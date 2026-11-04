Con gái Hồng Đăng ra dáng thiếu nữ, tuổi 15 cao 1,65m, gây sốt với visual chuẩn nàng thơ

Mới đây, trên trang cá nhân, Anh Đào- bà xã Hồng Đăng đăng tải ảnh của con gái đầu lòng Nhím (tên thật Lê Phương Bảo Hân). Ở tuổi 14, cô bé gây chú ý với vóc dáng cao ráo, cân đối, cùng vẻ ngoài xinh xắn chuẩn mỹ nhân.

Nhím trông nổi bật với chiều cao vượt trội, diện mạo ngày càng trưởng thành. Đặc biệt, những đường nét thanh tú cùng gương mặt xinh xắn giúp ái nữ nhà Hồng Đăng được khen ngợi về nhan sắc, mang vẻ đẹp cuốn hút không kém các mỹ nhân trẻ.

Vẻ ngoài nổi bật của Bảo Hân - con gái đầu lòng của diễn viên Hồng Đăng.

Bé Nhím, tên thật Lê Phương Bảo Hân, là con gái đầu lòng của diễn viên Hồng Đăng và bà xã Anh Đào. Sinh năm 2011, cô bé hiện đã bước sang tuổi 15 và trở thành một trong những ái nữ nhà sao Việt nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình ngày càng nổi bật.

Từ khi còn nhỏ, Nhím đã gây chú ý với vẻ ngoài đáng yêu, gương mặt sáng và tính cách hoạt bát. Càng lớn, cô bé càng trổ mã, sở hữu chiều cao vượt trội, trên 1,6m từ năm 13 tuổi, cùng vóc dáng cân đối và đôi chân dài thon thả. Đến nay, cô bé đã cao 1,65m.

Nhan sắc dễ thương tuổi ô mai của con gái diễn viên Hồng Đăng.

Những đường nét thanh tú, làn da trắng hồng và nụ cười duyên dáng khiến Nhím nhiều lần được khán giả khen ngợi, ví von là mỹ nhân thế hệ mới hay hoa hậu tương lai.

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, con gái Hồng Đăng còn được nhận xét là cô bé thông minh, hoạt ngôn và có nhiều năng khiếu. Nhím từng tham gia chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" mùa 3 vào năm 2015, khi mới khoảng 4 tuổi.

Qua những lần xuất hiện trên truyền hình, cô bé để lại thiện cảm nhờ sự hồn nhiên, lanh lợi và cách giao tiếp tự nhiên. Trong học tập, Nhím cũng có thành tích đáng chú ý khi từng tham gia đội tuyển Ngữ văn của thành phố, đồng thời đạt Huy chương Vàng tại Đại hội thể thao của trường.

Gia đình nam diễn viên Hồng Đăng trong chuyến du lịch Huế.

Hồng Đăng và bà xã Anh Đào thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con gái trên mạng xã hội. Qua đó, khán giả có thể thấy Nhím ngày càng trưởng thành, tự tin và có phong cách riêng. Dù sở hữu nhiều lợi thế về ngoại hình cũng như được công chúng chú ý từ sớm, cô bé hiện vẫn ưu tiên việc học tập.

Sau kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội giữa năm 2026, Nhím tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả khi bố mẹ chia sẻ niềm vui và sự hồi hộp trong hành trình đồng hành cùng con. Về định hướng tương lai, gia đình chưa tiết lộ chuyện Nhím có theo đuổi nghệ thuật hay nối nghiệp diễn xuất của bố hay không.

Trước mắt, Hồng Đăng và bà xã dành sự quan tâm cho việc học cũng như tạo điều kiện để con phát triển tự nhiên theo sở thích và khả năng của mình.