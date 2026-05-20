Sơn Ngọc Minh - nam ca sĩ vừa bị bắt vì liên quan ma túy là ai?

Ngày 20-5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam 71 bị can để điều tra về các tội “mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong số các bị can có Đinh Long Nhật (59 tuổi, nghệ danh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi). Cả hai bị khởi tố về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao dư luận bởi Sơn Ngọc Minh từng là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ, đặc biệt trong giai đoạn hoạt động cùng nhóm nhạc V-Music.

Sơn Ngọc Minh bắt đầu sự nghiệp ca hát với vai trò thành viên V.Music, nhóm nhạc nam từng nhận được nhiều sự yêu mến trong giai đoạn đầu những năm 2010. Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu cùng phong cách trẻ trung, anh nhanh chóng được khán giả chú ý.

Sau khi nhóm tan rã, Sơn Ngọc Minh hoạt động solo, đồng thời tham gia diễn xuất và xuất hiện trong một số gameshow truyền hình. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của nam ca sĩ cũng trải qua không ít biến cố và ồn ào.

Trước đây, Sơn Ngọc Minh từng gây chú ý khi công khai giới tính, chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân cũng như những vấn đề sức khỏe. Nam ca sĩ từng tiết lộ mình được chẩn đoán ung thư vòm họng và có giai đoạn gần như mất liên lạc với nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz.

Trong một chương trình phát sóng trên HTV7, Sơn Ngọc Minh từng có những chia sẻ xúc động về hành trình theo đuổi nghệ thuật. Anh cho biết bản thân đến với nghề ca hát hoàn toàn tình cờ nhưng chưa bao giờ có ý định từ bỏ đam mê.

Ít ai biết rằng nam ca sĩ từng thi đỗ Đại học Kiến trúc TP.HCM nhưng phải tạm dừng việc học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Khi nhận được cuộc gọi casting vào nhóm nhạc, Sơn Ngọc Minh đã giấu gia đình lên TP.HCM thử sức và sau đó quyết định từ bỏ mọi thứ để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Nam ca sĩ cũng từng trải lòng về quãng thời gian khủng hoảng sau khi rời nhóm V.Music. Có thời điểm, anh rơi vào khó khăn tài chính, trong người chỉ còn vài chục nghìn đồng để xoay xở cuộc sống nơi thành phố.

Mẹ của Sơn Ngọc Minh - bà Nguyễn Thị Cúc - từng chia sẻ đầy xúc động về hành trình theo đuổi ước mơ của con trai: “Hồi đó, nó không có ước mơ làm nghề ca sĩ đâu nhưng nó hâm mộ Đan Trường lắm. Tự nhiên một đêm nó về đòi làm ca sĩ, mà nhà thì không có tiền cho nó đi, vậy là nó bán điện thoại lấy tiền lên Sài Gòn”.

Đáng chú ý, trong chính chương trình truyền hình này, khi được hỏi về những cám dỗ của giới giải trí, Sơn Ngọc Minh từng thẳng thắn bày tỏ: “Cám dỗ thì chắc chắn là có nhưng bản thân mình phải giữ vững được lập trường, không để bị sa ngã. Ba em sợ em sa ngã lắm!”.

Nam ca sĩ cũng từng chia sẻ dự định viết sách về những khủng hoảng tuổi trẻ và hành trình vượt qua biến cố cá nhân.

Liên quan đến vụ án, Công an TP.HCM cho biết qua quá trình điều tra các vụ “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn trong quý I năm nay, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng liên quan cần tiếp tục truy xét mở rộng.

Từ đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã xác lập chuyên án, đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Kết quả bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can liên quan đến các hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, Công an phường cũng phối hợp xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định.

Công an TP.HCM nhấn mạnh việc kiên quyết xử lý các đối tượng liên quan thể hiện quan điểm xuyên suốt: “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng chống tội phạm ma túy; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định.