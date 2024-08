Mới đây, Song Hye Kyo âm thầm có mặt tại sự kiện công chiếu Vip phim điện ảnh Revolver để ủng hộ em gái thân thiết Lim Ji Yeon, người đóng chung The Glory và chị gái Jeon Do Yeon. Được biết, bộ phim Revolver là màn kết hợp của 3 gương mặt cực kỳ nổi tiếng: Ji Chang Wook, Lim Ji Yeon và Jeon Do Yeon.

Video 6s gây bão của Song Hye Kyo

Có mặt tại sự kiện, Song Hye Kyo ăn mặc khá đơn giản với quần áo đơn giản, tóc buộc nhẹ nhàng và đội mũ tối màu. Theo chia sẻ, Song Hye Kyo gần như không trang điểm mà chỉ dùng son dưỡng.

Song Hye Kyo qua ống kính của người qua đường

Trong đoạn clip ngắn do người qua đường ghi lại được có không ít lời khen ngợi dành cho Song Hye Kyo vì làn da trắng sáng không tì vết. Ở tuổi ngoài 40 người đẹp vẫn có thể sở hữu vẻ ngoài trong trẻo và làn da tràn đầy sức sống khiến nhiều người phải ghen tị và muốn xin ngay bí quyết.

Song Hye Kyo (SN 1981) ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu (2000). Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2023).

Theo truyền thông Hàn nhận định, Song Hye Kyo là ngôi sao hiếm hoi giữ được độ nổi tiếng đỉnh cao hơn 20 năm qua.