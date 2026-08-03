Song Hye Kyo biến hoá khôn lường

Mới đây, Song Hye Kyo đăng tải bộ ảnh chiến dịch mới thực hiện cho Merz Aesthetics khu vực châu Á Thái Bình Dương. Điều khiến người xem chú ý không nằm ở nhan sắc, thứ vốn đã quá quen thuộc, mà ở chỗ cùng một buổi chụp lại cho ra hai gương mặt khác hẳn nhau. Sau một giờ, bài đăng thu về hơn 66.000 lượt thích.

Ở nửa đầu bộ ảnh, Song Hye Kyo để tóc pixie cắt sát, mái lơ thơ vắt ngang trán, diện váy lụa trắng trễ vai. Lớp trang điểm được giữ ở mức tối giản với nền căng bóng và môi hồng nhạt. Kiểu tóc ngắn hất phồng sau gáy để lộ trọn đường cổ và vai, tạo cảm giác trẻ hơn tuổi thật khá nhiều.

Nửa còn lại đảo chiều hoàn toàn. Cô xuất hiện với tóc đen dài xoăn sóng buông quá ngực, váy sequin ánh vàng đính kim sa, mắt kẻ eyeliner sắc và má hồng đậm hơn. Ở khung hình đặt tay lên mặt bàn kính, phần phản chiếu bên dưới tạo thành bố cục đối xứng gần như hoàn hảo. Nếu tách riêng hai nhóm ảnh, khán giả khó nhận ra đây là cùng một người trong cùng một ngày.

Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Mok Jung Wook thực hiện. Anh là một trong những cái tên được săn đón nhất làng thời trang Hàn Quốc, từng hợp tác với thương hiệu COS ra mắt capsule collection in ảnh của mình, và nổi tiếng với thứ ánh sáng phẳng, sạch, dồn toàn bộ sự chú ý về gương mặt nhân vật. Dưới phần bình luận, blogger thời trang Bryanboy để lại một chữ "Flawless" kèm bốn trái tim đỏ.

Chuyện tóc dài tóc ngắn của Song Hye Kyo đã là đề tài bàn tán suốt hơn nửa năm qua. Cuối năm 2025, cô cắt ngắn mái tóc để vào vai Min Ja trong dự án Netflix của biên kịch Noh Hee Kyung. Trong một phỏng vấn trước đó, cô cho biết đề nghị đến từ phía biên kịch, người hình dung nhân vật Min Ja phải có tóc ngắn và khá ngại khi mở lời với một nữ diễn viên. Song Hye Kyo trả lời rằng nếu kiểu tóc đó hợp với Min Ja thì không có gì phải sợ.

Phim đóng máy hồi tháng 1/2026. Kể từ đó, cô liên tục thay đổi tạo hình. Tháng 3, cô dự một sự kiện thời trang với mái tóc dài mượt ngang ngực, khiến cộng đồng mạng tranh cãi không rõ là nối tóc hay tóc giả. Bộ ảnh lần này gộp cả hai phiên bản vào chung một chiến dịch.

Song Hye Kyo trở thành đại sứ khu vực châu Á Thái Bình Dương của Merz Aesthetics từ tháng 1/2026, gắn với dòng filler axit hyaluronic Belotero và chiến dịch mang tên "Nature is in the Details". Phía thương hiệu cho biết họ chọn cô vì hình ảnh đẹp kiểu tiết chế, phù hợp với định hướng nhấn mạnh kết quả thẩm mỹ trông tự nhiên. Tại buổi ra mắt ở Seoul, cô chia sẻ rằng nếu được nhắn gửi cho phiên bản trẻ hơn của mình, cô sẽ khuyên cô gái ấy yêu bản thân nhiều hơn, bởi sự bình an bên trong rồi sẽ hiện lên trên gương mặt.

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo đang trong giai đoạn chuyển mình khá rõ. Tháng 6 vừa qua, cô kết thúc hợp đồng độc quyền kéo dài 14 năm với công ty quản lý UAA và chuyển sang ê kíp mới. Ngoài Merz Aesthetics, cô còn là đại sứ châu Á Thái Bình Dương của Guerlain, đại sứ Fendi nhiều năm liền, đại sứ Chaumet và nàng thơ của thương hiệu MICHAA với chiến dịch mùa thu 2026 vừa ra mắt tuần trước. Dự án lớn nhất đang chờ lên sóng là bộ phim Netflix đóng cùng Gong Yoo, kể về giới giải trí Hàn Quốc giai đoạn thập niên 1960 đến 1980, dự kiến phát hành cuối năm nay.