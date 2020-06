Soi nhan sắc sao Vbiz qua ảnh "team qua đường" chụp vội: Người đẹp bất chấp, người lộ body thật, choáng nhất là Hà Tăng - Midu

Thời điểm lần đầu Nhã Phương trở lại hậu tin đồn "ở ẩn" sinh con cô đã để lộ bọng mắt to rõ do mất ngủ. Khuyết điểm này cũng khiến khuôn mặt Nhã Phương trong thiếu sức sống hơn hẳn so với ảnh đã được chỉnh sửa kỹ. Tuy nhiên nhìn đi nhìn lại dù có bọng mắt hay không, Nhã Phương vẫn ghi điểm vì đường nét xinh đẹp vốn có