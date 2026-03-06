Mâu thuẫn căng thẳng giữa nữ người mẫu kiêm influencer Choi Joon Hee (con gái Choi Jin Sil) và bà ngoại (Jung Ok Sook) đã bắt đầu từ gần 10 năm trước. Tới sáng 6/3, tờ Sports Chosun vừa bất ngờ công bố nguyên nhân thực sự dẫn tới mối thâm thù đại hận giữa 2 bà cháu Choi Joon Hee.

Theo nguồn tin, mâu thuẫn nổ ra sau khi Choi Joon Hee cáo buộc bà Jung Ok Sook chiếm đoạt khối tài sản được thừa kế của mình. Nữ người mẫu họ Choi nhấn mạnh, vấn đề không chỉ liên quan tới tiền bạc mà còn là sự đổ vỡ niềm tin xuất phát từ hành vi biển thủ của bà ngoại. Chưa dừng lại ở đó, trên mạng xã hội còn rộ lên tin đồn khối tài sản Choi Jin Sil để lại rơi vào khoảng 20-70 tỷ won (356-1246 tỷ đồng).

Nguồn cơn của mối thù giữa 2 bà cháu Choi Joon Hee vừa mới được hé lộ. Ảnh: X

Để làm rõ tình hình, cựu phóng viên Lee Jin Ho mới đây đã thực hiện cuộc phỏng vấn nóng với bà Jung Ok Sook. Tại đây, bà Jung mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc biển thủ tiền thừa kế của cháu gái.

Trong lần xuất hiện trên kênh YouTube của cựu phóng viên Lee Jin Ho mới đây, bà Jung Ok Sook cũng giải thích cặn kẽ về khối tài sản do con gái và con rể để lại sau khi qua đời. Bà Jung cho biết con gái bà - Choi Jin Sil, không để lại nhiều tiền mặt tại thời điểm qua đời. Trong khoảng thời gian ly hôn với cầu thủ bóng chày Cho Sung Min vào năm 2004, Choi Jin Sil đã không có phim để quay suốt 3 năm, khiến tiền tiết kiệm cũng giảm đi đáng kể. Sau này, Choi Jin Sil đã trở lại thành công rực rỡ qua bộ phim Cuộc Chiến Hoa Hồng, từ đó giúp cô có thu nhập trở lại.

Tuy nhiên, sau sự ra đi đột ngột của Choi Jin Sil vào năm 2008, phần lớn tiền mặt cô để lại đã nhanh chóng vơi đi do phải thanh toán các khoản tiền phạt hợp đồng quảng cáo, chi phí pháp lý và thuế thu nhập toàn diện. Kết quả, tài sản chính mà nữ diễn viên họ Choi để lại là 2 bất động sản gồm 1 ngôi nhà ở phường Jamwon và 1 căn hộ officetel. Những tài sản này được chia đều cho con trai và con gái của Choi Jin Sil là Choi Joon Hee - Choi Hwan Hee.

Bà Jung Ok Sook nhấn mạnh, bà không nắm quyền sở hữu 2 khối bất động sản nói trên và càng không có quyền bán chúng. Các bất động sản hiện đang được cho thuê tạo ra thu nhập hàng tháng khoảng 15 triệu won (268 triệu đồng) và được chuyển thẳng cho Choi Joon Hee - Choi Hwan Hee. Tính tới thời điểm hiện tại, 2 khối bất động sản nói trên đều chưa bị bán đi.

Bà Jung Ok Sook luôn mong muốn bảo tồn những tài sản mà con gái để lại và chuyển giao nguyên vẹn cho các cháu của mình. Bà Jung cũng tiết lộ thêm rằng bà đã phải đối mặt với nhiều khó khăn tài chính sau cái chết của con gái, phần lớn là do chi phí nuôi dưỡng - giáo dục đắt đỏ của các cháu. Bất chấp gian khổ, bà Jung Ok Sook khẳng định chưa bao giờ bán bất kỳ bất động sản nào do con gái để lại.

Bà Jung Ok Sook khẳng định không chiếm đoạt trái phép tiền thừa kế của các cháu. Ảnh: Naver

Bà Jung Ok Sook còn nhấn mạnh mình đã rất vất vả nuôi nấng 2 cháu sau khi Choi Jin Sil qua đời. Ảnh: X

Ngoài ra, Choi Joon Hee - Choi Hwan Hee còn được thừa kế đất đai từ người cha quá cố - cầu thủ bóng chày Cho Sung Min. Được biết, mảnh đất này trị giá khoảng 2 tỷ won (36 tỷ đồng). Tuy nhiên, mảnh đất đã được bán đi và số tiền thu được cũng không thuộc về bà Jung Ok Sook. Bà khẳng định sau khi bán bất động sản này, số tiền thu được đã được dùng để chi trả các khoản chi phí lớn liên quan tới thuế, môi giới, tiền đặt cọc và hỗ trợ tài chính cho ông bà nội của Choi Joon Hee. Sau khi tất toán mọi khoản chi phí, số tiền còn lại rơi vào khoảng 1 tỷ won (18 tỷ đồng) đã được đưa hết cho 2 anh em Choi Joon Hee - Choi Hwan Hee.

Bà Jung cho biết thêm, khoản thu nhập từ cho thuê mảnh đất nói trên đã được chuyển cho ông bà nội của Choi Joon Hee, trong khi các loại thuế bao gồm thuế đất, thuế tài sản và thuế liên quan đến cho thuê bất động sản đều được trả dưới tên của Choi Joon Hee - Choi Hwan Hee.

Cuối buổi trò chuyện cùng cựu phóng viên Lee Jin Ho, bà Jung Ok Sook xót xa bày tỏ: “Nếu tôi chết đi rồi, ai sẽ biết được những sự thật này? Ít nhất, tôi muốn đính chính những thông tin sai sự thật được lan truyền trước đó”.

Được biết, mối quan hệ căng thẳng giữa 2 bà cháu Choi Joon Hee đã bắt đầu từ gần 10 năm trước. Còn nhớ hồi tháng 8/2017, Choi Joon Hee tố bà ngoại đánh đập cô trong suốt 9 năm. Tuy nhiên, sau khi tiến hành phân tích lời khai của Choi Joon Hee, Choi Hwan Hee (anh trai Choi Joon Hee) và những người thân thiết với gia đình, cảnh sát cho biết rất khó để xác định đây là 1 vụ bạo hành. Song song với đó, bà Jung Ok Sook còn tố ngược cháu gái: “Càng lớn, con bé càng ngỗ nghịch, đánh và quát nạt cả tôi”.

Tới tháng 7/2023, Choi Joon Hee đã đuổi bà ngoại ra khỏi nhà và báo cảnh sát bắt bà với cáo buộc xâm phạm tư gia bất hợp pháp. Kết quả, bà Jung Ok Sook đã bị cơ quan chức năng tạm giữ trong vòng 4 tiếng đồng hồ để lấy lời khai trước khi được thả ra. Mới đây nhất, Choi Joon Hee không thèm thông báo tin tức mình kết hôn với bà ngoại. Bà Jung Ok Sook khẳng định chỉ biết tin cháu gái cưới chồng thông qua YouTube.