Phong cách thời trang 'toàn đen' của Phó Chủ tịch Lim Se-ryeong của Tập đoàn Daesang khi bà tham dự lễ phong hàm sĩ quan hải quân cho con trai bà là Lee Ji-ho (24) đang thu hút sự chú ý của công chúng.

Phó Chủ tịch Lim đã tham dự Lễ Tốt nghiệp và Lễ Bổ nhiệm Sĩ quan Hải quân và Thủy quân Lục chiến khóa 139 được tổ chức tại Học viện Hải quân ở Jinhae-gu, thành phố Changwon, tỉnh Gyeongsangnam vào ngày 28/11 vừa qua. Hôm đó, Phó Chủ tịch Lim đã đến chúc mừng lễ bổ nhiệm của con trai mình trong trang phục đen, bao gồm kính râm đen, áo khoác đen và túi xách đen.

Hình ảnh mới của Phó Chủ tịch Lim với thần thái sang trọng, quyền lực nhận nhiều chú ý

Phó Chủ tịch Lim cũng có mặt tại buổi lễ hôm đó, cùng với bà ngoại, bà Park Hyun-joo, Phó Chủ tịch Sangam Communications, và dì, bà Lim Sang-min, Phó Chủ tịch Daesang.

Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong cũng tham dự lễ nhậm chức của con trai mình, cùng với mẹ ông, bà Hong Ra-hee, Giám đốc Danh dự của Leeum, Bảo tàng Nghệ thuật Samsung, và em gái ông, bà Lee Seo-hyun, Chủ tịch Tập đoàn Samsung C&T. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Lee và Phó Chủ tịch Lim xuất hiện cùng nhau kể từ khi họ ly hôn vào năm 2009.

Chủ tịch Samsung Electronics cũng có mặt

Đặc biệt, bộ trang phục mà Phó Chủ tịch Lim mặc hôm đó đã thu hút sự chú ý của công chúng. Chiếc áo khoác được cho là "Michael Ryder", một sản phẩm mới thuộc bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của thương hiệu xa xỉ Pháp Celine. Giá bán lẻ chính thức vẫn chưa được công bố. Chiếc kính râm này được cho là thuộc mẫu SL 782 của thương hiệu xa xỉ Pháp Saint Laurent. Giá hiện tại của chúng dao động từ 400.000 đến 600.000 won (7,2 đến 10,8 triệu đồng) và đã cháy hàng trên các nền tảng lớn.

Chiếc túi được cho là túi tote "Agnes", một sản phẩm đặc trưng của The Row, một thương hiệu được ra mắt vào năm 2006 bởi hai nữ diễn viên Hollywood Ashley và Mary-Kate Olsen. Mức giá túi dao động từ 7,6 triệu đến 8 triệu won (136 đến 144 triệu đồng).

Bà Lim hiện 48 tuổi

Lee Ji-ho đóng vai trò là đại diện cờ của lớp sĩ quan dự bị khóa 139. Hải quân cho biết đây là vai trò được trao cho những người có hành vi gương mẫu bằng cách hợp tác chặt chẽ với các học viên đồng khóa và tích cực tham gia vào các cuộc diễn tập.

Sinh ra tại Mỹ vào năm 2000, Lee Ji-ho từng mang hai quốc tịch nhưng đã từ bỏ quốc tịch Mỹ để nhập ngũ và phục vụ trong Hải quân Hàn Quốc.

Quyết định nhập ngũ của Lee được coi là rất có ý nghĩa, do việc các thành viên trong gia đình Samsung hoàn thành nghĩa vụ quân sự là điều không phổ biến.

Con trai cả của Chủ tịch Lee Jae-yong dự kiến sẽ phục vụ tổng cộng 39 tháng, bao gồm 36 tháng nghĩa vụ bắt buộc sau ba tháng huấn luyện. Thời gian phục vụ sĩ quan tại Hàn Quốc là 39 tháng đối với tất cả các quân chủng. Trong khi đó, thời gian nhập ngũ đối với binh sĩ Lục quân là 18 tháng, Hải quân là 20 tháng và Không quân là 21 tháng.

