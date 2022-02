Song Hye Kyo khoe hình ảnh hạnh phúc sau khi bạn trai cũ Hyun Bin tuyên bố kết hôn với Son Ye Jin

Mới đây, Song Hye Kyo gây chú ý khi đăng ba bức ảnh trên Instagram cá nhân kèm lời cảm ơn.

Nữ diễn viên khoe hình ảnh về một chiếc xe tải cà phê tại phim trường "The Glory". Chưa dừng ở đó, Song Hye Kyo còn chia sẻ chiếc cốc cà phê có in hình khuôn mặt cô cùng những câu nói ủng hộ bộ phim sắp ra mắt. Được biết đây là lời động viên do đồng nghiệp Choi Hee Seo và Park Hyo Joo nhắn nhủ: "Young Eun đã đi và Dong Eun đến. Chúng tôi đang ủng hộ tất cả các nhân viên và diễn viên của The Glory. Trong kiếp sau, tôi muốn được sinh ra với cái tên Ruby (tên thú cưng của Song Hye Kyo)".

Ngay sau đó, nữ diễn viên đã thể hiện niềm hạnh phúc của mình bằng cách thêm chú thích: "Thật dễ thương. Hyo Joo, Hee Seo ah". Được biết Song Hye Kyo, Choi Hee Seo và Park Hyo Joo từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Now, We Are Breaking Up của đài SBS. Cả ba đóng vai những người bạn lâu năm luôn gắn bó, yêu thương lẫn nhau. Sau khi bộ phim kết thúc, Song Hye Kyo, Choi Hee Seo và Park Hyo Joo vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Được biết Song Hye Kyo đang trong quá trình quay hình The Glory. Bộ phim kể về một học sinh trung học mơ ước trở thành kiến trúc sư. Tuy nhiên, anh phải bỏ học sau khi bị bạo lực học đường. Nhiều năm sau, hung thủ kết hôn và có một đứa con. Khi đứa trẻ đang học tiểu học, nạn nhân cũ trở thành giáo viên chủ nhiệm và bắt đầu cuộc trả thù đối với thủ phạm và những người chứng kiến năm xưa.

The Glory do biên kịch Kim Eun Sook chấp bút. Bà là người từng đứng sau thành công của hàng loạt bộ phim đình đám như Hậu duệ mặt trời, Yêu tinh, Người thừa kế.

