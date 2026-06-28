5 tiếng 38 phút đầu tiên của show Chông Gai: Dài dòng và mệt

Tập phát sóng đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 quá dài dòng

Tập mở màn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng tối 27/6 và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Chương trình phát sóng trên truyền hình lúc 20h, sau đó có bản đầy đủ trên YouTube lúc 20h30. Đáng chú ý, tập 1 có sự chênh lệch lớn giữa hai phiên bản: bản truyền hình dài khoảng 1 tiếng 30 phút, trong khi bản full trên YouTube kéo dài đến 5 tiếng 38 phút.

Tập mở màn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng tối 27/6

Ở tập đầu tiên, chương trình chính thức giới thiệu 34 Anh Tài của mùa mới. Các nghệ sĩ bước vào Công diễn Hội ngộ với chủ đề Ngày nảy ngày nay . Đây là sân khấu chào sân, đồng thời cũng là tập đặt nền cho luật chơi, đội hình và màu sắc của từng nhóm.

Tập 1 có 17 tiết mục, gồm phần solo và nhóm của những đội xuất hiện đầu tiên như Anh Tài Lắm Chiêu, Tình Đầu Rực Cháy, Quái Kiệt Mộng Mơ và Những Kẻ Lãng Du. Bên cạnh sân khấu trình diễn, chương trình dành nhiều thời lượng cho phần gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu cá tính, chia sẻ câu chuyện riêng và quá trình xác nhận đội hình. Chính cách triển khai này tạo ra hai luồng phản ứng rõ rệt sau khi tập mở màn lên sóng.

Khán giả tranh luận đa chiều về tập đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Luồng phản ứng nổi bật nhất sau tập 1 là chê chương trình quá dài. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội xuất hiện với nội dung rằng 5 tiếng 38 phút của tập đầu tiên của chương trình là thê lê, xem mệt và sến. Bản full hơn 5 tiếng 30 phút trên YouTube khiến nhiều khán giả mệt vì phải đi qua quá nhiều phần giao lưu, giới thiệu, trò chuyện và xác nhận trước khi đến các sân khấu chính. Một số người cho biết phải tua, chia nhỏ để xem hoặc bỏ dở giữa chừng vì khó theo dõi liên tục từ tối đến khuya.

Nhịp dựng cũng bị nhận xét là lê thê. Không ít ý kiến cho rằng chương trình dành nhiều thời lượng cho các đoạn trước máy quay, sinh hoạt nhóm và xây dựng cảm xúc, trong khi phần trình diễn lại đến khá muộn. Đặc biệt, đoạn xác nhận đội hình bị một số khán giả chê dài và hơi sến vì cách đẩy thông điệp, lời dẫn khá trang trọng.

Nhiều ý kiến về tập phát sóng quá dài, thê lê xuất hiện trên MXH

Bên cạnh đó, cách chia hai phiên bản cũng gây tranh luận. Bản truyền hình chỉ dài khoảng 1 tiếng 30 phút bị cho là cắt nhanh, dễ hụt mạch nội dung, còn bản YouTube đầy đủ hơn lại quá dài. Nhiều khán giả đề xuất nên tách phần hậu trường, giao lưu hoặc ký túc xá thành tập phụ, để tập chính tập trung hơn vào sân khấu và diễn biến thi đấu.

Một vài góp ý khác nhắm vào phần hình ảnh, khi sân khấu bị nhận xét chưa tạo cảm giác kết nối, ánh sáng ở một số phân đoạn chưa đẹp. Dù không phải luồng chê lớn nhất, những ý kiến này vẫn góp thêm vào cảm giác tập mở màn còn dàn trải, khiến một số khán giả ngoài fandom e ngại nếu các tập sau tiếp tục giữ nhịp dựng tương tự.

Dù vậy, vẫn có một luồng ý kiến bênh vực chương trình

Dù vậy, vẫn có một luồng ý kiến bênh vực chương trình. Một bộ phận khán giả cho rằng tập đầu cần nhiều thời lượng để giới thiệu đủ 34 Anh Tài, luật chơi và màu sắc của từng nhóm. Họ cho rằng bản full trên YouTube vốn phục vụ fan muốn xem trọn vẹn, còn ai không có thời gian có thể chọn bản truyền hình, tua nhanh hoặc xem các đoạn cut riêng.

Một số khán giả cũng khen tập mở màn có không khí vui, nhiều mảng miếng giải trí và giúp người xem hiểu hơn về dàn Anh Tài. Các đoạn giao lưu giữa nghệ sĩ được cho là tạo cảm giác gần gũi, giúp chương trình không chỉ xoay quanh phần thi mà còn có câu chuyện riêng của từng nhân vật. Tuy nhiên, luồng khen này chủ yếu đến từ nhóm khán giả đã quan tâm sẵn đến format hoặc có nghệ sĩ yêu thích trong chương trình.

Các tiết mục bị nhận xét thiếu “điểm nổ”

Không chỉ thời lượng, phần trình diễn trong tập 1 cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Tập mở màn mùa 2026 có 17 tiết mục, gồm 13 tiết mục cá nhân và 4 tiết mục nhóm của 2 cặp đấu đầu tiên: Anh Tài Lắm Chiêu - Tình Đầu Rực Cháy và Quái Kiệt Mộng Mơ - Những Kẻ Lãng Du.

Khán giả nhận xét các tiết mục đầu tiên chưa có ân tượng và so sánh với mùa đâu tiên

Ở cặp đấu thứ 2, Thơm mang đến Em Tôi Đôi Mươi , sau đó cùng Dũng DT và Đinh Mạnh Ninh trình diễn sân khấu nhóm Vào Hạ . Trong khi đó, Hà An Huy thuộc nhóm Quái Kiệt Mộng Mơ cùng Thỏ và Trịnh Thăng Bình, góp mặt trong phần trình diễn Vỡ tan , sân khấu được phối theo màu pop-rock từ các ca khúc như Bản Tình Ca Không tên , Người ấy và Nhức Tiềm Thức .

Hai nhân tố mới là Thơm

và Hà An Huy được nhắc đến như hai nhân tố sáng giá nhất tập đầu tiên

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng các tiết mục trong tập đầu nhìn chung chưa có khoảnh khắc thật sự bùng nổ. Một số phần trình diễn được nhận xét tròn vai, có màu sắc riêng, nhưng thiếu một sân khấu đủ mạnh để kéo thảo luận lên cao.

Một số ý kiến cho rằng mùa này đang có cảm giác “nhạt” hơn kỳ vọng, nhất là khi tập mở màn kéo dài nhưng chưa tạo ra nhiều đoạn khiến người xem muốn xem lại hoặc chia sẻ ngay trên mạng xã hội. Thơm và Hà An Huy được nhắc như hai nhân tố sáng nhờ màu giọng và cá tính âm nhạc rõ hơn mặt bằng chung, nhưng hiệu ứng vẫn chưa tạo được cú bật lớn ngoài phạm vi người xem show.

Nhiều khán giả so sánh các tiết mục của tập 1 mùa 2 với tập 1 của mùa 1

Sự so sánh với mùa 1 vì vậy xuất hiện khá nhiều. Ở tập mở màn năm 2024, nhóm Nam Thần Rực Lửa gồm SOOBIN, Kay Trần, Cường Seven và Kiên Ứng từng gây chú ý với Nước Hoa , trong khi SOOBIN còn có sân khấu solo Giá Như với phần hát, vũ đạo và hiệu ứng cát rơi. Thời điểm đó, tập 1 mùa đầu nhận phản hồi tích cực về âm nhạc, đạt gần 2 triệu lượt xem sau hơn 24 giờ và lọt # 8 trending YouTube.

Đây cũng là lý do nhiều bình luận cho rằng tập 1 mùa 2026 có chất liệu để xem tiếp, nhưng vẫn thiếu một sân khấu đủ “nổ” để trở thành điểm nhấn đại chúng ngay sau khi lên sóng. Sau tập 1, phản ứng của khán giả nghiêng nhiều về góp ý thời lượng và cách dựng.

Những cụm như “dài lê thê”, “xem mệt”, “sến” xuất hiện khá nhiều trong các cuộc bàn luận về Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Những cụm như “dài lê thê”, “xem mệt”, “sến” xuất hiện khá nhiều trong các cuộc bàn luận, bên cạnh một nhóm vẫn khen chương trình vui và hợp với fan cứng. Điểm chung của nhiều ý kiến là khán giả vẫn theo dõi mùa mới, nhưng mong các tập sau được dựng gọn hơn, bớt kéo dài phần giao lưu và cân bằng lại thời lượng dành cho sân khấu. Hiện tại các luồng ý kiến tranh luận về thời lượng chương trình vẫn đang được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Phần còn lại với các tiết mục chưa lên sóng sẽ diễn ra vào thứ 7 tuần sau.

Ảnh: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai / chụp màn hình