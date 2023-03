Song Hye Kyo biểu cảm dễ thương như con gái 18 khiến netizen phấn khích

Mới đây, một trang fanpage dành cho những người yêu mến Song Hye Kyo đã chia sẻ lại video fancam của Song Hye Kyo trong buổi công chiếu The glory 2. Đáng chú ý, đoạn video này đã ghi lại được khoảnh khắc "chị đẹp" có biểu cảm vô cùng dễ thương và điều này khiến cho nhiều người hâm mộ nữ minh tinh cảm thấy vô cùng thích thú.

Fancam ghi lại biểu cảm dễ thương của Song Hye Kyo - nguồn: Netflix

Phía bên dưới, đã có nhiều lời khen được đưa ra dành cho sự "cute" của Song Hye Kyo. Đương nhiên, cũng có chẳng ít người đã phải xuýt xoa trước nhan sắc đáng ngưỡng mộ mà cô sở hữu dù đã bước sang tuổi 41.

Một số bình luận đáng chú ý của các cư dân mạng:



- 41 tuổi mà trẻ trung, dễ thương quá trời. - Ai đáng yêu lại chị đẹp bây giờ? - Nhìn 2 cái má cưng quá đi. - Yêu sao ánh mắt và nụ cười, yêu sao những cử chỉ ngọt ngào đáng yêu. Mãi yêu chị Song Hye Kyo ạ. - Song Hye Kyo thì phải công nhận là duyên ngầm, thảo nào có bao nhiêu người theo đuổi. - Idol của mình, thanh xuân của mình. Vài ba năm trở lại đây nhìn chị lận đận càng thương chị nhiều. Nguồn: Song Hye Kyo Vietnam Fanpage

Bộ phim The glory do Song Hye Kyo đóng chính đang tạo ra một cơn sốt lớn - nguồn: Netflix

Thời điểm hiện tại, Song Hye Kyo đang là tâm điểm của sự chú ý khi bộ phim The glory do công đóng chính tạo ra một cơn sốt vô cùng lớn. Tác phẩm này năm trong top 10 Netflix ở 89 quốc gia khác nhau. Riêng tại Việt Nam, The glory đã nhanh chóng thay thế Taxi driver để trở thành chương trình truyền hình được xem nhiều nhất lúc này.