩy trắng trở lại showbiz nhưng bất thành

Do bị tẩy chay, loại bỏ khỏi các hoạt động trong ngành giải trí, Dương Thước từng tạm livestream bán hàng để kiếm sống. Tuy nhiên, các buổi phát sóng trực tuyến bán hàng của nam diễn viên này có lượng người chốt đơn rất ít. Theo các nguồn tin, Dương Thước đã phải đi khắp nơi hạ mình xin vai diễn mới có cơ hội xuất hiện trở lại trên màn ảnh.

Đến cuối năm 2024, Dương Thước âm thầm trở lại màn ảnh với vai tù nhân trong bộ phim Dĩ Pháp Chi Danh. Năm 2026, anh tiếp tục xuất hiện trong phim Sinh Mệnh Thụ, chấp nhận để da cháy nắng ở độ cao 4.800 mét, để mặt mộc hoàn toàn và còn thử sức ở vị trí đạo diễn điều hành. Xuất hiện tại một liên hoan phim sinh viên hồi tháng 5/2026, nam diễn viên gây bàn tán với gương mặt gầy gò, nhiều nếp nhăn, không còn vẻ bóng bẩy của "tổng tài hống hách" năm nào.

Dương Thước khiến khán giả không nhận ra khi xuất hiện với dáng vẻ già nua, để râu rậm. Trạng thái của nam diễn viên hiện tại vô cùng thiếu chỉn chu xộc xệch , khác hẳn hình ảnh hào hoa bóng bẩy trước đây.

Gần đây, nam diễn viên xây dựng kênh TikTok chia sẻ về cuộc sống làm chồng, làm cha để qua đó lấy lại hình ảnh. Tuy nhiên, các video này lại biến nam diễn viên trở thành trò hề trong mắt công chúng vì càng diễn càng lộ. Vợ Dương Thước cũng tỏ ra chán chường, tương tác cho có khi chồng chỉ tốt với mình trên máy quay. Điều này khiến Dương Thước bị tiếng chiêu trò, vốn đã bị ghét nay càng bị công chúng ghét hơn.

Nguồn: QQ, Sina