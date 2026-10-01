Song Hye Kyo ra sân bay cũng không quên chi tiết này, dàn nàng hậu Việt áp dụng y hệt

Có những món trang sức đẹp nhất dưới ánh đèn studio, nhưng cũng có những món khiến người ta nhớ mãi ngay cả khi người đeo chỉ đang kéo vali qua sảnh sân bay hay ngồi nhâm nhi tách trà trên con phố quen. Song Hye Kyo là ví dụ kinh điển. Trong những bộ ảnh thời trang, vẻ thanh lịch của nữ diễn viên tạo nên cuộc đối thoại tự nhiên với trang sức Chaumet: không phô trương nhưng mỗi chi tiết đều đủ sức níu giữ ánh nhìn. Rời khỏi những khung hình được dàn dựng công phu, trang sức vẫn theo cô vào đời thường và trở thành một phần trong phong cách cá nhân của ngôi sao Hàn Quốc.

Song Hye Kyo luôn tỏa sáng, dù trong bộ ảnh nghệ thuật hay chỉ là khung hình chụp vội đời thường.

Ngay cả trong những khoảnh khắc vội vã tại sân bay, Song Hye Kyo vẫn có những lựa chọn trang sức tinh tế, đủ để bộ trang phục giản dị toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng mà không cần cố.

Sức hút này cũng có thể tìm thấy ở những gương mặt được công chúng Việt Nam yêu mến, đặc biệt là các nàng hậu. Những năm gần đây, trang sức không còn dừng lại ở vai trò tô điểm cho sự kiện hay bộ ảnh thời trang. Trong những khoảnh khắc gần gũi, một đôi hoa tai hay chiếc nhẫn nhỏ nhắn cũng có thể khéo léo tạo điểm nhấn mà không lấn át khí chất người đeo.

, Lương Thùy Linh, Tiểu Vy và Phương Anh đồng loạt "bật mí" bí quyết phối trang sức cùng trang phục đời thường.

Hoa hậu Phương Khánh xuất hiện trang nhã trong một buổi hẹn cà phê với áo tank-top trắng và quần denim năng động. Điểm nhấn của set đồ nằm ở các mẫu trang sức từ bộ sưu tập Chaumet Liens, nơi sắc vàng hồng kết hợp cùng kim cương lấp lánh và tông đỏ rực rỡ giúp tôn lên làn da mịn màng của người đẹp.

Lương Linh

Hoa hậu Lương Thùy Linh lại kiêu kỳ trong chiếc áo quây đính hoa 3D và quần âu trắng ton-sur-ton. Cô chọn trang sức trong bộ sưu tập Bee de Chaumet, kết hợp cùng chiếc đồng hồ dây mảnh đính kim cương, mặt số xà cừ. Đây là lựa chọn rất khéo, giúp tổng thể trang phục không bị "sến" mà vẫn giữ được nét cá tính, kiêu sa của một nàng hậu.

Tiểu Vy

Có thể thấy, trang sức lúc này không chỉ nói về sự lộng lẫy mà còn thầm kể về gu thẩm mỹ và cách mỗi người lựa chọn xuất hiện trong cuộc sống. Sự chuyển đổi mềm mại giữa hình ảnh chỉn chu và đời sống thường ngày chính là điều mà những phụ nữ theo đuổi vẻ đẹp sang trọng, thanh nhã đang tìm kiếm.

Vẻ trong trẻo như sương mai của hoa hậu Tiểu Vy được tô điểm thêm bằng hai chiếc vòng cổ kết hợp từ bộ sưu tập Bee de Chaumet và Liens, tạo điểm nhấn ở khuôn cổ thanh mảnh. Trang sức vàng hồng phối kim cương vẫn luôn là lựa chọn "đỉnh" cho phụ nữ Á Đông có làn da sáng, mềm mịn, nhờ sự tương tác ngọt ngào giữa tông da và ánh sáng.

Không phô trương, không lấn át, nhìn vào khung hình vẫn thấy nổi bật một Tiểu Vy ngọt ngào, trong trẻo. Đây chính là bí kíp của các nàng hậu khi dùng trang sức vàng hồng và thiết kế sợi mảnh: sang trọng mà không ồn ào, tôn lên nét đẹp tự nhiên của làn da và gương mặt.

Không nằm ngoài xu hướng, Á hậu Phương Anh cũng áp dụng công thức trang sức sợi mảnh cùng trang phục trơn, màu trung tính để xây dựng vẻ ngoài nàng thơ.

Buổi dạo phố của Á hậu Phương Anh dường như rạng rỡ hơn nhờ ánh sáng từ những món trang sức nhỏ xinh.

Ra đời tại Paris năm 1780 và gắn bó với lịch sử của Hoàng hậu Joséphine, Chaumet mang trong mình di sản của một nhà kim hoàn lâu đời. Dù vậy, tinh thần của thương hiệu không bị giới hạn trong những dịp trọng đại. Bên cạnh các sáng tạo trang sức cao cấp, những bộ sưu tập như Joséphine, Bee de Chaumet và Liens mở ra nhiều cách thể hiện cá tính, để một thiết kế có thể là điểm nhấn của bộ ảnh hôm nay rồi trở thành món đồ quen thuộc trong tủ trang sức ngày mai. Từ Song Hye Kyo đến những nàng hậu Việt, sức hấp dẫn ấy nằm ở sự cân bằng: đủ tinh tế để đồng hành cùng đời thường, đủ nổi bật để mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn.