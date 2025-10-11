Sự việc được phát hiện chỉ vài phút trước khi máy bay cất cánh, khiến dư luận Israel và giới hàng không quốc tế không khỏi bất ngờ về lỗ hổng an ninh tại một trong những sân bay được bảo vệ chặt chẽ nhất hành tinh.

Theo thông tin từ hãng EL AL, trong quá trình kiểm tra trước khi khởi hành, tổ bay phát hiện một cậu bé ngồi ở khu vực dành cho phi hành đoàn trên chiếc Boeing 787 chuẩn bị khởi hành đi New York. Khi được hỏi, cậu không xuất trình được vé hay hộ chiếu.

Một cậu bé 13 tuổi đã vượt qua hàng loạt lớp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt và trốn lên chuyến bay của Hãng hàng không EL AL.

Phi hành đoàn ngay lập tức báo cho nhân viên mặt đất, và cậu bé được đưa xuống máy bay an toàn. Sự cố không gây ảnh hưởng đến hơn 250 hành khách trên chuyến bay.

Hãng EL AL xác nhận trong thông cáo: “Cậu bé đã vượt qua toàn bộ các khâu kiểm tra an ninh và xuất nhập cảnh tại sân bay Ben Gurion mà không có vé hay hộ chiếu. Cậu được phát hiện kịp thời và đưa xuống máy bay an toàn trước khi cất cánh. Cơ quan hàng không Israel đang tiến hành điều tra toàn diện vụ việc”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cậu bé đã đi theo người lớn trong các hàng kiểm tra an ninh và nhập cảnh, lợi dụng quy định cho phép trẻ em dưới 15 tuổi đi cùng người giám hộ để “ẩn mình” mà không bị nghi ngờ.

Sau khi vượt qua các cổng soi chiếu và khu vực kiểm tra hành lý, cậu bé lang thang trong khu mua sắm miễn thuế, rồi lẫn vào dòng hành khách chờ lên chuyến bay EL AL (mã hiệu LY).

Tại cửa lên máy bay - nơi hành khách phải qua bước quét sinh trắc học và kiểm tra vé điện tử cuối cùng, cậu bé vẫn có thể lên máy bay mà không bị phát hiện. Điều này cho thấy khả năng có lỗi quy trình hoặc sơ suất con người trong khâu giám sát.

Sân bay Ben Gurion từ lâu được coi là hình mẫu của an ninh hàng không thế giới. Hành khách khởi hành từ đây phải trải qua 3 lớp kiểm tra: Thẩm vấn tại quầy check-in, soi chiếu an ninh nhiều tầng và đối chiếu sinh trắc học tại cửa xuất nhập cảnh.

Đặc biệt, các chuyến bay đến Mỹ, như đường bay Tel Aviv - New York, luôn được kiểm tra gắt gao với quy trình liên kết dữ liệu khuôn mặt cùng cơ sở dữ liệu của Interpol.

Theo thống kê năm 2023, sân bay Ben Gurion phục vụ khoảng 24 triệu lượt khách mỗi năm mà hầu như không xảy ra vi phạm an ninh đáng kể nào. Vì vậy, vụ việc lần này được xem là sự cố nghiêm trọng và hiếm hoi, khiến Cơ quan Hàng không Israel và lực lượng tình báo Shin Bet phải khẩn trương vào cuộc, rà soát toàn bộ hệ thống camera và các điểm mù trong khu vực kiểm tra.

Giới chuyên gia an ninh hàng không nhận định, việc một trẻ vị thành niên có thể vượt qua các lớp an ninh nghiêm ngặt như vậy cho thấy nguy cơ con người bị đánh lừa bởi định kiến “trẻ em không phải mối đe dọa”.

Cơ quan Hàng không Israel cho biết họ sẽ nâng cấp hệ thống phân tích hành vi, tăng cường giám sát và siết quy trình kiểm tra hành khách.

Trong bối cảnh nhiều sân bay ở Mỹ và châu Âu ghi nhận tình trạng trẻ vị thành niên trốn vé hoặc tìm cách vượt biên bằng đường hàng không, vụ việc tại sân bay Ben Gurion một lần nữa đặt ra yêu cầu siết chặt giám sát bằng công nghệ AI và tăng cường huấn luyện nhân sự để phát hiện hành vi bất thường.

Sau khi được đưa xuống máy bay, cậu bé đã được thẩm vấn nhằm làm rõ động cơ, có thể do tò mò, phiêu lưu hoặc gặp vấn đề tâm lý. Theo chính sách dành cho trẻ vị thành niên, cậu không bị truy tố và đang được chăm sóc, bảo vệ.

Kể từ khi đi vào hoạt động, sân bay Ben Gurion chưa từng xảy ra vụ không tặc hay tấn công an ninh thành công nào, trở thành biểu tượng của an toàn hàng không toàn cầu. Tuy nhiên, vụ việc lần này là hồi chuông cảnh báo rằng không một hệ thống nào là hoàn hảo tuyệt đối.

Cơ quan hàng không Israel cho biết họ sẽ nâng cấp hệ thống phân tích hành vi, tăng cường giám sát và siết quy trình kiểm tra hành khách, nhằm đảm bảo sự cố tương tự không tái diễn.

Vụ việc “cậu bé trốn vé lên máy bay EL AL” không chỉ là câu chuyện hy hữu, mà còn là bài học quan trọng cho toàn ngành hàng không quốc tế về việc không ngừng hoàn thiện quy trình an ninh dù đã được xem là tối tân nhất.

Như một chuyên gia an ninh Israel nhận định: “Ngay cả hệ thống vững chắc nhất cũng cần những lần thử thách như thế này để trở nên hoàn thiện hơn”.