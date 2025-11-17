Sự hết thời của công chúa Kbiz: Bị cấm sóng thê thảm 10 năm, mới hoạt động đã bị kiện 50 tỷ

Từng là một trong những gương mặt nổi bật của nhóm nhạc nữ huyền thoại Kpop SNSD, sau 11 năm rời nhóm, Jessica Jung giờ đây liên tiếp vướng vào các vụ kiện pháp lý với giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ngày 13/11, tờ Sina đưa tin Jessica vừa thua kiện tại Trung Quốc. Văn bản từ cơ quan pháp luật cho thấy nữ ca sĩ sinh năm 1989 cùng một công ty liên quan bị cáo buộc nhận tiền từ ban tổ chức nhưng không tham dự sự kiện như hợp đồng, đồng thời không trả lại số tiền này sau khi “bùng show”. Tòa án yêu cầu Jessica hoàn trả tiền và bồi thường thiệt hại.

Nguồn tin cho biết, Jessica từng kiện ngược đối tác nhưng cũng bị xử thua. Cụ thể, cô phải bồi thường 10 triệu NDT (37 tỷ đồng) tiền cát-xê, 3 triệu NDT (11,1 tỷ đồng) tiền phạt vi phạm hợp đồng và 100.000 NDT (370 triệu đồng) phí luật sư, tổng cộng 13,1 triệu NDT (48,5 tỷ đồng). Ngay sau đó, công ty quản lý Coridel Entertainment lên tiếng trên Weibo, bác bỏ cáo buộc, khẳng định các thông tin trên là bịa đặt, xâm phạm danh dự của cô và cho biết đã chỉ định luật sư thu thập bằng chứng để đấu tranh tại tòa.

Đáng chú ý, đây không phải vụ kiện đầu tiên của Jessica tại thị trường xứ tỷ dân. Năm 2019, cô từng vướng kiện tụng với hai công ty Trung Quốc liên quan hợp đồng quản lý hoạt động tại nước này. Hai công ty kiện Jessica và Coridel Capital Management vì cho rằng cô không tuân thủ hợp đồng, yêu cầu chi trả các khoản phí, bồi thường và thu nhập chưa thanh toán trị giá khoảng 2 tỷ won (36 tỷ đồng). Hai phiên tòa đều có lợi cho các công ty Trung Quốc, và Jessica kháng cáo nhưng cuối cùng cũng bị xử thua.

Bên cạnh các vụ kiện âm nhạc và sự kiện, thương hiệu thời trang Blanc & Eclare do Jessica đồng sáng lập cùng bạn trai Tyler Kwon cũng gặp nhiều tranh chấp pháp lý và tài chính. Chi nhánh tại Cheongdam‑dong, Seoul, bị cưỡng chế và đóng cửa vào năm 2023 vì không thanh toán tiền thuê nhiều tháng, Blanc & Eclare còn bị cáo buộc nợ khoản vay 4 triệu USD với công ty Spectra SPC/Joyking Enterprise, dẫn tới các vụ kiện kéo dài. Những sự cố này gây thiệt hại đáng kể về tài chính và uy tín thương hiệu của Jessica.

Jessica Jung, sinh năm 1989, là ca sĩ, diễn viên và doanh nhân Mỹ gốc Hàn. Cô debut cùng SNSD vào năm 2007 dưới trướng SM Entertainment và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật, thu hút fan nhất của nhóm nhạc nữ huyền thoại thế hệ 2. Năm 2014, Jessica sáng lập thương hiệu thời trang Blanc & Eclare, dẫn đến xung đột lịch trình với SNSD. Ngày 30/9/2014, cô bất ngờ thông báo trên Weibo rằng mình bị “buộc phải rời nhóm”, khiến người hâm mộ toàn cầu chấn động. SM sau đó xác nhận quyết định này xuất phát từ mâu thuẫn giữa lịch trình hoạt động nhóm và dự án thời trang riêng của cô, đồng thời thông báo SNSD sẽ tiếp tục hoạt động với 8 thành viên.

Bước sang giai đoạn solo, Jessica ký hợp đồng với Coridel Entertainment và phát hành các EP With Love, J, Wonderland, My Decade và Beep Beep, khẳng định màu sắc âm nhạc riêng và nhận được sự ủng hộ từ fan quốc tế. Năm 2022 đánh dấu sự trở lại bùng nổ của Jessica tại thị trường Trung Quốc khi cô tham gia chương trình thực tế nổi tiếng Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, tái lập vị thế trong ngành giải trí Trung Quốc và thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Những năm gần đây, cô tiếp tục ra mắt EP Beep Beep (2023), tổ chức tour Diamond Dreams và mở rộng kinh doanh với nhà hàng Clareau tại Seoul.

Tuy nhiên, sau lùm xùm rời SNSD năm 2014, Jessica gần như biến mất khỏi thị trường Kpop. Dư luận Hàn Quốc thời điểm đó khắt khe và việc bị SM cấm sóng dẫn đến việc “đóng băng” hoạt động trong nước tận 10 năm. Cô không xuất hiện trên show giải trí, thiếu lịch trình truyền hình và quảng bá, khiến nữ ca sĩ khó tiếp cận khán giả Hàn dù vẫn phát hành sản phẩm âm nhạc đều đặn.

Nhiều khán giả vẫn tiếc nuối cho sự ra đi của Jessica ngay thời kỳ đỉnh cao của SNSD, khi cô là một trong những “cây hút fan” chính, góp phần định hình hình ảnh và sức hút của nhóm. Kể từ khi rời nhóm, Jessica chủ yếu tập trung kinh doanh, khoe lối sống sang chảnh. Jessica ra 2 cuốn sách về đời sống idol, khiến dư luận dậy sóng vì nhiều chi tiết bị cho là ám chỉ SNSD. Tuy nhiên, với âm nhạc, Jessica không có nhiều hoạt động nổi bật.

Trong khi đó, SNSD không còn hoạt động nhóm sôi nổi. Các thành viên SNSD dần hết hợp đồng với SM và có nhiều định hướng khác nhau. Taeyeon phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp solo, đạt được thành công cả về âm nhạc và hình ảnh, cho thấy sức ảnh hưởng của nhóm vẫn ổn định. Seohyun hay YoonA tập trung diễn xuất. Sau hơn 10 năm, nhóm nữ quốc dân ngày nào đã trưởng thành và rẽ hướng sự nghiệp.