Lee Won Ju (sinh năm 2004) là thế hệ thứ 4 của gia tộc Samsung ở Hàn Quốc. Cô là con gái duy nhất của Chủ tịch Lee Jae-yong và vợ cũ Im Se Ryung - người thừa kế tập đoàn Daesang, một trong những chaebol tại Hàn Quốc (các tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc, do các gia tộc gia đình sở hữu và điều hành, hoạt động đa ngành, có ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia).

Lee Won Ju chụp ảnh cùng bố - Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong

Xuất thân danh giá giúp cô nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông, thường được nhắc đến với những biệt danh như "Công chúa Samsung" hay "biểu tượng rich kid" xứ kim chi.

Khác với anh trai, Lee Won Ju chào đời tại Manhattan, từng mang hai quốc tịch Hàn - Mỹ và từ nhỏ đã sống trong môi trường giáo dục quốc tế.

Hồi nhỏ, Lee Won Ju sớm thể hiện năng khiếu ở bộ môn múa ballet. Cô theo học tại một trường liên kết với Đoàn Ballet quốc gia Hàn Quốc và giành không ít giải thưởng. Sau khi rời Trường quốc tế Yongsan ở Seoul, Hàn Quốc - nơi quy tụ đông đảo con cái của các chính khách xứ kim chi theo học, tiểu thư nhà Samsung cũng dừng học múa ballet. Cô chuyển đến ngôi trường nội trú danh tiếng của Mỹ - Choate Rosemary Hall và kết thân với nhiều con cháu của giới thượng lưu thế giới.

Lee Won Ju rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Trong ảnh là khi cô cùng bố đến dự đám cưới con gái chủ tịch tập đoàn Hyundai và chụp ảnh cùng Rosé

Truyền thông Hàn Quốc từng đưa tin, Lee Won Ju đỗ vào hai trường đại học danh tiếng của Mỹ là Harvard và Brown nhưng cuối cùng chọn bến đỗ là Colorado College. Tuy nhiên, năm 2024, The Korea Times đưa tin, ái nữ nhà tài phiệt Hàn Quốc trở thành thực tập sinh tại The Simmons Center for Global Chicago - tổ chức phi chính phủ ở Chicago, Mỹ.

Trang web chính thức của cơ quan này cho biết, cô thực tập tại đây dưới tên tiếng Anh là Madison Lee và có đôi dòng giới thiệu về bản thân: "Tôi đến từ Seoul, Hàn Quốc nhưng sinh ra ở thành phố New York, Mỹ. Tôi đang là sinh viên năm thứ hai tại Đại học Chicago, chuyên ngành Khoa học dữ liệu".

Lee Won Ju sở hữu nhan sắc cuốn hút, mái tóc đen giản dị

Là ái nữ của gia tộc tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc, Lee Won Ju gây bất ngờ với phong cách giản dị. Gen Z cao 1,72m, gương mặt xinh xắn, luôn trung thành với mái tóc đen tự nhiên, hiếm khi trang điểm cầu kỳ. Trong những khoảnh khắc xuất hiện cùng bạn bè, Won Ju lựa chọn trang phục có phần kiểu cách hơn nhưng giữ vẻ tinh tế, thể hiện đẳng cấp "xa xỉ thầm lặng" (quiet luxury).

Thậm chí, không ít lần trong video trên YouTube của bạn bè, Lee Won Ju tạo thiện cảm khi diện trang phục bình dân như áo hoodie Nerdy và giày chỉ khoảng 100.000 won (hơn 68 USD).

Công chúa Samsung sở hữu mạng lưới bạn bè quốc tế rộng, từng được bắt gặp giao lưu cùng con cháu các gia tộc lớn như Baidu, Gudang Garam hay Oracle.

Lee Won Ju hiếm hoi xuất hiện trước công chúng và mỗi lần lọt vào ống kính truyền thông, cô lại "gây sốt". Hồi tháng 7/2022, khi cùng bố đến dự đám cưới con gái chủ tịch tập đoàn Hyundai, cô nàng diện chiếc váy của thương hiệu Versace trị giá hơn 2.000 USD (hơn 49 triệu đồng). Trang phục này sau đó đã "cháy hàng" ở nhiều kênh bán tại Hàn Quốc. Các phụ kiện khác như vòng cổ, vòng tay và giày được con gái chủ tịch tập đoàn Samsung diện cũng được tìm kiếm liên tục.

Lee Won Ju từng được phát hiện đi ăn với Lisa (Blackpink) và chụp ảnh với một thành viên khác của nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc - Rosé.

Năm 2009, ông Lee Jae-yong và bà Im Se-ryung ly hôn. Quyền chăm sóc con được luân phiên, nhưng thời gian lớn lên, Lee Won Ju sống chủ yếu với cha.

Chủ tịch Lee Jae-yong từng khẳng định năm 2020 rằng ông "sẽ không truyền quyền quản lý Samsung cho con cái". Hiện tại, cả Lee Won Ju và anh trai chưa nắm cổ phần tại Samsung Electronics hay các công ty chủ chốt của tập đoàn.