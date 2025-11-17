Sống một mình tưởng rẻ, ai ngờ 10 khoản phải tự chi khiến tôi choáng váng mỗi tháng
Ở một mình, tôi cứ nghĩ chi tiêu sẽ nhẹ nhàng, muốn ăn gì nấu nấy, muốn mua gì thì mua. Nhưng tới khi làm bảng chi tiêu 30 ngày, tôi mới choáng váng: có tới 10 khoản mà sống độc thân phải tự gánh 100%, không chia sẻ với ai – và chính chúng đang khiến ví tôi mỏng đi từng tháng.
Tôi từng tin rằng sống một mình là “rẻ nhất”: không phải lo bỉm sữa, không phải lo học phí con cái, không phải dọn dẹp quá nhiều. Nhưng rồi, càng sống lâu, tôi càng thấy có một sự thật không ai nhắc đến: độc thân không hề rẻ, đặc biệt là khi bạn phải tự xoay tất cả mọi thứ.
Một tối cuối tháng, tôi ngồi cộng lại chi tiêu của mình và… đứng hình. Có 10 khoản mà tôi buộc phải tự chi, và chính chúng khiến tổng chi phí của tôi cao hơn tôi tưởng rất nhiều.
1. Tiền nhà – chi phí lớn nhất, không có ai để “chia đôi”
Kể cả ở trọ hay thuê chung cư mini, tiền nhà là khoản cứng. Sống một mình tức là:
- Không chia phòng với bạn
- Không có ai “gánh nửa tiền”
- Giá phòng càng cao nếu muốn yên tĩnh, sạch sẽ
Chi phí mỗi tháng: 2.5 – 5 triệu (tùy khu vực).
Đây là khoản đau nhất – và cũng không ai giúp bạn được.
2. Điện – nước – mạng: Sống một mình nhưng trả như… hai người
Độc thân không đồng nghĩa với hóa đơn thấp hơn. Điều bất ngờ là nhiều khoản bạn trả y hệt người sống đôi:
- Tiền mạng: vẫn là 180.000–250.000/tháng (gọi theo gói cố định)
- Phí vệ sinh/thu gom rác: mặc định theo hộ
- Điện: một mình bật điều hòa vẫn tốn như ai
Trung bình: 500.000–900.000/tháng.
3. Đồ bếp – nấu ăn 1 người hóa ra lại đắt
Nấu ăn cho 1 người không hề rẻ vì:
- Nguyên liệu bán theo cân
- Gia vị mua một lần nhưng dùng lâu
- Rau mua ít thì không đủ, mua nhiều thì hỏng
Chi phí mỗi tháng: 1–1.5 triệu cho cả ăn nhà + đồ bỏ phí vì không kịp dùng.
4. Đồ dùng vệ sinh – nhỏ nhưng tốn đều
Bạn phải tự chi 100% cho:
- Giấy vệ sinh
- Nước rửa chén
- Nước giặt
- Túi rác
- Kem đánh răng, xà phòng
Nhóm này tưởng rẻ, nhưng cộng lại luôn trên 300.000–450.000/tháng.
5. Đồ gia dụng – không ai chia bớt
- Nồi, chảo, bộ dao, thớt, bàn là, ấm đun… Một mình bạn mua – một mình bạn trả.
- Không có chuyện “góp đôi” như ở với bạn cùng phòng hoặc sống chung.
Trung bình: 150.000–300.000/tháng (tính trung bình theo khấu hao).
6. Đi lại – xăng xe, gửi xe, bảo dưỡng
Sống một mình, mọi quãng đường đều là chi phí cá nhân:
- Gửi xe chung cư
- Đổ xăng
- Thay nhớt
- Gửi xe khi đi cafe, đi làm
Chi phí: 400.000–700.000/tháng.
7. Sức khỏe – không ai nhắc, tự mình phải lo
Độc thân nghĩa là nếu bạn ốm, không ai để ý, không ai nhắc khám bệnh.
Bạn phải tự chi cho:
- Vitamin
- Khám định kỳ
- Thuốc
- Điều trị nhẹ
Chi phí: 200.000–400.000/tháng (trung bình hóa theo năm).
8. Giải trí – khoản “cứ nghĩ nhỏ” nhưng lại ngốn nhiều
Một mình đôi khi cô đơn, nên bạn thường:
- Đi café
- Đặt trà sữa
- Đặt mua đồ nhỏ cho vui
- Đăng ký app xem phim
Khoản này thường phá vỡ kế hoạch chi tiêu nhất: 500.000–1.200.000/tháng.
9. Tự chăm sóc – không có ai mua tặng, không có ai “xài ké”
Tất cả chi phí cá nhân đều là của bạn:
- Mỹ phẩm
- Dưỡng da
- Dầu gội
- Đồ lót, đồ mặc ở nhà
- Khăn tắm, đồ vệ sinh
Tổng: 500.000–1 triệu/tháng tùy mức sống.
10. Quỹ dự phòng – bắt buộc phải có, vì không ai “đỡ” hộ
Sống một mình nghĩa là:
- Ốm không có ai chăm
- Mất việc không ai hỗ trợ
- Có biến cố không ai gánh chung
Vì vậy, quỹ dự phòng không phải lựa chọn – mà là bắt buộc.
Tối thiểu: 1 triệu/tháng dành riêng.
Khoảnh khắc tỉnh ngộ: Sống một mình tự do thật, nhưng cái giá không hề rẻ
Tôi từng nghĩ độc thân tiết kiệm lắm, nhưng làm bảng chi tiêu 10 khoản xong, tôi hiểu rằng:
- Không ai chia hóa đơn với tôi
- Không ai gánh hộ 1 nửa
- Không ai nhắc nhở khi tôi tiêu sai
- Không ai giúp khi tôi kiệt sức
- Sống một mình có sự tự do tuyệt vời – nhưng cũng có cái giá rất thực tế.
Từ khi hiểu điều đó, tôi không còn mơ màng rằng độc thân là “rẻ”. Tôi bắt đầu:
- Lập quỹ dự phòng nghiêm túc
- Tính toán bữa ăn hợp lý hơn
- Hạn chế chi tiêu cảm xúc
- Ghi lại các khoản “rò rỉ ví tiền”
- Đầu tư vào sức khỏe và tinh thần của chính mình
Và nhờ vậy, tôi thấy mình vững vàng hơn từng tháng – dù vẫn sống một mình.
BẢNG CHI TIÊU 10 KHOẢN – NGƯỜI SỐNG MỘT MÌNH (30 NGÀY)
|Khoản mục
|Chi phí/tháng (đ)
|Ghi chú
|1. Tiền nhà (trọ/chung cư mini)
|3.200.000
|Phòng 20–25m², gần trung tâm
|2. Điện – nước – mạng – rác
|780.000
|Điện 400k, nước 120k, mạng 200k, rác 60k
|3. Ăn uống – đồ bếp – hao hụt
|1.350.000
|Nấu 1 người → dễ mua thừa, dễ bỏ phí
|4. Đồ vệ sinh – giặt giũ – tiêu hao
|380.000
|Nước giặt, giấy, nước rửa chén, túi rác
|5. Đồ gia dụng – khấu hao
|250.000
|Tính trung bình theo nồi/chảo/ấm đun/quạt…
|6. Đi lại – xăng – gửi xe
|550.000
|Đi làm + cafe cuối tuần
|7. Sức khỏe – thuốc – vitamin
|300.000
|Tính trung bình theo năm
|8. Giải trí – cà phê – đặt đồ nhỏ
|800.000
|Nhóm dễ đội chi tiêu lên cao
|9. Chăm sóc cá nhân – mỹ phẩm – đồ dùng
|750.000
|Dầu gội, dưỡng da, đồ lót, kem chống nắng…
|10. Quỹ dự phòng – “không ai đỡ hộ”
|1.000.000
|Bắt buộc cho người sống một mình
|TỔNG CHI
|9.360.000 đồng/tháng
|Mức chi hợp lý cho độc thân thành thị