Báo Express (Anh Quốc) dẫn lời một nguồn tin Hoàng gia, chỉ trích Harry và Meghan "thay nhân viên còn nhanh hơn thay giấy vệ sinh". Trong số 25 nhân viên nói trên, có những người bị sa thải đột ngột dù mới được thăng chức hay ca ngợi trước đó. Trong 5 năm, con số này đủ để gây sốc với bất cứ công ty nào. Rõ ràng, nhà Sussex chưa tìm được công thức ổn định cho e-kíp của mình.





Gần đây nhất, vừa tháng trước, cặp đôi đã thẳng tay cho nghỉ việc ít nhất 6 thành viên trong đội PR, theo Page Six (Mỹ). Trong số này có Charlie Gipson – Giám đốc truyền thông khu vực châu Âu, Kyle Boulia – Phó thư ký báo chí tại Mỹ, và Lianne Cashin – cựu Giám đốc điều hành của Archewell, người vừa được thăng chức lên cố vấn cấp cao không lâu trước đó. Thậm chí, quản lý mạng xã hội của Meghan Markle cũng bị "đưa vào dĩ vãng".

Trước đó vài tuần, Deesha Tank – Giám đốc truyền thông của Archewell cũng đã chủ động rời đi, khiến đội ngũ của Sussex vốn đã mỏng nay lại càng lao đao.

Nguồn tin Hoàng gia không ngần ngại châm biếm: "Câu chuyện vẫn vậy thôi, họ đổi nhân viên nhanh như người thường đổi giấy vệ sinh. Sữa trong tủ còn lâu hết hạn hơn thời gian làm việc của đội ngũ nhà Sussex".

Truyền thông Mỹ từ lâu đã mổ xẻ cách làm việc "thay người như thay áo" của cặp đôi này. Năm ngoái, Vanity Fair và Hollywood Reporter đều có những bài phân tích chỉ trích phong cách lãnh đạo của Meghan, cho rằng cô khó tính và thiếu kiên nhẫn với nhân viên.

Đợt sa thải hàng loạt lần này, theo nhiều nguồn tin, là một phần trong kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" khi tài chính của Harry và Meghan đang đối mặt nhiều áp lực. Sau khi rời Hoàng gia năm 2020, họ từng gây chấn động khi ký các hợp đồng trăm triệu USD với Spotify và Netflix. Nhưng hiện tại, thỏa thuận trị giá 100 triệu USD với Netflix dự kiến kết thúc trong năm nay và khả năng được gia hạn vẫn là dấu hỏi lớn.





Tính đến nay, vợ chồng Sussex đã ra mắt 5 dự án trên Netflix gồm: Harry & Meghan, Heart of Invictus, Live to Lead, Polo và With Love, Meghan. Ngoại trừ bộ phim tài liệu đầu tiên và chương trình phong cách sống của Meghan, các dự án còn lại đều không tạo được sức hút như kỳ vọng.

Nguồn tin từ Hollywood cho biết, Netflix hiện đang ưu tiên các hợp đồng "first look" (ưu tiên xem trước) thay vì ký độc quyền, đồng nghĩa với việc Harry và Meghan có thể phải chấp nhận mức thù lao thấp hơn nhiều so với con số hiện tại nếu muốn tái ký.

Áp lực tài chính càng nặng nề hơn khi chi phí sinh hoạt hằng năm của cặp đôi ở Montecito lên tới khoảng 1,4 triệu bảng Anh (tương đương 2 triệu USD), bao gồm chi phí bảo trì dinh thự, thuế, các chuyến "công du" theo phong cách Hoàng gia và trả lương cho nhân viên truyền thông, nhân viên quỹ từ thiện Archewell và đội ngũ phục vụ tại nhà.

Hiện tại, Meredith Maines vẫn giữ vai trò Giám đốc truyền thông chính và Emily Robinson là Giám đốc truyền thông tại Archewell. Ngoài ra, vợ chồng Sussex đã ký hợp đồng với công ty PR Method Communications để tiết kiệm chi phí vận hành. Một chuyên gia trong ngành nhận xét: "Xét về tài chính, thuê một công ty PR vẫn rẻ hơn nhiều so với việc duy trì cả bộ máy nhân sự toàn thời gian".