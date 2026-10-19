Ngày 19/10, tờ Sohu đưa tin mạng xã hội Weibo đang lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Song Joong Ki rơi vào tình huống khó xử khi bất ngờ nghe thấy người qua đường nhắc đến vợ cũ Song Hye Kyo. Phản ứng có phần sượng trân của nam diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Theo đó, một người hâm mộ đã tình cờ gặp Song Joong Ki trên đường và chủ động tiến đến chào hỏi, xin chụp ảnh chung. Ban đầu, nam diễn viên vẫn giữ thái độ thân thiện, vui vẻ phối hợp. Tuy nhiên, sau khi chụp ảnh xong, người này quay sang nói với bạn mình rằng: "Đây cái người từng kết hôn với Song Hye Kyo ấy".

Đáng nói, câu nói trên được thốt ra ngay trước mặt Song Joong Ki, khi nam diễn viên vẫn đứng bên cạnh và có thể nghe rõ từng lời. Theo đoạn clip đang lan truyền, gương mặt của tài xứ Hàn biến sắc thấy rõ, nụ cười dường như khựng lại trong giây lát. Anh quay mặt sang hướng khác, im lặng vài giây không đáp gì rồi lặng lẽ rời đi. Biểu cảm của nam diễn viên tạo nên 1 khung cảnh vô cùng gượng gạo, ngượng ngùng.

Phản ứng sượng trân của Song Joong Ki khi nghe tên Song Hye Kyo trên phố. Clip: Weibo.

Gương mặt biến sắc, không mấy thoải mái của Song Joong Ki. Ảnh: Weibo,

Hiện, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc sượng trân của tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt khi nghe 3 chữ Song Hye Kyo văng vẳng bên tai đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, kéo theo những cuộc bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng. Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cho rằng việc liên tục bị khơi lại chuyện tình cảm đã qua sau nhiều năm ly hôn có thể khiến bất kỳ ai, kể cả Song Joong Ki cảm thấy không thoải mái, ngay cả khi đó chỉ là một câu nói vô tình.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng lên tiếng mong công chúng nhìn nhận Song Joong Ki bằng sự nghiệp và những dấu ấn riêng, thay vì mãi gắn tên tuổi nam diễn viên với danh xưng "chồng cũ Song Hye Kyo". Nhiều ý kiến cho rằng một mối quan hệ đã kết thúc không nên trở thành cái mác đi theo một người đến suốt đời.

Trong ký ức của nhiều người, Song Joong Ki vẫn được nhớ đến là "chồng cũ của Song Hye Kyo". Ảnh: X.

Song Hye Kyo - Song Joong Ki từng là giấc mơ đẹp của showbiz Hàn Quốc. Từ Hậu Duệ Mặt Trời, họ bước ra đời thực với hào quang của cặp đôi quốc dân. Tháng 10/2017, đám cưới thế kỷ của cặp sao quyền lực bậc nhất làng giải trí xứ Hàn diễn ra khiến truyền thông và khán giả toàn châu Á hóng đợi từng diễn biến.

Thế nhưng, chỉ sau 1 năm 8 tháng chung sống, cặp sao đã tan đàn xẻ nghé. Theo đó, tháng 6/2019, khi Song Hye Kyo đang ở nước ngoài tham dự một sự kiện thời trang, Song Joong Ki bất ngờ nộp đơn ly hôn và công bố tin tức này với báo chí. Động thái của Song Joong Ki gây chấn động toàn châu Á. Cần biết rằng trong văn hóa Hàn Quốc, người chủ động nộp đơn ly hôn thường được nhìn nhận là bên "chịu tổn thương", còn người còn lại dễ bị xem là "có lỗi".

Tuyên bố ly hôn đi trước 1 bước của Song Joong Ki trên mặt báo đã khiến Song Hye Kyo nhanh chóng bị đẩy vào thế bị nghi ngờ phản bội chồng. Khi ấy, phía Song Joong Ki liên tục đưa ra những phát ngôn lấp lửng, nói rằng "không muốn tiết lộ chi tiết để tránh tổn thương người khác", trong khi bạn bè và người thân anh lại úp mở rằng nam diễn viên "đã chịu đựng nhiều". Cứ thế, cuộc hôn nhân của Song Hye Kyo - Song Joong Ki tan vỡ trong ồn ào chỉ sau 2 năm chung sống.

Hôn nhân của họ tan vỡ trong ồn ào chỉ sau chưa đầy 2 năm cưới. Ảnh: Weibo.

Hiện tại, Song Joong Ki có cuộc hôn nhân hạnh phúc, kín tiếng với cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Cặp đôi có hai con. Con trai đầu lòng chào đời vào tháng 6/2023. Trong khi con gái út ra đời vào tháng 11/2024.

Sau khi ly hôn Song Hye Kyo, Song Joong Ki xây dựng tổ ấm bên Katy Louise Saunders. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Weibo, Sohu