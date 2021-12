Son Ye Jin - Hyun Bin được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất xứ Hàn năm 2021, vị trí số 2 gây bất ngờ

Mới đây trong một chương trình, đài truyền hình OBS TV đã công bố cặp đôi xứ Hàn được yêu thích nhất năm chính là Hyun Bin - Son Ye Jin.

Đài OBS bày tỏ: "Son Ye Jin - Hyun Bin thực sự rất tuyệt. Chỉ cần nhìn họ là fan đã thấy ấm lòng. Hyun Bin và Son Ye Jin là 2 nhân vật công khai hẹn hò vào đúng ngày 1/1/2021. Cả hai đã được tiết lộ thường đến sân tập đánh golf cùng nhau. Vào ngày bị Dispatch khui tin, hai người thừa nhận rằng đã hẹn hò được tám tháng. Tuy nhiên, có lẽ Hyun Bin và Son Ye Jin đã trải qua một chặng đường dài hơn con số 8 tháng đó thì họ mới có nhiều hint hẹn hò đến vậy".

Đài OBS thông báo Hyun Bin - Son Ye Jin chính là cặp đôi xứ Hàn đẹp nhất năm 2021.

Xếp sau Hyun Bin và Son Ye Jin chính là cặp đôi Lee Seung Gi và Lee Da In. Dù vấp phải phản ứng gắt lúc mới công khai hẹn hò, tuy nhiên chính vì mối tình không ồn ào, không khoe khoang đã giúp cả hai chinh phục được khán giả và trở thành cặp đôi được yêu thích trong năm 2021.

Trước đó hồi tháng 5, tờ Sports Khan "khui" chuyện hẹn hò của Lee Seung Gi và "con gái Mama Chuê" Lee Da In. Đây là mối tình công khai thứ 2 của "con rể quốc dân" sau 6 năm chia tay Yoona (SNSD). Thế nhưng Lee Da In đã bị fan của Lee Seung Gi phản đối do mẹ cô - nữ diễn viên Kyun Mi Ri dính bê bối lừa đảo. Bất chấp những phản đối của người hâm mộ, cặp đôi vẫn bên nhau tình cảm, dành thời gian hẹn hò dù lịch trình của Lee Seung Gi rất bận rộn.

Lee Seung Gi và Lee Da In là 1 trong những cặp đôi hiếm hoi trên màn ảnh xứ Hàn được khán giả yêu thích.

