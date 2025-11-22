Sự hết thời của 1 ngôi sao: Từng là thành viên nhóm nhạc hàng đầu nay đi bốc vác, làm tài xế taxi

Taeheon là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu Kpop thế hệ thứ 2 ZE:A. Từ năm 2017 tới nay, ZE:A đã tạm dừng hoạt động, các thành viên có hướng đi riêng trong sự nghiệp. Trong đó, Taeheon đã phát hành sản phẩm solo nhưng không gây được tiếng vang. Trong suốt thời gian dài, nam idol đình đám 1 thời phải đối mặt với khó khăn tài chính và hiện tại, anh đang lái xe taxi để kiếm thêm thu nhập.

Dù công việc vất vả và còn phải đối mặt với nhiều chông gai ở phía trước song Taeheon vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Anh say mê với công việc hiện tại, còn chia sẻ lên kênh YouTube cá nhân đoạn clip ghi lại 1 buổi chạy taxi của mình. Trong clip, idol sinh năm 1989 mừng rỡ khi 1 vị khách đã nhận ra anh, đồng thời tự tin đặt mục tiêu kiếm được 300 ngàn won (5,4 triệu đồng) sau 12 giờ chạy taxi.

Taeheon đi lái taxi sau khi hết thời. Tuy công việc vất vả và phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng anh vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ trên môi

Ngoại hình của Taeheon cũng thay đổi đáng kể so với thời hoàng kim ở Kbiz

ZE:A là nhóm nhạc đình đám 1 thời, sở hữu bản hit All Day Long gây tiếng vang trên diện rộng

Trước đó, trên chương trình Recent Olympic, Taeheon đã chia sẻ về cuộc sống chật vật của bản thân sau khi xuất ngũ. Theo lời nam idol 8X, anh từng làm việc ở bộ phận vận chuyển và bốc xếp hàng hóa của ứng dụng mua hàng Coupang. Taeheon không ngại khó khăn nhưng điều khiến anh buồn lòng là nhiều netizen chỉ trích việc anh đi làm là bôi nhọ ZE:A. Taeheon khẳng định, anh làm công việc chân chính, làm ra những đồng tiền trong sạch nên không có gì phải hổ thẹn với lương tâm.

Cũng trong chương trình Recent Olympic, Taeheon cho biết anh từng làm đủ loại công việc để bươn chải cuộc sống: "Sau khi xuất ngũ, tôi không có việc làm, cuộc sống trở nên khó khăn nên phải làm ở quán bar. Tôi từng sống trong nhà bán hầm. Tôi cũng từng làm việc ở công trường. Cuộc sống khó khăn đến mức tôi không dám bật lò sưởi, rồi mắc bệnh ngoài da, không đủ tiền trả nhiên liệu nên phải tắm nước lạnh. Tôi từng túng thiếu đến mức chỉ dám ăn gói mì bẻ đôi".

Anh cởi mở chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống qua 1 chương trình truyền hình

Cuộc sống của nam idol Taeheon khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng, bởi lẽ không ngờ đằng sau vẻ hào nhoáng, 1 số thần tượng lại có cuộc sống chật vật đến như vậy sau khi rời xa ánh đèn sân khấu.