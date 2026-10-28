Sofitel Legend hợp tác cùng Unesco, góp phần gìn giữ và tiếp nối di sản qua từng chuyến đi

Khi du lịch không chỉ là khám phá, mà còn là gìn giữ di sản

Ngày 26/10/2026 tại Paris, Sofitel Legend và UNESCO chính thức công bố thỏa thuận hợp tác toàn cầu nhằm đưa công tác bảo tồn di sản văn hóa trở thành trọng tâm của trải nghiệm du lịch. Thông qua quan hệ hợp tác này, hai bên cam kết nâng cao nhận thức về tri thức và kỹ năng bản địa, bảo tồn các di sản sống, đồng thời tăng cường kết nối giữa du khách với bản sắc văn hóa tại từng điểm đến, hướng tới mục tiêu biến mỗi chuyến đi thành một hành trình gìn giữ và tiếp nối di sản văn hóa.

Theo định hướng này, di sản không chỉ hiện diện qua những công trình kiến trúc, di tích lịch sử hay địa danh nổi tiếng. Những nghề thủ công được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật ẩm thực, phong tục và các thực hành văn hóa trong đời sống cộng đồng cũng là những giá trị cần được gìn giữ.

Bên cạnh di sản văn hóa, chương trình còn chú trọng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thông qua việc kết nối với các Khu dự trữ sinh quyển của UNESCO, góp phần bảo vệ động vật hoang dã, hệ thực vật và cảnh quan tự nhiên.

Cách tiếp cận này đặt cộng đồng địa phương vào vị trí quan trọng trong hành trình bảo tồn. Bởi một di sản chỉ thực sự có sức sống khi những người tạo nên, gìn giữ và thực hành các giá trị ấy tiếp tục được trao cơ hội phát huy tri thức, kỹ năng của mình.

Thông qua hợp tác với các nghệ nhân, nhà sáng tạo và chuyên gia di sản, Sofitel Legend mong muốn tạo thêm cơ hội để du khách tiếp cận văn hóa bản địa theo cách gần gũi, chân thực hơn, đồng thời góp phần hỗ trợ sinh kế và duy trì các nghề truyền thống.

Bốn cam kết đưa di sản đến gần hơn với du khách

Thỏa thuận hợp tác giữa Sofitel Legend và UNESCO được triển khai trên bốn định hướng chính: hỗ trợ cộng đồng địa phương và nghệ nhân; cung cấp kiến thức, truyền cảm hứng cho du khách; kiến tạo cầu nối văn hóa ngay tại khách sạn; và đóng góp vào công tác bảo tồn di sản.

Theo đó, các khách sạn trong hệ thống sẽ phối hợp với nghệ nhân và chuyên gia do mạng lưới UNESCO kết nối để phát triển những trải nghiệm văn hóa chuyên biệt. Du khách không chỉ quan sát một sản phẩm thủ công hay tìm hiểu về một phong tục, mà còn có cơ hội tiếp cận câu chuyện, kỹ năng và tri thức đứng sau những giá trị ấy.

Đội ngũ nhân viên khách sạn, đặc biệt là những người trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng, cũng sẽ được đào tạo chuyên biệt dựa trên chuyên môn của UNESCO. Mục tiêu là giúp du khách hiểu sâu hơn về lịch sử, truyền thống và di sản sống tại nơi mình ghé thăm.

Bên cạnh đó, các khách sạn sẽ trở thành không gian giới thiệu bản sắc địa phương thông qua triển lãm, hoạt động giao lưu nghệ thuật và những khu trưng bày được tuyển chọn, tôn vinh sáng tạo thủ công bản địa.

Du khách cũng có thể tự nguyện đóng góp cho các chương trình bảo tồn thông qua nền tảng ALL Accor Charity, bao gồm hình thức sử dụng điểm thưởng ALL. Đây là một trong những cách để trải nghiệm du lịch gắn với trách nhiệm gìn giữ các giá trị văn hóa.

Bà Maud Bailly, Tổng Giám đốc Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems cùng ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam tại Sofitel Legend Metropole Hanoi, ngày 21 tháng 10 năm 2026.

Bà Maud Bailly, Tổng Giám đốc Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems, nhấn mạnh rằng dịch vụ lưu trú cao cấp không chỉ dừng lại ở việc cung cấp chỗ ở, mà còn cần trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa. Trong khi đó, ông Julien Pellaux, Giám đốc Phụ trách Hợp tác của UNESCO, cho rằng việc đưa du khách đến gần hơn với nghệ nhân và những người gìn giữ truyền thống có thể góp phần tạo cơ hội việc làm, thu nhập và thúc đẩy phát triển địa phương.

Lộ trình triển khai từng bước, khởi đầu tại Sofitel Legend Metropole Hanoi

Điểm khởi đầu của chương trình hợp tác toàn cầu là Sofitel Legend Metropole Hanoi, nhân dịp khách sạn kỷ niệm 125 năm thành lập. Phối hợp cùng Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, khách sạn dự kiến giới thiệu chuỗi trải nghiệm văn hóa được thiết kế riêng, kết nối du khách với những dấu ấn đặc trưng của Thủ đô.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là hành trình khám phá cà phê Hà Nội. Lấy cảm hứng từ dấu mốc năm 1946, khi món cà phê trứng gắn với lịch sử của khách sạn ra đời, chương trình sẽ giới thiệu trải nghiệm thiền cùng cà phê dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đến từ Trung Nguyên Coffee. Qua đó, văn hóa cà phê Việt Nam được tiếp cận không chỉ như một thói quen thưởng thức, mà còn như một phần của đời sống và bản sắc địa phương.

Với những người yêu thích nghề thủ công, hành trình nửa ngày tại làng gốm Bát Tràng, cách Hà Nội khoảng 30 phút di chuyển, mở ra cơ hội tìm hiểu văn hóa làng nghề từ góc nhìn của người dân bản địa. Chương trình dự kiến bao gồm tham quan bảo tàng có thuyết minh, thưởng thức bữa trưa truyền thống tôn vinh di sản ẩm thực của làng và trực tiếp trải nghiệm làm gốm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân.

Một trải nghiệm khác đưa du khách đến Hoàng thành Thăng Long, nơi những câu chuyện về lịch sử nghìn năm của Thủ đô được khám phá cùng chuyên gia di sản. Du khách sẽ có cơ hội tiếp cận một số di tích khảo cổ và hiện vật lịch sử chưa mở cửa rộng rãi cho công chúng, đồng thời tìm hiểu về các nỗ lực nghiên cứu, bảo tồn đang được triển khai tại đây.

Sau giai đoạn khởi đầu tại Hà Nội, mô hình hợp tác sẽ từng bước được mở rộng tới hệ thống Sofitel Legend trên toàn cầu, với các hoạt động được điều chỉnh theo đặc trưng văn hóa và ưu tiên bảo tồn của từng điểm đến.

Với định hướng này, mỗi chuyến đi không chỉ mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách, mà còn có thể góp phần duy trì những giá trị làm nên bản sắc của một vùng đất. Di sản vì thế không chỉ thuộc về quá khứ, mà tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và được trao truyền cho các thế hệ mai sau.