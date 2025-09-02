Sơn Tùng - MONO gây sốt trong cùng 1 buổi sáng: Em cười tươi rói diễu hành, anh viral MXH với 2 bức ảnh!

Ngày 2/9, lướt mạng xã hội sẽ bắt gặp hàng loạt bài đăng, hình ảnh thể hiện lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc. Trong số các khối diễu binh, diễu hành đi qua quảng trường Ba Đình lịch sử cùng các tuyến phố ở Hà Nội thì có sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ. Hơn 200 người bao gồm diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ cải lương, kịch, Hoa hậu, Á hậu, rapper... đã xuất hiện trong đoàn diễu hành Khối Văn hoá - thể thao. Một số nghệ sĩ dù không trực tiếp tham gia những cũng nhanh chóng có chia sẻ thể hiện sự tự hào, biết ơn khi được sống trong bầu trời hoà bình. Trong số đó, hoạt động của 2 anh em Sơn Tùng - MONO gây chú ý, mỗi người mỗi cách nhưng điểm chung là yêu nước.

Trên mạng xã hội, Sơn Tùng gây bão với bộ ảnh diện áo cờ đỏ sao vàng, đứng trang nghiêm chào cờ và cầm quạt in chữ "Người Việt Nam". Nam ca sĩ viết: "Ngày 2/9 không chỉ là một ngày lễ, mà là ngày để mỗi người Việt Nam nhớ về nguồn cội, về những hi sinh để Đất Nước có được tự do như hôm nay. Tùng vô cùng, vô cùng biết ơn những thế hệ cha ông đã ngã xuống để chúng ta được sống trong hòa bình. Và Tùng tin rằng, nếu mỗi chúng ta đều góp một phần nhỏ bé của mình, bằng tình yêu thương, sự tử tế và khát vọng vươn lên thì đất nước chúng ta, Việt Nam sẽ ngày càng đẹp hơn, mạnh mẽ hơn. Chúc mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chúc cho Việt Nam mãi mãi đoàn kết, vững vàng và rực rỡ".

Sơn Tùng có chia sẻ đầy tự hào trên trang cá nhân vào sáng 2/9

Sức hút của Sơn Tùng M-TP quả thực không đùa được. Chỉ sau khoảng 1 tiếng đăng tải, loạt ảnh diện áo cờ đỏ sao vàng và lời nhắn tự hào về ngày Quốc khánh đã nhanh chóng phủ sóng khắp mạng xã hội. Bài đăng của nam ca sĩ nhận về gần 200 nghìn lượt tương tác, hơn 2 nghìn lượt chia sẻ, hàng chục nghìn bình luận khen ngợi. Con số "khủng" này một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng của Sơn Tùng khi chỉ cần vài bức ảnh đơn giản nhưng giàu cảm xúc cũng đủ tạo nên hiệu ứng lan tỏa cực mạnh.

Bức ảnh 10 điểm, vừa đẹp trai vừa yêu nước của Sơn Tùng gây bão MXH

Trong khi anh trai gây bão mạng xã hội thì MONO cũng gây chú ý khi xuất hiện trong Khối Văn hoá - Thể thao diễu hành tại Hà Nội. MONO cười rạng rỡ, sải bước cùng hàng nghìn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ trong không khí trang nghiêm nhưng đầy tự hào. Khoảnh khắc nam ca sĩ trẻ hoà mình vào dòng người diễu hành nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ, ghi điểm nhờ năng lượng tích cực và sự gần gũi.

MONO thân thiện vẫy tay chào mọi người trên tuyến đường diễu hành

MONO là 1 trong 5 nghệ sĩ được xếp ở vị trí đặc biệt trong đoàn diễu hành