Khởi đầu đầy hào quang cùng EXO, là idol nam nổi tiếng nhất Gen 3

EXO chính thức debut vào năm 2012, đánh dấu cột mốc thần tượng thế hệ mới (Gen 3) cho ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Với lợi thế được thừa hưởng từ các tiền bối, cùng nội lực thâm hậu do SM Entertainment hậu thuẫn, EXO đã không mất thời gian để càn quét các lễ trao giải và bảng xếp hạng tại xứ sở kim chi. Các thành công sau đó như sở hữu hit quốc dân Growl (2013), dẫn đầu về doanh thu album, tour concert tại đã giúp EXO “thống trị” Kpop, và mở đường cho các thành viên nổi tiếng bậc nhất như Baekhyun, KAI, CHEN, XIUMIN,...

Nhóm nam mở ra kỷ nguyên Kpop gen 3 EXO

Baekhyun - thành viên hút fan nhất EXO

Là một trong những thành viên cuối cùng gia nhập EXO, song Baekhyun (Byun Baek-hyun, sinh năm 1992) đã nhanh chóng vụt sáng và trở nên nổi bật trong nhóm nhờ vào giọng hát nội lực, kỹ thuật thanh nhạc ổn định, ngoại hình sáng sân khấu và tính cách hoạt bát.

Trong thời kỳ hoàng kim của EXO, Baekhyun với vai trò Main Vocal của nhóm cũng góp mặt trong nhiều hit như Growl (2013), Call Me Baby (2015), Love Me Right (2015), Monster (2016), Tempo (2018),... và Overdose (2014) giúp EXO công phá thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á. Chất giọng cao tràn đầy nội lực của Baekhyun đã giúp anh tạo nên “vũ khí vocal” trong các đoạn cao trào (climax) đắt giá của nhóm.

Livestage Baby Don’t Cry của Baekhyun lại ghi điểm tuyệt đối với vocal đỉnh chóp

Vừa sáng sân khấu, vừa đa tài đa năng, Baekhyun được SM “rót” tài nguyên không ngừng để khuếch đại tối đa tầm ảnh hưởng của nam idol. Năm 2016, nhóm nhỏ EXO-CBX bao gồm Chen, Baekhyun, Xiumin debut với những ca khúc tươi sáng, bắt tai và gây tiếng vang như Hey Mama!, Blooming Day,.. Baekhyun cũng cùng EXO SUHO giữ vai trò MC cho chương trình âm nhạc Inkigayo; kết hợp cùng Suzy tạo hit Dream; tham gia phim Người Tình Ánh Trăng chuyển thể từ Bộ Bộ Kinh Tâm và hàng loạt vai trò đáng chú ý khác.

Baekhyun với hình tượng tươi sáng cùng đội hình nhỏ EXO-CBX

“Anh Mười” - Thập Vương tử Wang Eun của Baekhyun làm netizen rung động trong Scarlet Heart: Ryeo

Dream như mơ của Suzy và Baekhyun

Con đường solo nở hoa với mưa tài nguyên từ SM

Năm 2019, Baekhyun trở thành thành viên thứ ba của EXO ra mắt với tư cách ca sĩ solo cùng mini-album đầu tay City Lights. Sản phẩm nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng album của Gaon, được chứng nhận 2x Bạch Kim. Cùng năm, Baekhyun tham gia dự án âm nhạc đặc biệt của SM với nhóm nhạc SuperM chủ yếu hoạt động tại thị trường Mỹ bao gồm Taemin (SHINee), Baekhyun và Kai (EXO), Taeyong, Mark và Ten (NCT) và Lucas (cựu NCT). Mini-album debut của SuperM cũng nhanh chóng gặt hái thành công với vị trí top 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Trong năm này, Baekhyun cũng nhận giải Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất tại Mnet Asian Music Awards 2019, mở đường cho chặng solo mỹ mãn của nam thần tượng.

Baekhyun thắng giải Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất tại Mnet 2019, chính thức “lên đỉnh” sự nghiệp

Sự nghiệp của Baekhyun được xem là “chín muồi tuyệt đối” trong thời gian này, khi vào năm 2020, anh phát hành hai đĩa đơn nhạc phim bao gồm My Love (OST Người Thầy Y Đức) và On The Road (OST Hyena). Nam ca sĩ cũng liên tục cho ra các sản phẩm âm nhạc cá nhân hoặc hợp tác thành công rực rỡ như Leo (feat Bolbbalgan4), Delight (mini-album), Every Second (OST Ký sự thanh xuân), Happy (OST Em có thích Brahms không?). Fan hâm mộ liên tục đón nhận tin vui từ Baekhyun từ thành tích âm nhạc cho đến các khoảnh khắc nụ cười viral trên TikTok.

Loạt hình ảnh ấn tượng từ Baekhyun: Light dù được tổ chức trực tuyến

Năm 2021, nam idol tổ chức concert solo đầu tiên Baekhyun: Light bằng hình thức trực tuyến do tình hình dịch bệnh. Đêm nhạc thu hút hơn 110.000 khán giả từ 120 quốc gia, làm tiền đề cho các mini-album kế tiếp của anh và tất nhiên, lại tiếp tục “lọt top” trong bảng xếp hạng Gaon Music Chart. Ngay cả khi với các thành viên khác của EXO, việc nhập ngũ khiến sự nghiệp của họ bị chững lại nghiêm trọng thì sự nghiệp của Baekhyun vẫn có những hướng đi triển vọng khác.

Comeback hậu nhập ngũ ngày càng trượt dốc, đời tư vướng kiện tụng ồn ào

Sau khi xuất ngũ, Baekhyun thành lập công ty riêng INB100 nhằm quản lý sự nghiệp solo của anh. Có lợi thế từ công ty cá nhân, Baekyun khởi động tour diễn solo đầu tiên Lonsdaleite qua nhiều nước châu Á. Tour diễn nhận được phản hồi tích cực từ fan hâm mộ, song lại gây bất ngờ khi không có sự bùng nổ truyền thông như dự đoán. Đến năm 2024, Baekhyun phát hành mini-album Hello, World dưới danh nghĩa của INB100 và đạt được nhiều thành công về mặt thương mại tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, netizen đánh giá đây là bước lùi nhẹ khi sản phẩm không thể gây ấn tượng quốc tế khi lượt stream trên các nền tảng có dấu hiệu sụt giảm.

Solo tour Lonsdaleite thành công hậu xuất ngũ

Từ năm 2023, Baekhyun đã liên tục dính vào các lùm xùm khi bị chính SM khởi kiện với các cáo buộc nghi vấn “đi đêm”, vay mượn khoản tiền khủng và âm mưu móc nối để chống lại công ty chủ quản. Những kiện tụng, ồn ào xen lẫn với thỏa thuận không công khai dần khiến nội bộ fan Baekhyun rạn nứt, một bên vẫn ủng hộ nghệ sĩ hết mình nhưng một bên ngày càng đặt nghi vấn với đạo đức của nam thần tượng. Không dừng lại ở đó, Baekhyun cũng liên tục “dính phốt” khi bị lộ hình ảnh tham gia tiệc thác loạn tại Bangkok và hút thuốc trong các không gian kín, khiến cộng đồng thêm phần xa lánh.

Album Hello, World của Baekhyun có doanh thu tốt nhưng không viral

Hình ảnh điếu thuốc của Baekhyun bị phơi bày trên mạng xã hội

Ngày 19/5 vừa qua, Baekhyun comeback với ca khúc Elevator cùng Fly Up của RIIZE và Good Thing của I-DLE. Âm nhạc bình thường, “vũ khí vocal” không còn đủ sắc bén, Evelator nhận lượt stream lẹt đẹt trên Spotify cùng độ tăng chậm rãi của view YouTube. Công bằng mà nói, doanh thu từ hoạt động trong những album, single comeback gần đây của Baekhyun không hề tệ, nhưng khán giả lâu năm hoàn toàn có thể nhìn thấy vấn đề trong hoạt động của nam thần tượng.

Elevator ra mắt trong im lặng với lượt stream, view lẹt đẹt đáng buồn

Từ các thông báo rầm rộ và sự bùng nổ truyền thông, Baekhyun dần phát hành sản phẩm trong im lặng. Có lẽ vấn đề không chỉ nằm ở sự nguội lạnh trong tâm hồn nghệ thuật khi không còn những tài nguyên đắt giá từ SM, mà còn ở chính phản ứng của công chúng dành cho một Baekhyun đã quá nhiều ồn ào và đang “rơi tự do” từ tháp ngà Kpop.