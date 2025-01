SOOBIN chiến thắng hạng mục Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá

Tối 12/1, Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2024 với chủ đề Việt Nam tôi đó đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm SECC (TP.HCM). Bên cạnh những hạng mục đề cử tôn vinh nhân vật, câu chuyện truyền cảm hứng thì các hạng mục giải trí được khán giả quan tâm hơn bao giờ hết.

Một trong những hạng mục nhận được sự chú ý chắc chắn phải kể đến hạng mục Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá. Trước đó, hạng mục này từng chứng kiến cuộc ganh đua vote giữa SOOBIN và Quang Hùng MasterD. Và tính đến 12h ngày 12/1 - thời gian chính thức đóng cổng bình chọn, SOOBIN đã xuất sắc giành chiến thắng với tổng số lượt vote là 3.168.734.

Lượt bình chọn giúp SOOBIN chiến thắng hạng mục Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá

Trong năm qua, SOOBIN có cột mốc quan trọng trong sự nghiệp khi ra mắt album đầu tay Bật Nó Lên để đánh dấu hành trình 10 năm. Dự án này nhanh chóng được giới chuyên môn khen ngợi nhờ sự chỉn chu trong khâu sản xuất, từ phần hòa âm sáng tạo đến lời bài hát sâu sắc, dễ tiếp cận với khán giả. Đặc biệt việc tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và trở thành anh tài toàn năng đã giúp cho SOOBIN có một dấu ấn vô cùng thăng hoa và chắc chắn sẽ khó có thể nào quên trong sự nghiệp của mình.

Tại Gala WeChoice Awards 2024, giành cúp giải thưởng Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá, SOOBIN chia sẻ: "Trong sự nghiệp âm nhạc của SOOBIN, đây là lần đầu tiên trong vòng 1 năm, SOOBIN được nhận rất nhiều giải thưởng. Từ đầu năm đến giờ SOOBIN không nhớ làm bao nhiêu sản phẩm. Nhưng điều khiến mình tự hào đó là mình mang được bản sắc dân tộc Việt Nam đến rất nhiều khán giả được thưởng thức. SOOBIN muốn tri ân tổ đội SpaceSpeakers. Mình ở cạnh họ trong vòng 14 năm và được lớn lên rất nhiều. Nếu như không có họ sẽ không có SOOBIN ngày hôm nay. SOOBIN muốn gửi lời cảm ơn đến chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. SOOBIN được bộc lộ những điều mà có lẽ những ai theo dõi SOOBIN lâu cũng không thể biết được. SOOBIN hứa trong những năm tiếp theo sẽ tiếp tục hoạt động năng nổ và hy vọng khán giả vẫn tiếp tục yêu thương SOOBIN".

SOOBIN hạnh phúc bên chiếc cúp Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá

Kriss Ngô - producer thuộc SpaceSpeakers nhận giải thưởng Producer của năm

Tại hạng mục Producer của năm thuộc WeChoice Awards 2024, ngay từ những ngày đầu tiên bình chọn, Kriss Ngô đã có lượt vote áp đảo khi vươn lên và cán mốc hơn 1 triệu lượt vote. Và không nằm ngoài dự đoán, kết quả chung cuộc dành cho giải thưởng Producer của năm đã chính thức thuộc về Kriss Ngô - producer mới gia nhập “đế chế” SpaceSpeakers với tổng lượt bình chọn là 1.497.310.

Kriss Ngô chiến thắng với lượt bình chọn áp đảo tại hạng mục Producer của năm

Trong năm 2024, Kriss Ngô ghi dấu ấn khi để lại dấu ấn của mình với loạt tiết mục trong show truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai như Khiến Nó Ngầu, Rise Up, Anh Nhà Ở Đâu Thế. Đặc biệt, siêu phẩm Trống Cơm do NSND Tự Long, SOOBIN, Cường Seven thể hiện với màn góp sức “nấu nhạc” từ Kriss Ngô đã đưa tên tuổi anh được nhiều khán giả trẻ biết tới. Không chỉ thế, các dự án âm nhạc trong năm qua của Kriss Ngô cũng để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ và giải thưởng Producer của năm là hoàn toàn xứng đáng dành cho nam producer tài năng.

Kriss Ngô tại Gala WeChoice Awards