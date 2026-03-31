Song Hye Kyo lần đầu tiết lộ nguyên nhân ly hôn với chồng cũ
Song Hye Kyo đổ vỡ hôn nhân vì không muốn sinh con.
Năm 2019, Song Joong Ki khiến bao người vỡ mộng khi thông báo ly hôn với mỹ nhân đình đám Song Hye Kyo, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân vốn được ví von như ngôn tình ngoài đời thực chỉ sau 1 năm 8 tháng chung nhà.
Hàng loạt “thuyết âm mưu” được cư dân mạng đưa ra, có người suy đoán Song Hye Kyo đã vượt quá giới hạn, khiến nam diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời không thể chấp nhận được nên mới phá bỏ căn nhà tân hôn trị giá 228,6 tỷ đồng ngay sau khi đổ vỡ. Cũng có ý kiến cho rằng Song Joong Ki mới là “kẻ tội đồ”, khiến Song Hye Kyo phải đau khổ, lại còn “vừa ăn cắp, vừa la làng”. Thế nhưng nhìn chung thì cặp đôi này không hẹn mà cùng im bặt, không hé lộ nguyên nhân đường ai nấy đi với công chúng suốt nhiều năm qua.
Trang 163 đưa tin, khi tham dự sự kiện, Song Hye Kyo đã lần đầu bộc bạch về cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nữ diễn viên chia sẻ, cô và Song Joong Ki có sự khác biệt lớn về việc sinh con cũng như cách quy hoạch về cuộc sống.
Theo trang 163, Song Joong Ki lớn lên trong một gia đình đậm chất truyền thống, rất coi trọng việc con cái đủ đầy. Vậy nên sau khi kết hôn, anh muốn nhanh chóng có con và cho rằng một gia đình hoàn chỉnh, có nếp có tẻ mới là điểm cuối của hạnh phúc. Còn Song Hye Kyo thì hoàn toàn trái ngược. Bố mẹ nữ diễn viên ly hôn khi cô mới 8 tuổi. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới Song Hye Kyo, khiến cô thiếu cảm giác an toàn trong hôn nhân. Theo quan điểm của người đẹp Trái Tim Mùa Thu, cần củng cố tình cảm vợ chồng thật bền chắc rồi mới tính đến chuyện sinh con.
Hơn nữa, sau thành công của bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, Song Hye Kyo không muốn bị gián đoạn sự nghiệp đang trên đà thăng tiến để mang thai, sinh con. Cô cho rằng: "Giá trị của người phụ nữ không cần thể hiện qua việc sinh nở”. Kết quả, cặp đôi không thể tìm được tiếng nói chung và cuối cùng đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng của đông đảo công chúng.
Sau khi ly hôn, Song Hye Kyo rất ít khi nhắc tới chồng cũ. Cô mất những 5 năm mới có thể thoát khỏi những tổn thương tình cảm, chữa lành cho chính bản thân mình bằng cách viết nhật ký cảm ơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống mỗi ngày. Sự nghiệp của nữ diễn viên cũng nở hoa lần nữa nhờ thành công của bộ phim The Glory . Cô được đánh giá là đã có cú chuyển hình ngoạn mục, từ nữ hoàng phim tình cảm đến những vai diễn gai góc, nội tâm phức tạp.
Còn về phía Song Joong Ki, anh nhanh chóng có tình yêu mới, gia đình mới. Tháng 1/2023, tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt tái hôn với nữ diễn viên Katy Louise Saunders và có 2 thiên thần nhỏ dễ thương. Dù trong thời gian gần đây, sự nghiệp của Song Joong Ki có phần đi xuống, danh tiếng cũng không được như xưa nhưng có lẽ chồng cũ Song Hye Kyo cũng hài lòng với lựa chọn của mình.
