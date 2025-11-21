Song Ji Hyo đang bị đe doạ, tình thế cực nguy hiểm!

Chúng tôi là Công ty Luật Namsan, đại diện pháp lý cho công ty NEXUS E&M.

Gần đây, NEXUS E&M đã nhận được 1 email thông báo về vấn đề có liên quan đến bố Song Ji Hyo. Email cáo buộc công ty do bố nữ diễn viên làm chủ hiện đang trong tình trạng vỡ nợ. Đồng thời, email còn đính kèm 1 văn bản chất vấn và các tài liệu như bản mô phỏng biểu ngữ với dòng chữ: "Phụ huynh của 1 người nổi tiếng, người đàn ông này nổi tiếng trên tivi với hoạt động kinh doanh tàu chở khách".

Hành vi gửi bản mô phỏng biểu ngữ như vậy đã vượt quá phạm vi của 1 câu hỏi đơn thuần và có thể được hiểu là có ai đó đang muốn rêu rao, treo biểu ngữ này trước trụ sở NEXUS E&M, qua đó gây tổn hại đến danh dự và hình ảnh của Song Ji Hyo, đồng thời gây cản trở tới hoạt động kinh doanh bình thường của công ty. Việc này nếu thực sự diễn ra sẽ cấu thành hành vi phạm tội và nên bị xử phạt.

Tòa án cho biết khi 1 bên thông báo trước cho bên kia về khả năng sẽ gây thiệt hại cho đối phương như 1 phần trong kế hoạch đòi hỏi quyền lợi, nếu thông báo đó vượt quá tiêu chuẩn đạo đức của xã hội thì vẫn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

NEXUS E&M cho rằng việc gửi những tài liệu nói trên đến công ty quản lý của Song Ji Hyo thay vì gửi trực tiếp cho cha của Song Ji Hyo là 1 hành vi phạm pháp, vượt quá giới hạn có thể chấp nhận theo tiêu chuẩn đạo đức của xã hội.

NEXUS E&M sẽ không ngồi yên trước bất kỳ hành vi đe dọa, mang tính ép buộc xâm phạm tới danh dự và quyền lợi hợp pháp của diễn viên trực thuộc công ty, cũng như phản đối tất cả những hành động gây cản trở tới quá trình kinh doanh bình thường của chúng tôi. Nếu những hành vi vi phạm pháp luật tương tự tiếp tục tái diễn, NEXUS E&M sẽ thực hiện hành động pháp lý cần thiết đáp trả bao gồm nộp đơn tố cáo và yêu cầu bồi thường thiệt hại 1 cách nhanh chóng và nghiêm khắc.

NEXUS E&M sẽ tiếp tục phản ứng cứng rắn và kiên quyết không bỏ qua bất cứ hành động ác ý nào gây tổn hại đến các hoạt động của nghệ sĩ dưới trướng mình.