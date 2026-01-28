Hyun Bin tăng cân 14kg, phản ứng của Son Ye Jin gây bất ngờ

Thời gian gần đây, màn tăng cân khủng khiếp của Hyun Bin đã khiến báo chí Hàn Quốc tốn nhiều giấy mực. Được biết, anh đã tăng tận 14kg để hóa thân vào nhân vật nửa chính nửa tà trong tác phẩm mới mang tên Made in Korea.

Phải tới tận hôm nay 28/1, công chúng mới biết được phản ứng của Son Ye Jin trước màn tăng cân kỷ lục của ông xã Hyun Bin. Theo lời chia sẻ từ Hyun Bin trong buổi phỏng vấn với truyền thông Hàn mới đây, Son Ye Jin đã cảm thấy vô cùng thích thú khi chứng kiến dáng vẻ đô con của anh trong Made in Korea: "Bà xã không thể xem phim cùng tôi vì cô ấy cũng đang bận đóng phim, nhưng tôi biết cô ấy đã xem hết Made in Korea rồi. Cô ấy thực sự thích Made in Korea và cảm thấy thích thú xen lẫn thỏa mãn khi được chứng kiến những khía cạnh mới mẻ của tôi trong tác phẩm lần này".

Về phần Hyun Bin, anh cũng vô cùng hài lòng với màn tăng cân để hóa thân vào nhân vật mới đây: "Tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi được thấy mình trông đầy đặn và vững chãi trên màn ảnh như vậy".

Hyun Bin vừa hé lộ phản ứng từ Son Ye Jin trước màn tăng 14kg của anh. Ảnh: Naver

Hyun Bin tăng tới 14kg sau khi ký hợp đồng đóng Made in Korea (hình phải), tạo nên màn lột xác chấn động. Ảnh: Naver

Nam tài tử tự hào với vóc dáng đô con, vạm vỡ của mình trong phim mới. Ảnh: Naver

Trước đó, trong buổi ra mắt tác phẩm Made in Korea hồi cuối năm ngoái, Hyun Bin đã xuất hiện với diện mạo khác lạ. Vốn đã cao lớn, nay nam thần màn ảnh xứ Hàn còn đô thêm gấp bội khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên. Và ông xã Son Ye Jin cũng nhanh chóng giải thích đằng sau sự thay đổi ngoại hình ngoạn mục: "Tôi đã tăng khoảng 13-14 kg cho vai diễn Baek Ki Tae, người đứng đầu Cục Tình báo của KCIA. Tôi muốn nhân vật này phản ánh được sự hiện diện đầy uy quyền của KCIA, 1 trong những cơ quan quyền lực nhất".

Hyun Bin cho biết thêm đây là lúc anh nặng cân nhất kể từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, hé lộ nỗ lực to lớn mà bản thân đã bỏ ra cho nhân vật này. "Tôi đã tăng cân và tập luyện để xây dựng cơ bắp. Trong tất cả các nhân vật tôi từng đóng, đây là thân hình đồ sộ nhất mà tôi từng có" - nam tài tử đình đám chia sẻ.

Màn xuất hiện của Hyun Bin tại sự kiện họp báo hồi cuối năm ngoái đã khiến công chúng xôn xao bàn tán. Ảnh: Nate

Điều đặc biệt hơn cả là vai diễn của Hyun Bin trong Made in Korea hoàn toàn trái ngược với vai diễn trong Harbin. Khi ghi hình Harbin, đạo diễn nói rằng sẽ tốt hơn nếu Hyun Bin không có cơ bắp. Chính vì vậy, anh đã không tập thể dục chút nào và bị mất cơ. Vừa ghi hình xong cho Harbin, Hyun Bin đã quay đến phim Made in Korea và đạo diễn muốn anh trông to lớn, đồ sộ. Nam diễn viên vì thế lại tiếp tục lao vào tập luyện, ăn uống để tăng khoảng 14kg để phù hợp với vai diễn mới.