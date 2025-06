Sốc: Vụ tố "đào lửa" hàng trăm triệu tiền vé ngay trước concert Chông Gai khiến MXH dậy sóng lúc nửa đêm

Hàng loạt bài đăng đòi tiền vì bị scam vé concert Chông gai: Chuyện gì đây?

Tối muộn 10/6, trên Threads bất ngờ viral hàng loạt bài đăng liên quan đến việc scam vé concert Chông Gai ngày thứ 5 và 6 sẽ diễn ra vào 14 - 15/6 tới đây tại Hưng Yên. Các bài đăng này chủ yếu nhắc đến page Facebook Cây Bàng Non của anh Duy Nhất (hay được gọi là Bàng) - tài khoản fan của anh tài Duy Nhất với 22k người theo dõi.

Page Cây Bàng Non của anh Duy Nhất

Anh tài Duy Nhất tương tác với page Cây Bàng Non của anh Duy Nhất

Theo ghi nhận, nhiều người hâm mộ đã chuyển khoản cho chủ nhân của page Bàng để mua vé concert “nội bộ”. Những vé này hầu hết thuộc zone Điêng Lên (còn được gọi là “vé lẩu”) - ngay sát stage vì mong muốn có cơ hội tương tác với idol.

Trong đó, nhiều người vì tin tưởng vào Bàng, thấy hay tương tác qua lại với VĐV Duy Nhất trên MXH lẫn ngoài đời nên đã chuyển khoản số tiền lớn, lên đến hàng chục triệu đồng.

“25 triệu 600 nghìn của tôi trả trong đêm nay giùm nhé Cây bàng non của anh Duy Nhất. Còn có 3 ngày nữa concert thôi đó?

Thực sự luôn Bàng hứa hẹn đủ điều chắc chắn có vé này kia nguồn uy tín 100% nên tôi mới đi mua vé giùm bạn bè. Mọi người tin tôi nên mới mua cùng xong bây giờ còn 3 ngày là concert tôi phải đi inbox cho từng người lạy lục xin lỗi vì không có vé, vì nguồn vé scam rồi, đang cố gắng đòi tiền lại.

Còn cái người hứa 100% có vé thì sủi, kêu bây giờ không có tiền hoàn cho mọi người. Giờ thì tôi thắc mắc bạn có ăn chia với scammer kia không rồi đó” - một tài khoản kể lại sự việc.

“Lúc kêu mua thì ngon ngọt, khẳng định chắc nịch có vé. Tới giờ có 4 ngày nữa tới concert thì khóa cả page là sao vậy ạ? Trả đây cho tôi 16 triệu 400 nghìn đi. Tổng số người bị scam là gần 150 người rồi và số tiền gần 400 triệu rồi nhé! Không đùa đâu. Trả tiền ngay trong đêm nay đi để tôi còn đi tìm vé khác” - một người khác nói.

Hàng loạt bài đăng lên tiếng vì bị scam

Ở phần bình luận các bài đăng này, nhiều người cũng xác nhận đã chuyển khoản cho Bàng nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được vé và mong muốn được trả tiền. Ai nấy đều bày tỏ sự bức xúc vì vừa có nguy cơ mất tiền mà không có vé xem concert, tuyên bố sẽ làm rõ vấn đề đến cùng.

Bên cạnh đó, nhiều người quan ngại sự việc sẽ ảnh hưởng đến anh tài Duy Nhất nói riêng và chương trình nói chung.

Người trong cuộc lên tiếng

Cũng trong đêm 10/6, tài khoản Cây bàng non của anh Duy Nhất đã liên tục lên tiếng về sự việc. Tại đây, những người khác cũng được gọi tên là MC kiêm YouTuber Dustin Phúc Nguyễn (chủ kênh Dustin On The Go) và T - người được cho là quản lý page Facebook Dustin On The Go.

Theo Bàng, mình quen T. từ sau Day 2 của concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và 2 bên có tương tác qua lại. T. chủ động tặng áo (nhắn tin qua fanpage Dustin On The Go) và giúp đỡ Bàng tại Day 3 - 4 nên Bàng rất tin tưởng.

Khi Day 5 - 6 được tổ chức, T. nói rằng mình có thể mua vé nội bộ nên Bàng đã gom order từ những người follow mình, tổng cộng 144 vé. Hiện tại, Bàng không thể liên lạc được với T. sau 2 lần hứa hẹn có vé nên đã trình báo lên cơ quan chức năng.

“Em xin phép Dustin On The Go mong chị trả lời em và xin hãy hoàn tiền cho em để em trả cho mọi người ạ. Em quen chị từ sau Day 2, chị dùng fanpage nhắn tin tặng cho em áo sau khi hai chị em tương tác qua lại, và ở Day 3 - 4 em không có loa quạt, chị là người chở sang cho em nên em rất mực tin tưởng chị.

Chị bảo chị có thể mua vé nên em đã gom order và chuyển khoản cho chị liên tục 144 vé. Chị hẹn em 7/6 trả vé, sau đó hẹn 10/6, trưa 10/6 chị nghe điện thoại từ Z. và fanpage Dustin On The Go, chị bảo sẽ gửi vé cho em nhưng bây giờ em không liên lạc được với chị.

Hiện tại em mong anh Dustin Phuc Nguyen có thể kêu chị lên trả tiền lại cho tụi em. Em đã lên cơ quan trình báo và cũng sắp phải đối mặt với những vấn đề do chị T. lừa em.

Em xin lỗi anh Nhất và mọi người” - nguyên văn bài đăng của Bàng vào lúc 23h25 ngày 10/6.

Bài đăng từ page Cây Bàng Non của anh Duy Nhất

Đến 0h35 ngày 11/6, Bàng cho biết mình đã liên hệ được với Dustin Phúc Nguyễn và cả 2 xin được cho thêm 24h để trình báo, làm việc với cơ quan chức năng. Đồng thời Bàng tiếp tục đề nghị T. trả lời mình và Dustin.

Về phía Dustin Phúc Nguyễn, nam YouTuber cũng đã đăng tải thông báo lên page lúc 0h47, cho biết “có hiện tượng mạo danh kênh để thực hiện một số hành vi bất chính”. Vì vậy Dustin đang nhờ cơ quan chức năng vào cuộc, sẽ có phản hồi chính thức.

“Kênh Dustin On The Go vừa tiếp nhận thông tin từ khán giả là có hiện tượng mạo danh kênh để thực hiện một số hành vi bất chính. Hiện nay, kênh đang xử lý thông tin và sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Kênh sẽ có phản hồi chính thức sau khi hoàn tất thủ tục trình báo. Xin chân thành cảm ơn mọi người ạ” - là bài đăng của phía Dustin.

Hiện tại, một số cư dân mạng đã tìm đến tài khoản tick xanh của anh tài Duy Nhất để nói về vụ scam vé này song nam VĐV chưa có phản hồi chính thức nào.

Sự việc vẫn đang được cư dân mạng theo dõi sát sao.

(Tổng hợp)