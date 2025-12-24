Sự hết thời của 1 ngôi sao: Mỹ nhân sáng giá bị ép đi tiếp rượu, chịu bất công đến mức rời làng giải trí

Sự nghiệp của Tằng Diễm Phân (Zeng Yanfen), hay còn được cộng đồng người hâm mộ biết đến với biệt danh Ruri, từng là một lát cắt tiêu biểu cho thời kỳ hoàng kim của mô hình thần tượng nữ tại Trung Quốc. Từ vị trí một thành viên được yêu thích bậc nhất trong nhóm nhạc quốc dân SNH48, cô dần biến mất khỏi tâm điểm truyền thông, để rồi nhiều năm sau quay trở lại bằng những phát ngôn gây chấn động, bóc trần mặt tối phía sau ánh đèn sân khấu.

Tằng Diễm Phân sinh năm 1991, gia nhập SNH48 năm 2013 với tư cách thành viên thế hệ thứ 2 thuộc Team NII (Ảnh: Weibo)

Tằng Diễm Phân sinh năm 1991, gia nhập SNH48 năm 2013 với tư cách thành viên thế hệ thứ 2 thuộc Team NII (một trong các đội hình chính thuộc mô hình đào tạo nhóm nhạc thần tượng nữ SNH48 của Trung Quốc). Cô nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng giữa một tập thể đông đảo. Tằng Diễm Phân ghi điểm nhờ tính cách thẳng thắn, hài hước và khả năng giao lưu gần gũi với người hâm mộ. Trong môi trường mà mức độ cạnh tranh được đo bằng từng lá phiếu, từng thứ hạng, Tằng Diễm Phân vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của Team NII giai đoạn đầu.

Ruri được xem là một trong những “linh hồn” của Team NII, đại diện cho hình ảnh năng động, gần gũi và đầy sức sống (Ảnh: Weibo)

Thành tích của cô tại các kỳ thi là minh chứng rõ ràng cho sức hút ấy. Năm 2015, Tằng Diễm Phân xếp hạng 9, một vị trí đáng mơ ước đối với bất kỳ idol nữ nào. Sang năm 2016, cô bứt phá lên hạng 4, chính thức bước vào nhóm những thành viên “át chủ bài” của toàn hệ thống đào tạo. Đến năm 2017, Tằng Diễm Phân tiếp tục giữ vững phong độ với hạng 6, khẳng định vị thế ổn định trong lòng fandom. Không chỉ dừng lại ở thứ hạng, Tằng Diễm Phân còn đảm nhận vai trò center cho single Happy Wonder World và tham gia nhiều ca khúc quan trọng như Princess’s Cloak hay Dawn in Naples. Ở thời điểm đó, Ruri được xem là một trong những “linh hồn” của Team NII, đại diện cho hình ảnh năng động, gần gũi và đầy sức sống.

Cuối năm 2017, Tằng Diễm Phân bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động vì lý do sức khỏe (Ảnh: Weibo)

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cuối năm 2017, Tằng Diễm Phân bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động vì lý do sức khỏe. Quyết định này khiến không ít người hâm mộ hoang mang, bởi cô vẫn đang duy trì độ nhận diện cao và sở hữu lượng fan trung thành đáng kể. Phải đến sau này, những mảnh ghép phía sau mới dần lộ diện. Theo chia sẻ của chính nữ thần tượng, việc tạm nghỉ không đơn thuần xuất phát từ vấn đề cá nhân, mà liên quan trực tiếp đến những mâu thuẫn kéo dài với công ty quản lý Siba Media.

Trong giai đoạn đóng băng hoạt động từ 2017 đến 2020, Tằng Diễm Phân nhiều lần ám chỉ về sự thiếu minh bạch trong quản lý, áp lực tinh thần nặng nề mà nghệ sĩ trẻ phải gánh chịu. Những phát ngôn ấy từng bị xem là rời rạc, thậm chí bị cho là “than thở cá nhân” trong một hệ thống vốn quen với sự im lặng và phục tùng. Đến năm 2020, cô chính thức tốt nghiệp, khép lại hành trình SNH48 trong lặng lẽ. Với nhiều fan, đó là một cái kết buồn cho một gương mặt từng được kỳ vọng rất lớn.

Rời khỏi nhóm, Tằng Diễm Phân thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và hoạt động với tư cách nghệ sĩ tự do (Ảnh: Weibo)

Rời khỏi nhóm, Tằng Diễm Phân thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và hoạt động với tư cách nghệ sĩ tự do. Dù không còn giữ được sức nóng như thời idol, cô vẫn được cộng đồng người hâm mộ SNH48 nhắc đến như một “huyền thoại” của Team NII đời đầu - biểu tượng cho một thế hệ thần tượng vừa rực rỡ vừa nhiều tiếc nuối.

Cuối năm 2025, cái tên Tằng Diễm Phân thực sự trở lại mặt báo theo cách không ai ngờ tới. Hiện tại, tranh chấp hợp đồng giữa Cúc Tịnh Y và Siba Media bùng nổ. Theo thông tin từ iFeng, Cúc Tịnh Y đã đệ đơn kiện công ty quản lý cũ vì hành vi giả mạo chữ ký, tự ý kéo dài hợp đồng lên tới 20 năm, đồng thời tố cáo việc bóc lột, che giấu thu nhập và kìm hãm sự phát triển của nghệ sĩ.

Cúc Tịnh Y đang vướng tranh chấp với công ty quản lý cũ - cũng là "cái nôi" debut Tằng Diễm Phân (Ảnh: Weibo)

Mới đây, Tằng Diễm Phân lên tiếng bảo vệ Cúc Tịnh Y. Những chia sẻ của Tằng Diễm Phân đã đẩy vụ việc lên một nấc thang mới, khi cô công khai nói về các “bữa tiệc kín”, nơi nghệ sĩ bị ép tham gia những hoạt động nhạy cảm, thậm chí dẫn cả người chưa đủ tuổi đi tiếp rượu. Tằng Diễm Phân còn nhắc lại một vụ việc trong quá khứ, khi Siba Media từng thua kiện trong một vụ án liên quan đến cáo buộc ép nghệ sĩ đi tiếp rượu. Theo cô, người đứng ra tố cáo khi đó đã phải hứng chịu làn sóng tấn công dữ dội trên mạng xã hội, bị gán mác “kẻ điên”, rơi vào trầm cảm nặng nề.

Tằng Diễm Phân lên tiếng bảo vệ Cúc Tịnh Y (Ảnh: Weibo)

Trước những phát ngôn của Tằng Diễm Phân, Siba Media nhanh chóng phản bác, khẳng định nữ ca sĩ bịa đặt, ác ý phóng đại sự việc và tuyên bố sẽ kiện cô vì tội phỉ báng. Đại diện công ty cho rằng đây là hành động “bôi xấu sự trong sạch của tất cả thành viên”. Tuy nhiên, phản hồi của Tằng Diễm Phân lại ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Từ bao giờ nói sự thật lại thành bịa đặt”. Tằng Diễm Phân cho biết đã chuẩn bị sẵn bằng chứng và sẵn sàng đối mặt với mọi động thái pháp lý từ phía công ty.

Không còn là thần tượng đứng trên sân khấu, Tằng Diễm Phân chấp nhận bản thân hết thời, rời đi sớm và chọn cách lên tiếng (Ảnh: Weibo)

Không còn là thần tượng đứng trên sân khấu, Tằng Diễm Phân chấp nhận bản thân hết thời, rời đi sớm và chọn cách lên tiếng. Tiếng nói của Tằng Diễm Phân từ vị trí của một người đã rời khỏi cuộc chơi, chấp nhận đánh đổi sự yên ổn để nói ra những điều từng bị chôn vùi. Với nhiều khán giả, hành động này cho thấy tính cách cương trực vốn là “thương hiệu” của Ruri từ những ngày còn hoạt động trong SNH48.

Tằng Diễm Phân thẳng thắn bóc trần góc khuất của làng giải trí (Ảnh: Weibo)

Tại Việt Nam, Tằng Diễm Phân từng được fan gọi vui là “Lỗ Lực”, cách phiên âm dí dỏm từ biệt danh Ruri. Sự nghiệp của Tằng Diễm Phân, xét cho cùng, không chỉ là câu chuyện về sự “hết thời” của một ngôi sao, mà còn là lời nhắc nhở về những góc khuất cần được nhìn thẳng trong ngành công nghiệp thần tượng - nơi hào quang và bóng tối luôn song hành, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để gọi tên sự thật.