Thị trường giải trí Hàn Quốc thay đổi liên tục từng ngày, mỗi năm đều xuất hiện những gương mặt mới xuất hiện đủ sức lật đổ nhiều thế hệ trước. Thế nhưng vẫn luôn có 1 ngoại lệ không ai có thể lật đổ. Cái tên được nhắc tới ở đây là Lee Min Ho đã làm nên thành tích 13 năm liên tiếp đứng đầu bảng khảo sát diễn viên Hàn Quốc được yêu thích nhất - một kỷ lục mang tính biểu tượng của làn sóng Hallyu.

Con số 13 năm phản ánh sức hút bền bỉ của Lee Min Ho trong lòng công chúng. Từ thời điểm bùng nổ với Vườn Sao Băng , anh nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện cho hình mẫu nam chính hoàn hảo: giàu có, lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Qua nhiều năm, dù thị trường thay đổi và lớp diễn viên trẻ liên tục nổi lên, cái tên Lee Min Ho vẫn giữ được vị trí số 1.

Nếu nhìn riêng 5 năm gần nhất (2021 - 2025), bảng xếp hạng cho thấy nhiều biến động đáng chú ý, nhưng ngôi đầu gần như không đổi. Lee Min Ho luôn dẫn đầu với tỷ lệ vượt trội, dao động từ 6,4% đến hơn 9%. Trong khi đó, các vị trí phía sau liên tục thay đổi. Hyun Bin từng vươn lên mạnh mẽ nhờ hiệu ứng của Crash Landing on You , nhưng không duy trì được lâu khi thiếu dự án mới đủ sức giữ nhiệt. Gong Yoo giữ phong độ ổn định, thường xuyên góp mặt trong top 5 nhưng chưa bao giờ thực sự đe dọa vị trí số 1.

Ở phía nữ diễn viên, Song Hye Kyo là cái tên nổi bật nhất khi luôn ở trong top 5 suốt 5 năm qua, và thứ hạng tăng đáng kể sau thành công vang dội của The Glory . Đáng chú ý, IU đã lần đầu lọt top 3 vào năm 2025, cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ từ ca sĩ sang diễn viên và sức ảnh hưởng ngày càng lớn. Ngoài ra, Kim Soo Hyun cũng xuất hiện trở lại trong bảng xếp hạng vào năm 2024 nhờ hiệu ứng Queen of Tears.

Top 2 là vị trí cao nhất mà Song Hye Kyo có thể chạm tới suốt 13 năm qua

Nhìn tổng thể bảng xếp hạng trong 5 năm qua biến động mạnh từ vị trí thứ 2 đến thứ 5, nhưng ngôi đầu gần như bất biến. Điều này càng làm nổi bật vị thế đặc biệt của Lee Min Ho khi không chỉ nổi tiếng, mà là nổi tiếng một cách ổn định và lâu dài, bất chấp việc có tác phẩm mới hay không. Dĩ nhiên sự nghiệp của Lee Min Ho không phải không có tranh cãi. Anh từng bị nhận xét là một màu khi thường xuyên gắn với hình tượng tài phiệt lạnh lùng, lặp lại từ The Heirs đến The King: Eternal Monarch . Một số dự án của anh cũng gây chia rẽ dư luận, thậm chí bị đánh giá là chưa tương xứng với kỳ vọng, nhất là 2 bom xịt bị xem như "rác phẩm" - Toàn Trí Độc Giả và Hỏi Các Vì Sao cùng ra mắt vào năm ngoái.

Dù có thất bại 2 lần trong cùng 1 năm thì Lee Min Ho vẫn giữ vị trí đầu bảng (năm 2025)

Dẫu vậy, những tranh cãi này dường như không làm suy giảm sức hút của Lee Min Ho đối với khán giả đại chúng. Mỗi lần tái xuất, anh vẫn tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, thu hút lượng người xem lớn cả trong và ngoài Hàn Quốc. Anh cũng là một trong những diễn viên Hàn hiếm hoi sở hữu lượng fan quốc tế đông đảo từ rất sớm, góp phần quan trọng trong việc lan tỏa làn sóng Hallyu ra toàn cầu.

Ở thời điểm hiện tại, khi thị trường giải trí ngày càng cạnh tranh khốc liệt, kỷ lục của Lee Min Ho càng trở nên khó bị phá vỡ. Có thể anh vẫn gây tranh cãi, vẫn chưa hoàn toàn chinh phục được giới phê bình, nhưng với khán giả đại chúng, vị trí của anh dường như vẫn không thể thay thế và đó chính là thứ tài sản giá trị nhất của Lee Min Ho ngay lúc này.