Song Hye Kyo chăm uống nước chanh để nhả nắng, ngừa nám

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn khiến cả châu Á phải trầm trồ với làn da trắng hồng, mịn màng, không tì vết như thiếu nữ. Không chỉ nhờ gen tốt hay chăm skincare chuẩn chỉnh, "chị đẹp" còn đặc biệt chú trọng ăn uống lành mạnh và thanh lọc cơ thể từ bên trong. Và một trong những bí quyết nhỏ nhưng có võ mà cô gắn bó bao năm nay chính là uống nước chanh mỗi ngày.

Không chỉ giúp giữ dáng thon, eo nhỏ, nước chanh còn là vũ khí làm đẹp làn da âm thầm mà hiệu quả, giúp "chị đẹp" duy trì độ trắng sáng tự nhiên, chống lại các dấu hiệu lão hóa và nám da – điều phụ nữ ngoài tuổi 40 rất dễ gặp phải.

Và nếu nghĩ chỉ có Song Hye Kyo mê nước chanh thì bạn đã nhầm! "Chị đại hành động" Ha Ji Won cũng là một tín đồ chính hiệu của loại quả này.

15 năm uống nước chanh không bỏ ngày nào: Bí quyết trẻ lâu của Ha Ji Won

Xuất hiện trong chương trình "Please Take Care of My Refrigerator", Ha Ji Won từng khiến cả ê-kíp sửng sốt khi tủ lạnh của cô ngập tràn chanh vàng, chanh xanh và nước cốt chanh đã vắt sẵn. Nữ diễn viên xinh đẹp bật mí, cô duy trì thói quen uống nước chanh mỗi ngày suốt 15 năm qua. Mẹ của cô thậm chí còn chuẩn bị sẵn 2–3 bình nước cốt chanh để trong tủ lạnh cho con gái dùng dần.

Không cần đến mỹ phẩm đắt đỏ hay các phương pháp làm trắng da cực đoan, hai đại mỹ nhân xứ Hàn đều tin tưởng vào hiệu quả từ loại nước "rẻ bèo" nhưng công dụng chẳng hề tầm thường này.

Vì sao nước chanh được ví là "kem nhả nắng" từ bên trong cho làn da

Theo BS Mai Việt (Viện Dinh dưỡng quốc gia), chanh là loại quả giàu vitamin C. Đây là một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng tăng cường sản xuất collagen, giúp da đàn hồi, mịn màng và giảm hình thành sắc tố melanin, thủ phạm gây nám sạm.

Một nghiên cứu được đăng trên NCBI cho thấy, vitamin C có khả năng làm sáng da và ức chế tyrosinase, từ đó làm giảm sự hình thành đốm nâu, giúp da đều màu hơn.

Ngoài ra, uống nước chanh đều đặn còn hỗ trợ:

- Thanh lọc gan - cơ quan đóng vai trò chính trong việc loại bỏ độc tố có thể gây ảnh hưởng tới da.

- Cân bằng pH cơ thể, từ đó giảm mụn và tình trạng da xỉn màu.

- Giúp thải độc nhẹ nhàng, từ đó da sẽ sáng dần lên theo đúng nghĩa đen.

Thậm chí, theo Healthline, uống nước chanh vào buổi sáng giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, thúc đẩy sự hấp thu dưỡng chất và cải thiện làn da từ bên trong.

Lưu ý uống nước chanh để làm đẹp da, tránh hại sức khỏe

Tuy tốt cho sức khỏe và sắc đẹp, nhưng uống nước chanh sai cách có thể gây phản tác dụng. Dưới đây là một số lưu ý "vàng" để uống chanh đẹp da mà không hại dạ dày:

- Không uống lúc quá đói hoặc uống chanh quá đặc: Tính axit trong nước chanh có thể làm kích ứng niêm mạc dạ dày. Nên pha loãng với nước ấm và có thể thêm chút mật ong để dịu nhẹ hơn.

- Không đánh răng ngay sau khi uống nước chanh: Axit có thể làm mòn men răng nếu bạn chải răng ngay. Hãy súc miệng bằng nước lọc trước và đợi ít nhất 30 phút sau mới đánh răng.

- Không lạm dụng: Mỗi ngày chỉ nên dùng 1 - 2 ly nước chanh pha loãng. Uống quá nhiều có thể gây rối loạn điện giải hoặc ảnh hưởng men răng, dạ dày.

- Không thêm quá nhiều đường: Điều này sẽ phản tác dụng giảm cân và làm đẹp da.

Chuyên gia cũng lưu ý rằng, nếu bạn có vấn đề về bao tử, viêm loét dạ dày thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng thói quen này thường xuyên.

Không cần đắp mặt nạ mỗi ngày hay đầu tư skincare bạc triệu, bí quyết dưỡng nhan đơn giản như một ly nước chanh mỗi sáng lại được 2 biểu tượng nhan sắc xứ Hàn yêu thích suốt nhiều năm liền. Có thể thấy, cái đẹp không nằm ở việc cầu kỳ, mà ở sự kiên trì và hiểu rõ cơ thể mình cần gì.

Nếu bạn đang loay hoay tìm một phương pháp "nhả nắng" cho da sau những ngày hè nắng gắt, hãy thử học hỏi Song Hye Kyo và Ha Ji Won, bắt đầu ngày mới bằng một ly nước chanh ấm, đơn giản, tiết kiệm mà hiệu quả hơn cả mong đợi.

