Song Luân bí mật làm đám cưới?

Mới đây, cư dân mạng đồng loạt chia sẻ những khoảnh khắc Song Luân xuất hiện tại một lễ vu quy. Nam ca sĩ diện tuxedo bảnh bao, đứng giữa dàn bê tráp và xuất hiện nổi bật trong không gian lễ cưới. Vẫn như thường lệ, Song Luân nổi bần bật với vẻ điển trai ngời ngời, và loạt khung hình lấy Song Luân làm trung tâm khiến không ít người đã lầm tưởng nam ca sĩ bí mật tổ chức hôn lễ.

Thế nhưng, thực chất đây lại là lễ vu quy của em gái Song Luân. Nam ca sĩ chỉ là người thân trong gia đình nên diện vest lịch sự để tham dự ngày vui và đảm nhận một số vai trò trong nghi lễ.

Đặc biệt, trong một khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội, Song Luân đứng cạnh gia đình để trao quà lễ cho cô em gái trong ngày xuất giá. Khung hình này cũng nhanh chóng đính chính cho loạt đồn đoán trước đó rằng nam ca sĩ đã bí mật kết hôn.

Loạt ảnh Song Luân lộ diện bảnh bao, mặc đồ y hệt chú rể gây sốt mạng xã hội

Nhiều người nếu nhìn lướt qua thì tưởng chừng đây là đám cưới của nam ca sĩ

Tuy nhiên, thực chất đây là đám cưới của em gái Song Luân

Vì trang phục và visual quá nổi bật mà không ít người cứ tưởng Song Luân là chú rể

Em gái của Song Luân tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Linh Đan. Không chỉ là người thân, Linh Đan còn đồng hành cùng anh trai trong công việc với vai trò quản lý. Dù không hoạt động nghệ thuật, cô vẫn được nhiều người biết đến nhờ ngoại hình nổi bật, gương mặt sáng và nụ cười được nhận xét có nhiều nét giống Song Luân. Mỗi lần xuất hiện cùng anh trai, Linh Đan đều nhận về nhiều lời khen bởi visual dịu dàng cùng phong cách thanh lịch.

Trước khi em gái lên xe hoa, Song Luân từng nhiều lần khiến dân mạng thích thú khi công khai tuyển "em rể tương lai" trên mạng xã hội. Nam diễn viên hài hước giới thiệu em gái bằng loạt thông tin vừa thật vừa... cà khịa: "Ưu điểm: ăn được, ngủ được, dễ nuôi. Khuyết điểm: ăn hơi nhiều, ngủ hơi sâu".

Giờ đây, người em gái mà Song Luân từng nhiệt tình "tuyển rể" đã chính thức tìm được bến đỗ hạnh phúc. Nam diễn viên cũng có mặt từ sớm để chung vui, cùng gia đình trao lễ và chúc phúc cho em gái trong ngày trọng đại. Chứng kiến khoảnh khắc này, nhiều khán giả không khỏi thích thú, đồng thời cũng tranh thủ "réo tên" Song Luân, mong nam diễn viên sẽ sớm nối gót em gái và báo tin vui trong tương lai gần.

Song Luân và em gái Linh Đan

Về phần mình, cuối năm 2025, mạng xã hội từng rộ lên nghi vấn tình cảm xoay quanh Song Luân sau khi loạt chi tiết trùng hợp giữa anh và Narl Nguyễn bị soi ra. Cụ thể, nam ca sĩ đăng ảnh check-in tại một quán cà phê quen thuộc, và chỉ ít lâu sau, Narl Nguyễn cũng chia sẻ hình ảnh tại chính địa điểm này. Từ không gian, cách bày trí cho đến đồ uống trên bàn hay chiếc khăn quàng cổ đều giống nhau đến khó tin, khiến nhiều người cho rằng cả hai đã xuất hiện cùng thời điểm.

Chưa dừng lại ở đó, trong một bài đăng khác, Song Luân chia sẻ khoảnh khắc ngắm bầu trời đêm đầy cảm xúc. Trùng hợp, Narl Nguyễn cũng đăng tải hình ảnh với khung cảnh tương tự gần như cùng lúc. Đáng chú ý, khi "đào sâu" vào trang cá nhân của hot girl này, cư dân mạng còn phát hiện Song Luân thường xuyên tương tác bằng cách thả tim nhiều bài viết, từ ảnh đời thường đến những chuyến đi chơi.

Đáng chú ý, Narl Nguyễn đăng tải đoạn clip đu trend "người iu" trên TikTok và Song Luân đã đăng lại về trang cá nhân. Tương tự Narl Nguyễn cũng có động thái trên khi Song Luân đăng clip mới. Chính hành động nhỏ này của cả hai khiến netizen cho rằng đây chính là tín hiệu mà Narl Nguyễn và Song Luân công khai "đánh dấu chủ quyền".

Song Luân lộ hint hẹn hò Narl Nguyễn vào cuối năm ngoái

Giữa tháng 3 vừa qua, mạng xã hội mới đây được phen rần rần trước bộ ảnh du lịch của cả hai. Dù không hề xuất hiện chung khung hình, loạt khoảnh khắc check-in riêng lẻ lại trùng khớp đến mức khiến dân tình gần như chắc nịch cả hai đã có chuyến nghỉ dưỡng cùng nhau.

Trong loạt ảnh của Song Luân và Narl Nguyễn, từ bãi biển, khung cảnh cầu gỗ, khu hồ bơi cho đến từng góc nhỏ trong khu resort, tất cả đều giống nhau gần như tuyệt đối. Đáng chú ý hơn, cả hai còn đăng tải loạt ảnh này vào cùng thời điểm, càng khiến dân tình cho rằng người trong cuộc đang ngầm xác nhận mối quan hệ.

Không lâu sau đó, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh Song Luân và Narl Nguyễn cùng xuất hiện ở trung tâm thương mại tại TP.HCM. Cả hai đeo khẩu trang, đội nón và ăn diện giản dị. Khi di chuyển bên ngoài, Song Luân và Narl Nguyễn còn giữ khoảng cách, không có cử chỉ thân mật, không sánh đôi mà người đi trước, người theo sau. Khi có mặt tại rạp phim, cả hai còn "đánh trống lãng" khi chọn vị trí đứng chờ ở xa nhau, không có bất kì tương tác nào. Thế nhưng, khi vào rạp thì cả hai lại đi cùng rất gần gũi, tình cảm. Nhiều người cho rằng cặp đôi có thái độ thế kia là để tránh gây chú ý chốn đông người.

Song Luân và Narl Nguyễn check-in trùng địa điểm du lịch

Cả hai được bắt gặp đi xem phim cùng nhau

Ảnh: Tổng hợp