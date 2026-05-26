Sau 15 năm gắn bó với dòng nhạc Rap/Hip-hop Việt, SpaceSpeakers Label vừa chính thức công bố sự kiện được giới mộ điệu mong chờ nhất nửa đầu năm nay: SpaceSpeakers Label Fanmeeting: OFF SPACE diễn ra vào thứ Bảy, ngày 13/06/2026, tại Nhà hát Hòa Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Đây không đơn thuần là một buổi giao lưu thông thường. OFF SPACE được định vị là sự kiện mở màn cho chuỗi dự án kỷ niệm 15 năm thành lập SpaceSpeakers, cột mốc đánh dấu hành trình từ một nhóm 11 thành viên ra đời năm 2011 đến một trong những công ty âm nhạc hàng đầu Việt Nam với 15 nghệ sĩ và producer trực thuộc hiện tại.

Nếu thường thấy spotlight tại các concert hay fan meeting chỉ đổ về phía sân khấu, OFF SPACE muốn xóa nhòa ranh giới đó. Ban tổ chức tuyên bố: mỗi khán giả có mặt tại Nhà hát Hòa Bình đêm ấy đều được tôn vinh như một mảnh ghép tạo nên SS Label.

Đây là thông điệp nhất quán với triết lý mà SpaceSpeakers đã theo đuổi suốt 15 năm: "Brotherhood", tinh thần anh em bền chặt không chỉ gói gọn trong nội bộ nghệ sĩ, mà còn mở rộng ra cả cộng đồng người hâm mộ đã đồng hành qua từng thăng trầm.

Điều khiến không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết chính là một dòng chia sẻ úp mở trong thông báo chính thức: "Cũng giống như mọi buổi họp quan trọng nhất của chúng tôi, những điều bất ngờ và đặc biệt nhất sẽ luôn được giữ lại ở phút cuối cùng."

Câu này ngay lập tức trở thành tâm điểm của cộng đồng fan. Không phải ngẫu nhiên. Nhìn lại lịch sử, mỗi fan meeting của SS Label đều từng là nơi công bố những dự án lớn hoặc thông tin đặc biệt. Chuỗi fan meeting PROMise và PROMise To My KINGDOM của SOOBIN từng càn quét cả hai miền, trong khi RHYMeeting của Rhymastic năm 2025 vẫn còn là ký ức tươi mới. Đội hình 15 nghệ sĩ cùng hội tụ trên một sân khấu, kết hợp với dấu hiệu "siêu dự án" sẽ được công bố đầy đủ điều kiện để OFF SPACE trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của năm.

Từ khi chuyển mình thành SS Label chính thức vào năm 2021, SpaceSpeakers liên tục ghi dấu ấn tại các giải thưởng âm nhạc uy tín như Cống Hiến, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, WeChoice Awards. Đặc biệt, danh hiệu "Dream Team Of The Year" tại Đẹp Awards 2024 và sự góp mặt của SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER tại hạng mục Chương trình của năm (Giải thưởng Cống Hiến 2025) khẳng định đây không chỉ là một label âm nhạc đơn thuần mà là một đơn vị sản xuất và tổ chức sự kiện đẳng cấp.

Với track record "cháy vé" toàn tập chỉ trong chớp mắt tại mọi sự kiện trước đó, OFF SPACE nhiều khả năng sẽ tiếp diễn vòng lặp đó. Thông tin chi tiết về sơ đồ chỗ ngồi, giá vé và các đặc quyền dành cho người hâm mộ sẽ được cập nhật trên Fanpage chính thức của SpaceSpeakers Label trong thời gian sớm nhất.