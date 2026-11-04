Song Hye Kyo nửa đêm tung ảnh đôi ngọt ngào bên trai lạ: "Anh ấy nói anh ấy thích những bức ảnh này"

Khuya 3/10, Song Hye Kyo gây chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, đồng thời khoe nhan sắc xinh đẹp không hề thay đổi theo thời gian của mình lên trang Instagram cá nhân.

Trong những bức ảnh được công bố, nữ diễn viên diện chiếc áo len màu xám, thoải mái tận hưởng khoảng thời gian thư giãn tại một nhà hàng. Khi thì cô chống cằm, hướng ánh mắt về phía ống kính với mái tóc dài buông xõa tự nhiên, lúc lại tinh nghịch dùng hai tay nâng tóc lên, tạo dáng vô cùng đáng yêu. Ở một bức ảnh khác, Song Hye Kyo diện chiếc váy trắng để lộ bờ vai thanh mảnh, khoe vẻ đẹp thanh lịch và quyến rũ. Từ những khung hình trắng đen đến ảnh màu, nữ diễn viên đều thể hiện sức hút riêng, khiến người hâm mộ khó rời mắt.

Song Hye Kyo khiến mạng xã hội chao đảo khi bất ngờ đăng tải loạt ảnh đời thường thư thái, tươi trẻ lên trang Instagram cá nhân, một lần nữa chứng minh đẳng cấp nhan sắc "tượng đài" bất chấp thời gian. Ảnh: Instagram.

Minh tinh đốn gục trái tim người hâm mộ với bức ảnh diện chiếc váy trắng tinh khôi, khéo léo khoe trọn bờ vai trần thanh mảnh cùng xương quai xanh quyến rũ. Ảnh: Instagram.

Thế nhưng, tâm điểm chú ý của cư dân mạng lại va vào khoảnh khắc Song Hye Kyo xuất hiện vô cùng tinh nghịch, đáng yêu bên một người đàn ông lạ mặt. Cả hai ngồi sát rạt, thoải mái tạo dáng trước ống kính để lộ mối quan hệ vô cùng khăng khít và tự nhiên. Kèm theo tấm hình gây tò mò, ngọc nữ màn ảnh còn chủ động tag tài khoản của đối phương cùng dòng trạng thái: "Anh ấy nói anh ấy thích những bức ảnh này nên tôi đăng lên". Bài đăng không chỉ khiến netizen rần rần bàn tán mà ngay cả mỹ nhân Shin Min Ah cũng không cưỡng lại được mà nhanh tay "thả tim" tương tác.

Ngay lập tức, truyền thông xứ Hàn đã nhập cuộc để truy tìm danh tính "nam chính". Hóa ra, người đàn ông chung khung hình với Song Hye Kyo không ai khác chính là nhà tạo mẫu nổi tiếng Lee Il Joong. Cả hai vốn là cặp bài trùng, bạn bè thân thiết lâu năm trong giới giải trí chứ hoàn toàn không phải mối quan hệ yêu đương như những đồn đoán ban đầu của công chúng..

Song Hye Kyo xuất hiện tinh nghịch, dễ thương bên 1 người đàn ông lạ. Cả hai ngồi cạnh nhau, thoải mái tạo dáng trước ống kính cho thấy mối quan hệ gần gũi và tự nhiên. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, người đàn ông này không phải bạn trai mới của minh tinh xứ Hàn mà là cộng sự, bạn thân của cô trong showbiz. Ảnh: Instagram.

Song Hye Kyo sinh năm 1981. Cô bước chân vào làng giải trí từ năm 1996 sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi người mẫu dành cho học sinh và nhanh chóng trở thành gương mặt được các nhà sản xuất chú ý. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Song Hye Kyo đến vào năm 2000 với bộ phim Trái Tim Mùa Thu. Thành công vang dội của tác phẩm đã đưa cô trở thành một trong những ngôi sao tiêu biểu của làn sóng Hallyu, được khán giả khắp châu Á yêu mến. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục khẳng định vị thế qua hàng loạt bộ phim đình đám như Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Gió Mùa Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, Encounter và đặc biệt là The Glory. Mỗi tác phẩm đều giúp cô chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng và sức hút bền bỉ suốt gần 30 năm hoạt động nghệ thuật.

Không chỉ nổi tiếng nhờ sự nghiệp thành công, Song Hye Kyo còn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hàn Quốc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Song Hye Kyo vẫn giữ vững vị thế ngôi sao hàng đầu châu Á với visual hiếm có, sự nghiệp bền vững và khối tài sản kếch xù.

Song Hye Kyo là quốc bảo nhan sắc lẫn diễn xuất của màn ảnh Hàn Quốc nhiều năm qua. Ảnh: Instagram.

Về tình duyên, Song Hye Kyo đã trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài chưa tới 2 năm với nam thần hàng đầu xứ kim chi Song Joong Ki. Sau biến cố tan vỡ, Song Hye Kyo chọn độc thân. Cô tập trung cho sự nghiệp, trở nên trầm lắng và kín tiếng hơn. Không scandal tình ái, không tái hôn, chỉ có hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ đi tiếp sau đổ vỡ.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Song Joong Ki, Song Hye Kyo lẻ bóng. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Nate, Xportsnews