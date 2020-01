Son Ye Jin nhập viện cấp cứu vì quay phim kiệt sức, "Crash Landing On You" sẽ tiếp tục hoãn chiếu?

Trưa ngày 27/1 (tức mùng 3 Tết), truyền thông Hàn Quốc bất ngờ đưa tin nữ diễn viên đình đám Son Ye Jin đã phải nhập viện cấp cứu khi đang quay hình cho bộ phim Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh).

Nhanh chóng sau đó, công ty chủ quản của Son Ye Jin là MSTeam đã lên tiếng khẳng định thông tin, tuy nhiên người đại diện này cho biết nữ diễn viên đã sớm quay lại phim trường Paju tỉnh Gyeonggi để thực hiện các cảnh quay tiếp theo sau khi sức khỏe ổn định.

"Đúng là Son Ye Jin đã phải cấp cứu do phải làm việc quá sức trong quá trình ghi hình bộ phim. Nữ diễn viên đã nhận được sự điều trị cần thiết và đã trở lại phim trường". - Đại diện công ty chủ quản của Son Ye Jin xác nhận thông tin nữ diễn viên phải nhập viên cấp cứu.

Thông tin Son Ye Jin phải nhập viện vì làm việc quá sức nhận được sự quan tâm của khán giả cũng như giới truyền thông.

Crash Landing On You vốn được ghi hình và phát sóng theo hình thức cuốn chiếu. Tuy nhiên, vì lí do thời tiết khắc nghiệt, thế nên đoàn làm phim đã không ít lần phải tạm hoãn phát sóng để dàn diễn viên có thời gian hồi phục sức khỏe.

Trước đó, khán giả không khỏi xót xa trước loạt ảnh của Hyun Bin và Son Ye Jin mặt bơ phờ vì phải quay phim thâu đêm giữa điều kiện thời tiết lạnh giá.

Ảnh hậu trường của Hyun Bin ở Crash Landing On You.

Nam diễn viên liên tục đấm lưng khi phải quay phim liên tục.

Son Ye Jin mặt bơ phờ vì quay phim đến tận tối khuya.

Khán giả bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của Son Ye Jin.

Crash Landing On You hiện tại đang trong quá trình ghi hình cho những phân cảnh cuối của bộ phim để lên sóng kịp tiến độ, tuy nhiên với tình hình thời tiết không thuận lợi, cộng với việc dàn diễn viên phải làm việc quá sức đến mức nhập viện thì nhiều khả năng bộ phim sẽ phải tạm hoãn chiếu dài dài.

Theo như thông báo mới nhất, Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) sẽ phát sóng tập 11 vào lúc 20g00, ngày 1/2 trên đài tvN.