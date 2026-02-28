Sống với 2 triệu đồng/tháng: Tôi đã vượt qua những ngày túng thiếu nhất bằng phương pháp sinh tồn tối giản này

Tôi cũng từng nghĩ vậy. Cho đến khi thu nhập bị gián đoạn đột ngột, tiền tiết kiệm cạn dần và tôi buộc phải đối diện với thực tế: hoặc kiểm soát từng đồng, hoặc rơi vào hoảng loạn.

2 triệu đồng/tháng không phải là cách sống lý tưởng, càng không phải để cổ vũ khổ hạnh. Nhưng trong giai đoạn chuyển tiếp - thất nghiệp, nghỉ việc, chờ việc mới hoặc muốn “reset” lại tài chính – đây là một chiến lược sinh tồn mà người bình thường hoàn toàn có thể áp dụng.

2 triệu đồng chia 30 ngày: Mỗi ngày khoảng 67.000 đồng

Phép tính rất thẳng thắn: 2.000.000 đồng ÷ 30 ngày ≈ 67.000 đồng/ngày.

Mục tiêu duy nhất: ăn đủ chất, giữ sức khỏe, không để cuộc sống đảo lộn.

Điều kiện tiên quyết là bạn đã có chỗ ở ổn định và không phải gánh thêm tiền thuê nhà, điện nước quá lớn. 2 triệu đồng lúc này được dành chủ yếu cho ăn uống và các chi phí sinh hoạt tối thiểu.

Nghe thì căng, nhưng nếu chia nhỏ ra từng khoản, bạn sẽ thấy nó không “bất khả thi” như tưởng tượng.

Nguyên tắc cốt lõi: Cắt toàn bộ chi tiêu “cho vui”

Trong giai đoạn đó, tôi đặt ra một nguyên tắc rõ ràng:

- Không trà sữa

- Không cà phê ngoài hàng

- Không đồ ăn vặt

- Không đặt đồ ăn

- Không mua quần áo mới

- Không mua sắm online “lướt cho vui”

Mọi khoản chi tiêu cho “hạnh phúc tức thời” hay “giữ thể diện” đều tạm dừng.

Tôi chỉ giữ lại những thứ phục vụ trực tiếp cho sinh tồn: thực phẩm chính, protein, rau xanh và đồ dùng thiết yếu.

Bữa sáng dưới 10.000 đồng

Trước đây tôi từng nghĩ bữa sáng rẻ là bữa sáng nghèo dinh dưỡng. Nhưng thực tế không hẳn vậy.

Một gói mì giá rẻ khoảng 3.500 - 4.000 đồng, ăn kèm một quả trứng 2.000 - 3.000 đồng, thêm chút rau hoặc hành lá. Tổng chi phí khoảng 7.000 - 8.000 đồng.

Thỉnh thoảng tôi đổi sang cháo trắng tự nấu hoặc bánh bao giá rẻ. Quan trọng là ăn đủ no, không để đường huyết tụt, không chóng mặt giữa buổi.

Trưa và tối: Kiểm soát ở khâu mua nguyên liệu

Đây mới là điểm mấu chốt.

Tôi không đi chợ vào giờ cao điểm. Tôi chọn mua:

- Rau củ cuối ngày giảm giá

- Đậu phụ

- Ức gà hoặc trứng làm nguồn protein chính

- Gạo và mì là thực phẩm chủ lực

Một bó rau 5.000-7.000 đồng, đậu phụ 7.000-10.000 đồng, ức gà chia phần nhỏ khoảng 15.000-20.000 đồng.

Một ngày ăn của tôi khi đó thường như sau:

- Bữa sáng: Mì + trứng ≈ 9.000 đồng

- Bữa trưa: Cơm + rau xào + đậu phụ ≈ 25.000 đồng

- Bữa tối: Cháo + món đơn giản ≈ 20.000 đồng

Tổng chi cho ăn uống khoảng 54.000 đồng/ngày. Phần còn lại dành cho gia vị, giấy vệ sinh, xà phòng, kem đánh răng…

Vẫn trong ngưỡng 67.000 đồng.

Điều bất ngờ: Sức khỏe lại tốt hơn

Nhiều người nghĩ tiết kiệm đồng nghĩa với khổ sở. Nhưng trong giai đoạn đó, tôi:

- Ăn ít dầu mỡ hơn

- Không còn đồ ăn nhanh

- Không thức khuya vì tụ tập

- Không tiêu tiền theo cảm xúc

Kết quả là cơ thể nhẹ nhàng hơn, ngủ sâu hơn.

Thứ duy nhất “mất đi” là những buổi cà phê, những lần mua sắm cho vui và cảm giác “bắt trend”.

Cắt các khoản ngoài ăn uống

Ngoài thực phẩm, tôi làm thêm vài việc:

- Ưu tiên đi bộ hoặc xe buýt, hạn chế tối đa xe máy

- Dùng gói cước điện thoại rẻ nhất

- Không xem livestream bán hàng

- Không lướt sàn thương mại điện tử khi buồn

Tôi nhận ra: tiêu dùng bốc đồng thường bắt đầu từ… 10 phút rảnh tay.

Phần khó nhất không phải là tiền - mà là tâm lý

Thú thật, có lúc tôi ghen tị.

Nhìn bạn bè check-in quán mới, uống trà sữa, đi du lịch cuối tuần… tôi từng tự ti. Cảm giác “mình đang tụt lại” rất rõ ràng.

Nhưng tôi đổi câu nói trong đầu: Thay vì “Tôi không đủ tiền”, tôi nói: “Tôi không cần nó ngay lúc này”.

Chỉ khác một chữ “không cần”, tâm trạng nhẹ hẳn.

Tôi coi đây là giai đoạn chuyển tiếp, không phải lối sống vĩnh viễn.

Bài học lớn nhất: Con người không cần quá nhiều để sống

Khi loại bỏ hết những thứ không thiết yếu, tôi mới nhận ra: Phần lớn tiền chúng ta tiêu không phải để sinh tồn, mà để thỏa mãn cảm xúc, thể diện và xu hướng.

Được ăn đủ bữa, mặc đủ ấm, ngủ đủ giấc, tinh thần ổn định – thực ra đã là một nền tảng hạnh phúc.

Đây không phải cách sống để mãi nghèo

Sống với 2 triệu đồng/tháng không phải để khuyến khích ai đó mãi chịu thiếu thốn. Nó chỉ là một phương án an toàn khi gặp khủng hoảng tiền mặt.

Quan trọng nhất, nó dạy tôi hai điều:

- Phân biệt rõ “cần” và “muốn”

- Biết rằng mình có thể sống tối giản mà không sụp đổ

Khi bạn đã từng duy trì được cuộc sống ổn định với 67.000 đồng/ngày, bạn sẽ có một sự tự tin rất đặc biệt.

Bạn biết mình không dễ bị tiền dọa nữa.

Những ngày khó khăn nhất rồi cũng qua. Nhưng khả năng giữ được bình tĩnh và kỷ luật trong giai đoạn đó mới là tài sản lớn nhất.

Và có lẽ, chính khoảng thời gian “sống chậm – sống gọn – sống tỉnh táo” ấy lại trở thành điểm tựa vững vàng nhất cho những bước đi sau này.