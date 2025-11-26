Sự hết thời của 1 ngôi sao: Từng nhận cả núi kịch bản, giờ làm bartender, quét rác đến phát tờ rơi kiếm sống

Hoàng Đắc Sinh từng là nam diễn viên đình đám xứ Hương Cảng. Anh là gương mặt "tiểu sinh" được đài TVB nâng đỡ. Thời đỉnh cao, Hoàng Đắc Sinh nhận cả núi kịch bản, liên tục góp mặt trong nhiều phim truyền hình giờ vàng có rating kỷ lục như Học trường mật cảnh, Binh đoàn phái yếu, Til Love Do Us Lie.... Hoàng Đắc Sinh, La Quân Mãn, Lạc Đồng, Chu Mẫn Hãn 1 thời là nhóm anh trai "Killer-4" nhận được sự yêu thích của khán giả Hong Kong (Trung Quốc).

Tuy nhiên, từ năm 2021, danh tiếng Hoàng Đắc Sinh bắt đầu sa sút và bị TVB hắt hủi. Do không còn nhận được kịch bản phim tốt, lương giảm sâu, nam diễn viên quyết định rời đài truyền hình hàng đầu xứ Hương Cảng. Tuy nhiên, anh không tìm được bến đỗ mới và buộc phải chuyển sang lao động tay chân kiếm sống. Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ rần rần hình ảnh Hoàng Đắc Sinh làm bartender ở 1 quán bar tại Causeway Bay (Hong Kong, Trung Quốc). Theo tờ On tìm hiểu, ngoài công việc bartender, Hoàng Đắc Sinh còn xin phụ trách dọn dẹp vệ sinh, làm quản lý ở quán bar để kiếm thêm thu nhập.

Hoàng Đắc Sinh làm bartender, quản lý kiêm người dọn dẹp vệ sinh ở quán bar sau khi hết thời

Chia sẻ với truyền thông, Hoàng Đắc Sinh thừa nhận anh đang đối mặt với khó khăn tài chính sau khi danh tiếng sa sút, không còn được mời đóng phim hay làm việc trong ngành giải trí. Hoàng Đắc Sinh tâm sự ngoài làm việc xuyên đêm ở quán bar, anh còn làm công nhân quét rác trên phố, phát tờ rơi, bốc vác, phục vụ ở nhà tang lễ, nhân viên sale...

Theo Hoàng Đắc Sinh, sau 4 năm ra đời làm công việc tay chân bươn chải, kinh nghiệm của anh nếu ghi vào CV xin việc có viết 10 trang cũng chưa hết. "Sau khi rời TVB, tôi không có việc làm, cuộc sống cũng vì vậy mà trở nên rất khó khăn, túng thiếu. Để có tiền sống qua ngày, tôi phải làm đủ việc phổ thông để kiếm sống, miễn không phạm pháp việc nào tôi cũng làm", Hoàng Đắc Sinh chia sẻ.

Dù công việc vất vả và còn phải đối mặt với nhiều chông gai ở phía trước, Hoàng Đắc Sinh vẫn giữ được tinh thần lạc quan, bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha "hết thời" để nỗ lực lao động cải thiện cuộc sống. Nam diễn viên khẳng định, anh không xem lao động tay chân là thấp kém và cảm thấy xấu hổ với tình cảnh hiện tại: "Tôi lao động chân chính bằng mồ hôi sức lực của mình để làm ra những đồng tiền sạch nên tôi không có gì phải hổ thẹn với lương tâm. Tôi cũng không cảm thấy mình thấp hèn bởi nghề nghiệp không phân cao thấp".

Hoàng Đắc Sinh không che giấu hoàn cảnh chật vật hiện tại của mình. Nam diễn viên cho biết anh đã làm công nhân quét rác trên phố, phát tờ rơi, bốc vác, phục vụ ở nhà tang lễ, nhân viên sale... để kiếm sống trong 4 năm qua

Trên mạng xã hội, hoàn cảnh của Hoàng Đắc Sinh khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng, xót xa. Điều này cũng cho thấy 1 hiện thực tàn khốc rằng không phải nghệ sĩ nào khi rời xa ánh đèn hào nhoáng của showbiz cũng có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Nguồn: Sina, On, HK01



