Đoàn Linh "liều" mang ca khúc chưa ai nghe ở Sao Mai 2026, giám khảo khen liêu trai ma mị

Liveshow 3 Sao Mai 2026 với chủ đề "Tình ca" vừa khép lại với nhiều phần thi bứt phá. Trong đó, nhóm thí sinh gồm Đoàn Linh, Mai Thu Hương và Đỗ Hải Đăng được hội đồng giám khảo đánh giá là có phong cách biểu diễn mang cá tính nghệ sĩ rõ nét nhất đêm thi. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nói thẳng đây là nhóm có phần trình diễn anh yêu thích nhất kể từ đầu cuộc thi.

Đoàn Linh gây chú ý khi chọn "Có nợ không duyên", một sáng tác rất mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Ở một sân khấu thi đấu mà phần lớn thí sinh ưu tiên những bài hát khán giả đã thuộc, việc đưa lên một ca khúc gần như chưa ai biết là nước đi khá mạo hiểm. Cô còn chọn cách kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc điện tử, đồng thời mashup với một đoạn trong bài ca trù "Gửi thư".

Sau phần thi, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng thử thách lớn nhất với một bài hát mới là phải thấu hiểu được tác phẩm. Anh nhận thấy giọng hát của Đoàn Linh và không gian âm nhạc hòa vào nhau, và dành cho cô lời khen: "Bạn hoàn toàn sống trong tác phẩm".

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn thừa nhận ban đầu cô có phần lo lắng khi thấy học trò trẻ mạnh dạn chọn ca khúc mới, bởi chỉ có khoảng một tuần để thẩm thấu và tập luyện. Nhưng màn trình diễn cuối cùng đã thuyết phục được giám khảo. "Em trình diễn rất hấp dẫn, rất nghệ sĩ", NSƯT Tân Nhàn nhận xét.

Giám khảo khách mời Võ Hạ Trâm thì ấn tượng ngay từ khoảnh khắc Đoàn Linh xuất hiện: "Khi bạn bước ra sân khấu rất sáng, phong cách biểu diễn liêu trai, ma mị". Bên cạnh lời khen, nữ ca sĩ cũng góp ý Đoàn Linh cần kiểm soát tốt hơn phần chuyển giọng ở những đoạn lên cao.

"Muốn làm mới dân gian thì phải dám liều"

Đoàn Linh không giấu việc mình từng khá căng thẳng khi quyết định chọn bài. Với một ca khúc mới, áp lực không chỉ nằm ở kỹ thuật thanh nhạc mà còn ở chỗ phải tự tìm cách kể câu chuyện, tạo màu sắc riêng và khiến khán giả cảm được bài hát ngay từ lần nghe đầu tiên.

"Áp lực lớn nhất với tôi là làm sao để sự mới mẻ không chỉ nằm ở cách phối khí hay hình thức thể hiện, mà thực sự chạm được đến cảm xúc của Hội đồng giám khảo và khán giả", cô chia sẻ.

"Có nợ không duyên" kể về cuộc gặp gỡ như đã quen nhau từ tiền kiếp, một mối duyên đẹp nhưng cuối cùng lỡ làng. Đoàn Linh nói cô bị cuốn vào những hình ảnh mang màu sắc cổ xưa trong bài như chàng văn nhân, tiếng trống chầu, nhịp phách và lời thơ. "Tôi biết rằng đây là một lựa chọn có phần mạo hiểm khi khán giả chưa kịp quen thuộc với tác phẩm. Nhưng tôi vẫn liều lĩnh chọn vì tin rằng nếu muốn làm mới âm nhạc dân gian, người nghệ sĩ phải dám thử nghiệm, dám bước ra khỏi vùng an toàn và tìm kiếm màu sắc riêng của mình", cô nói.

Trên sân khấu, Đoàn Linh hóa thân vào người con gái trong câu chuyện xưa, đi từ sự ngỡ ngàng khi gặp lại người tưởng đã quen từ kiếp trước, đến những rung động e ấp, rồi khép lại bằng nỗi nhớ và tiếc nuối khi duyên không thành. Cô mong qua tiết mục này có thể đưa chất liệu dân gian đến gần hơn với khán giả trẻ, theo cách mới mẻ nhưng vẫn giữ sự trân trọng với giá trị truyền thống.

Bộ trang phục cũng góp phần không nhỏ vào hiệu ứng của tiết mục. Đoàn Linh diện thiết kế sắc đỏ cách tân lấy cảm hứng từ chiếc áo yếm của phụ nữ xưa, vừa cổ điển vừa đương đại, càng làm đậm thêm vẻ liêu trai mà giám khảo Võ Hạ Trâm nhắc tới.

TS. Đỗ Hương Giang, Trưởng khoa Thanh nhạc Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, người dìu dắt Đoàn Linh suốt 10 năm và hiện hướng dẫn cô ở bậc cao học, cho biết lựa chọn này vừa phù hợp vừa nhiều thử thách vì đòi hỏi sự tinh tế trong xử lý, kỹ thuật và chiều sâu cảm xúc. Đổi lại, đây cũng là cơ hội để học trò phát huy thế mạnh trên nền chất liệu truyền thống. "Dù thời gian tập luyện cho ca khúc mới không nhiều, những nỗ lực của em đã được ghi nhận. Linh đã mang đến phần trình diễn tự tin và giàu cảm xúc", bà nhận xét.

Đoàn Linh đến từ Bắc Ninh, lớn lên cùng những làn điệu Quan họ nên tình yêu với dân ca đến với cô rất tự nhiên. Cô tốt nghiệp ngành Thanh nhạc tại Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và hiện đang học Thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc tại chính ngôi trường này. Trước Sao Mai, cô từng đạt giải Nhì Giọng hát hay Tây Hồ năm 2022, giải Nhất Giọng hát trẻ - Thanh âm Hà Nội năm 2023 và Quán quân Đỉnh cao Âm nhạc 2024. Qua ba đêm liveshow Sao Mai 2026, cô liên tục nằm trong nhóm thí sinh nhận nhiều lời khen nhất từ hội đồng giám khảo.