10 nam diễn viên giàu nhất Trung Quốc 2026: Dương Dương xếp sau Tiêu Chiến, hạng 1 cả đời không có đối thủ

Trong giới giải trí Hoa ngữ, bên cạnh danh tiếng và sức ảnh hưởng, khối tài sản của các ngôi sao luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Những nam diễn viên vừa sở hữu sự nghiệp thành công, vừa kiếm bộn từ phim ảnh, quảng cáo, đầu tư và kinh doanh càng khiến công chúng tò mò hơn về mức độ giàu có của họ.

Dựa trên bảng xếp hạng mới nhất của Facts Outcome, kênh chuyên thống kê dữ liệu về nghệ sĩ Trung Quốc, top 10 nam diễn viên giàu nhất Trung Quốc năm 2026 tiếp tục chứng kiến sự góp mặt của nhiều cái tên quen thuộc. Có người đang ở thời kỳ đỉnh cao, có người không còn thống trị màn ảnh như trước, nhưng tất cả đều sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

10. Lưu Vũ Ninh - 20 triệu USD

Từ một ca sĩ livestream nổi tiếng, Lưu Vũ Ninh đã từng bước khẳng định vị trí trong lĩnh vực diễn xuất. Sau cú hích từ Khom Lưng và Thư Quyển Nhất Mộng, tên tuổi của anh tiếp tục duy trì sức nóng trong năm 2026. Dù ngoại hình vẫn là chủ đề gây tranh cãi, nam diễn viên được đánh giá cao nhờ khả năng nhập vai cùng lượng người hâm mộ ngày càng đông đảo. Thu nhập từ phim ảnh, âm nhạc và quảng cáo giúp anh sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 20 triệu USD.

Ảnh: Sina

9. Vương Hạc Đệ - 20 triệu USD

Sau khi bùng nổ với Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ nhanh chóng vươn lên hàng ngũ sao nam được săn đón nhất Cbiz. Hình tượng trẻ trung, ngoại hình nổi bật và sức hút thương mại mạnh mẽ giúp anh liên tục nhận được các hợp đồng quảng cáo lớn. Dù chưa có thêm một "bom tấn" vượt qua cái bóng của những tác phẩm trước, Vương Hạc Đệ vẫn duy trì vị trí trong nhóm nghệ sĩ trẻ có thu nhập cao nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Ảnh: Sina

8. Nhậm Gia Luân - 30 triệu USD

Nhậm Gia Luân từ lâu đã được đánh giá là một trong những nam diễn viên thực lực của màn ảnh Trung Quốc. Sau thành công của Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố và nhiều tác phẩm cổ trang khác, anh vẫn giữ được lượng người hâm mộ trung thành. Năm 2026, dù không tạo nên cơn sốt lớn, Nhậm Gia Luân vẫn đều đặn xuất hiện trong các dự án mới và duy trì nguồn thu ổn định, đưa tổng tài sản lên khoảng 30 triệu USD.

Ảnh: Sina

7. Cung Tuấn - 30 triệu USD

Cung Tuấn tiếp tục là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm cao cấp. Thành công từ Sơn Hà Lệnh giúp anh có nền tảng fan vững chắc, trong khi các hoạt động thương mại và sự kiện quốc tế mang lại nguồn thu đáng kể. Khối tài sản 30 triệu USD phản ánh vị thế ổn định của nam diễn viên trong nhiều năm qua.

Ảnh: Sina

6. Dương Dương - 40 triệu USD

Sau quãng thời gian bị tranh cãi về diễn xuất, Dương Dương dần lấy lại thiện cảm nhờ các dự án được đầu tư bài bản, đặc biệt là Phàm Nhân Tu Tiên. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, anh còn là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu lớn trong và ngoài Trung Quốc. Nhờ đó, tổng tài sản của Dương Dương hiện được ước tính khoảng 40 triệu USD.

Ảnh: Sina

5. Vương Nhất Bác - 45 triệu USD

Là một trong những ngôi sao đa năng nhất Cbiz, Vương Nhất Bác hoạt động song song ở nhiều lĩnh vực như phim ảnh, âm nhạc, vũ đạo và đua xe chuyên nghiệp. Sau cú hích từ Trần Tình Lệnh, anh liên tục góp mặt trong các dự án lớn, đồng thời sở hữu danh sách hợp đồng quảng cáo đáng mơ ước. Với khối tài sản khoảng 45 triệu USD, Vương Nhất Bác vẫn nằm trong nhóm nghệ sĩ trẻ giàu nhất Trung Quốc, dù tiếp tục xếp sau người bạn diễn cũ Tiêu Chiến.

Ảnh: Sina

4. Hứa Khải - 45 triệu USD

Từng vụt sáng nhờ Diên Hi Công Lược, Hứa Khải vẫn duy trì sức hút bất chấp nhiều năm liên tiếp gây tranh cãi vì lựa chọn kịch bản chưa thực sự chất lượng. Không ít khán giả từng gắn cho anh biệt danh "ông hoàng phim rác", song điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến giá trị thương mại. Việc liên tục đóng phim và hợp tác với nhiều thương hiệu giúp Hứa Khải duy trì khối tài sản ngang bằng Vương Nhất Bác.

Ảnh: Sina

3. Tiêu Chiến - 50 triệu USD

Tiêu Chiến vẫn là một trong những nam diễn viên có sức ảnh hưởng mạnh nhất Cbiz. Sau Tàng Hải Truyện, anh tiếp tục giữ được độ phủ sóng nhờ nhiều dự án điện ảnh, truyền hình cũng như các hoạt động thương mại. Dù Anh Hùng Xạ Điêu chưa đạt thành tích như kỳ vọng, sức hút cá nhân của Tiêu Chiến gần như không suy giảm. Lượng người hâm mộ đông đảo cùng hàng loạt hợp đồng quảng cáo giúp anh sở hữu khối tài sản khoảng 50 triệu USD, tiếp tục vượt qua Vương Nhất Bác.

Ảnh: Sina

2. Lưu Đức Hoa - 200 triệu USD

Trải qua hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Đức Hoa vẫn là biểu tượng của điện ảnh Hoa ngữ. Không chỉ ghi dấu ấn với hàng trăm vai diễn kinh điển, ông còn thành công rực rỡ trong lĩnh vực ca hát và là một trong "Tứ đại Thiên vương" nổi tiếng nhất châu Á.

Ảnh: Wikipedia

Ở tuổi ngoài 60, Lưu Đức Hoa vẫn đều đặn đóng phim, tổ chức concert và tham gia nhiều sự kiện lớn. Bên cạnh đó, ông còn sở hữu danh mục đầu tư đa dạng, từ bất động sản đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực giải trí. Chính những nguồn thu bền vững này đã giúp tài sản của nam nghệ sĩ duy trì ở mức khoảng 200 triệu USD.

1. Thành Long - 400 triệu USD

Suốt nhiều năm qua, Thành Long vẫn giữ vững vị trí số một trong danh sách những nam diễn viên giàu nhất Trung Quốc. Ngay từ giữa thập niên 2010, ông đã nằm trong nhóm nghệ sĩ có thu nhập cao nhất thế giới và đến năm 2026, vị thế ấy gần như vẫn chưa có ai đủ sức lung lay.

Ảnh: Wikipedia

Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh đồ sộ, Thành Long còn thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ từ quảng cáo, đầu tư, bất động sản và nhiều hoạt động kinh doanh khác. Khối tài sản ước tính khoảng 400 triệu USD, gấp đôi người đứng thứ hai, cho thấy khoảng cách rất lớn giữa huyền thoại phim hành động với phần còn lại của Cbiz. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, ngôi vương về độ giàu có của Thành Long vẫn là điều gần như không thể bị thay thế.

Theo Facts Outcome