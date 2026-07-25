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Bệnh viện Bạch Mai vừa tổ chức lễ tiễn hai bệnh nhân mắc sốt rét ác tính ra viện sau khi vượt qua giai đoạn nguy kịch nhờ điều trị tích cực và phối hợp đa chuyên khoa.

Hai người bệnh gồm một nam bệnh nhân Việt Nam 51 tuổi và một bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc 38 tuổi. Trước đó, cả hai được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nặng, rối loạn ý thức và tổn thương nhiều cơ quan. Đặc biệt, bệnh nhân người Trung Quốc bị biến chứng não, gan, thận, viêm phổi, thiếu máu, giảm tiểu cầu, phải thở máy và lọc máu liên tục.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn do nguồn thuốc đặc hiệu artesunate đường tiêm khan hiếm. Với sự hỗ trợ của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thuốc đã được điều phối kịp thời về Việt Nam, giúp kiểm soát ký sinh trùng và góp phần cứu sống người bệnh.

Các bác sĩ cho biết sốt rét ác tính là thể bệnh nguy hiểm, có thể diễn tiến rất nhanh, gây tổn thương não, gan, thận, phổi và nhiều cơ quan khác, dẫn đến tử vong nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Theo WHO, mặc dù sốt rét đã được kiểm soát tốt tại Việt Nam, hằng năm vẫn ghi nhận các ca bệnh nhập khẩu từ những vùng lưu hành sốt rét. Người dân trở về từ các quốc gia có dịch cần đi khám ngay khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, rét run, đau đầu hoặc mệt mỏi để được chẩn đoán và điều trị sớm, hạn chế nguy cơ diễn tiến thành sốt rét ác tính.