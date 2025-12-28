SOOBIN chấn chỉnh thái độ của dàn tân binh trước thềm chung kết

Tập 13 của Tân Binh Toàn Năng khép lại bằng một cột mốc giàu cảm xúc, lần đầu tiên kể từ khi bước vào giai đoạn thăng cấp, toàn bộ 8 tân binh cùng vượt qua thử thách Công diễn, bảo toàn đội hình và tiến thẳng vào Chung kết. Đó không chỉ là một “cú lội ngược dòng” ngoạn mục về điểm số, mà còn là khoảnh khắc khiến SOOBIN, không giấu được sự xúc động khi chứng kiến các học trò trưởng thành đồng loạt.

Sau hành trình dài với nhiều lần “đóng băng” và chia tay đầy tiếc nuối, Công diễn 5 trở thành phép thử khắc nghiệt nhất. Áp lực đè nặng khi tiết mục Barbie không đạt điểm tối thiểu ở vòng 2, buộc các tân binh phải bước vào vòng thi cuối trong trạng thái căng thẳng.

Tuy nhiên, màn trình diễn Mất trí nhớ tạm thời kết hợp cùng nhóm khách mời LUNAS đã xoay chuyển cục diện, đưa tổng điểm lên 11.234, vừa đủ để vượt ngưỡng yêu cầu 11.200 điểm. Kết quả ấy mở ra khoảnh khắc vỡ òa: 8 bảng tên xuất hiện đầy đủ trong chiếc hộp bí mật, đánh dấu lần đầu tiên cả đội cùng đi tiếp.

Song song với chiến thắng tập thể là sự hoàn thiện rõ nét về kỹ năng. Trong đó, Thái Lê Minh Hiếu trở thành điểm sáng khi khiến chuyên gia đào tạo Performance Ham Dongjin bất ngờ bởi tốc độ bắt bài và khả năng làm chủ vũ đạo chỉ sau 3 buổi tập. Từ một tân binh từng khiến ê-kíp lo lắng, Minh Hiếu cho thấy sự bứt phá rõ rệt cả về thể lực lẫn tư duy biểu diễn. Nhận xét từ các chuyên gia và đồng đội cho thấy tiêu chuẩn “tân binh toàn năng” không còn là khái niệm lý thuyết, mà đã dần hình thành bằng nỗ lực thực chất.

Dẫu vậy, tiêu chuẩn nghệ sĩ chuyên nghiệp chưa bao giờ được nới lỏng. Trong tập phát sóng, SOOBIN thẳng thắn chấn chỉnh thái độ tập luyện, nhấn mạnh yếu tố cốt lõi của người biểu diễn: “Đã là nghệ sĩ, khi trình diễn bạn phải có hồn, phải đặt cái tâm của mình vào tiết mục”. Lời nhắc nghiêm khắc nhưng cần thiết ấy không chỉ là định hướng chuyên môn, mà còn là bài học về bản lĩnh sân khấu điều quyết định việc một tân binh có thể đi đường dài hay không.

Khoảnh khắc chiến thắng cũng mang nhiều cung bậc cảm xúc cá nhân. Duy Lân gọi đây là lần hiếm hoi cả đội được tận hưởng trọn vẹn niềm vui tập thể, trong khi Cường Bạch cho rằng kết quả này xứng đáng với hành trình nỗ lực kéo dài của tất cả thành viên. Với Long Hoàng – người đứng cuối bảng xếp hạng tích lũy việc được đi tiếp cùng đội hình là sự giải tỏa cho nỗi lo “nỗ lực ảo” từng đeo bám suốt chặng đường vừa qua.

Ngay sau khi xác định đội hình Chung kết, luật chơi vòng cuối cũng được công bố. Dẫn đầu bảng điểm cá nhân, Phúc Nguyên đưa ra lựa chọn đầy bản lĩnh khi quyết định trình diễn tiết mục solo performance thử thách được xem là mạo hiểm nhất đêm Chung kết. Quyết định này cho thấy khát khao bứt phá và tinh thần dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của một nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh đó, Cường Bạch đảm nhận vị trí center trong tiết mục vocal nhóm, Duy Lân và Đức Duy lần đầu kết hợp ở tiết mục duo, hoàn thiện bức tranh Chung kết đa sắc màu.

Đặc biệt, thử thách cuối cùng của các tân binh không chỉ nằm ở sân khấu trong nước mà còn là màn đối đầu trực diện với nhóm nhạc Hàn Quốc Tempest. Đây được xem là “bài kiểm tra tổng lực” để chứng minh đội hình Tân binh thăng cấp đã sẵn sàng bước ra ánh sáng, không chỉ với tư cách người chiến thắng một chương trình, mà là những nghệ sĩ trẻ đủ năng lực hội nhập.

Khép lại tập 13, SOOBIN gửi gắm thông điệp đầy tâm huyết: Mỗi bảng tên không chỉ đại diện cho một cá nhân, mà là hành trình của những giấc mơ âm nhạc non trẻ đã được tôi luyện bằng kỷ luật, mồ hôi và cả những lần suýt bỏ cuộc. Tấm vé vào Chung kết vì thế không đơn thuần là phần thưởng, mà là sự công nhận cho một tập thể biết đứng dậy cùng nhau.

Đêm Chung kết Tân Binh Toàn Năng hứa hẹn là sân khấu nơi những nỗ lực âm thầm được chuyển hóa thành ánh hào quang. Và sau cú “giữ trọn đội hình” hiếm có này, câu hỏi lớn nhất được đặt ra: ai sẽ là gương mặt đủ bản lĩnh để bước vào đội hình ra mắt chính thức?