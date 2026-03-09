Sáng 9/3, tờ Mydaily đưa tin, Son Ye Jin vừa có tin vui, đó là cô chính thức được chọn làm đại sứ cho 1 thương hiệu trang sức cao cấp nổi tiếng của Nhật Bản.

Mới đây, phía thương hiệu đã thông báo tin vui về việc bổ nhiệm Son Ye Jin làm đại sứ, đồng thời dành cho nữ diễn viên nhiều mỹ từ “có cánh”: “Hình ảnh của nữ diễn viên Son Ye Jin - người có vẻ đẹp vượt thời gian - hoàn toàn phù hợp với phong cách sang trọng hiện đại mà thương hiệu theo đuổi. Đây chính là lý do nữ diễn viên được chọn làm đại sứ cho thương hiệu của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng khi được đồng hành cùng diễn viên Son Ye Jin trong chặng đường sắp tới. Cô ấy sở hữu khả năng diễn xuất độc đáo và khí chất xinh đẹp, cuốn hút. Thông qua sự kết hợp giữa nét quyến rũ cổ điển của cô ấy và thiết kế hiện đại của nhãn hàng, chúng tôi sẽ cố gắng truyền tải trọn vẹn giá trị thương hiệu đến với thị trường Hàn Quốc”.

Son Ye Jin vừa được chọn làm đại sứ cho 1 thương hiệu trang sức cao cấp. Ảnh: Naver

Trong thời gian tới, Son Ye Jin sẽ hoạt động tích cực với tư cách gương mặt đại diện của nhãn hàng trang sức nói trên thông qua việc tham gia nhiều chiến dịch quảng bá sản phẩm cùng các sự kiện gặp gỡ người hâm mộ do thương hiệu này tổ chức.

Trong năm 2025, Son Ye Jin đã có màn trở lại màn ảnh rộng đầy ấn tượng thông qua bộ phim gây tiếng vang lớn No Other Choice. Tác phẩm cũng giúp cô trở thành Ảnh hậu tại lễ trao giải Rồng Xanh danh giá diễn ra hồi cuối năm ngoái. Hiện tại, nữ minh tinh họ Son đã hoàn tất việc ghi hình cho tác phẩm được mong chờ The Scandal và đang tập trung vào quá trình quay bộ phim mới mang tên Variety.

Son Ye Jin gặt hái được thành công vang dội trong năm 2025 và đang hướng tới 1 năm 2026 hứa hẹn còn rực rỡ hơn nữa. Ảnh: Nate

Không chỉ tiếp tục đạt được những cột mốc đáng ngưỡng mộ mới trong sự nghiệp, Son Ye Jin còn có cuộc hôn nhân trong mơ, nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng khắp châu Á với nam tài tử hạng S Hyun Bin. 2 nghệ sĩ nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Dù là ngôi sao hạng A, Hyun Bin và Son Ye Jin luôn giữ cho mình lối sống yên bình, 1 phần vì tầm nhìn sâu sắc về hạnh phúc. Son Ye Jin từng kể về việc phơi quần áo cho con, tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa - 1 hình ảnh rất đời thường, rất “gia đình”. Sau khi lập gia đình, cô giảm bớt công việc để dành thời gian chăm sóc con trai, cân bằng giữa sự nghiệp và thiên chức làm mẹ. Cặp đôi cũng rất kín tiếng về con cái: họ không công khai gương mặt con, giữ cho cuộc sống gia đình 1 phần riêng tư - như cách bảo vệ câu chuyện tình đẹp mà họ đã dệt nên.