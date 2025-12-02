Rầm rộ clip Angelababy - Trần Quán Hy hẹn hò, dung dăng dung dẻ đắm chìm trong tình yêu?

Chiều 1/12, truyền thông Trung Quốc cho biết đoạn video ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của 1 cặp đôi được cho là Angelababy - Trần Quán Hy bỗng trở nên viral, gây bàn tán xôn xao. Trong video, 2 nhân vật nghi là Angelababy - Trần Quán Hy không ngần ngại dành cho đối phương những cử chỉ vô cùng tình tứ như khoác tay thân mật, vuốt má nhau...

Từ đây, tin đồn cánh paparazzi “tóm dính” Angelababy - Trần Quán Hy hẹn hò đã lan nhanh “như tên bắn”. Trên các diễn đàn mạng xã hội, 1 bộ phận khán giả còn tỏ ra ngơ ngác vì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi Angelababy - Trần Quán Hy bỗng dính nghi vấn tình ái.

Đoạn video nghi Angelababy - Trần Quán Hy công khai hẹn hò đã được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội

Cặp đôi được cho là Angelababy - Trần Quán Hy có nhiều tương tác thân mật giống như đang đắm chìm trong thế giới hạnh phúc của riêng mình

Không ít khán giả ngớ người trước tin đồn hẹn hò của Angelababy và Trần Quán Hy

Ngay lập tức, “thánh soi” đã chỉ ra hàng loạt điểm bất thường trong đoạn video nghi Angelababy - Trần Quán Hy yêu đương. Đầu tiên, chất lượng hình ảnh trong clip khá tốt, hoàn toàn khác xa với những bức hình mờ căm do truyền thông Hoa ngữ chụp được mỗi khi tóm dính các cặp sao hẹn hò. Chưa dừng lại ở đó, diện mạo trẻ trung của nhân vật được cho là Trần Quán Hy trong clip cũng khiến công chúng phải đặt ra dấu hỏi to đùng, bởi lẽ tài tử họ Trần ở thời điểm hiện tại không hề giống như vậy.

Chàng trai trong video có diện mạo vô cùng trẻ trung khác xa với Trần Quán Hy hiện tại (hình phải)

Thì ra đoạn video nói trên vốn ghi lại những hình ảnh của 1 cặp đôi ngoài ngành giải trí có ngoại hình khá giống với Angelababy - Trần Quán Hy. Được biết, cặp đôi này đang đu trend hiện rất hot ở Trung Quốc - đó là thuê trạm tỷ (fan có tầm ảnh hưởng lớn trong fandom) hoặc paparazzi chụp ảnh cho mình. Nói tóm lại, video gây xôn xao mới đây hoàn toàn không liên quan tới Angelababy - Trần Quán Hy và chẳng hề có chuyện 2 ngôi sao đang hẹn hò với nhau.

Trần Quán Hy hiện đã rời xa giới giải trí sau bê bối lộ ảnh nóng chấn động 1 thời và hiện sống hạnh phúc bên vợ (siêu mẫu Tần Thư Bồi) và cô con gái 8 tuổi. Trong khi đó, Angelababy đã thông báo ly dị với Huỳnh Hiểu Minh hồi tháng 1/2022, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài hơn 7 năm. Kể từ đó tới nay, người đẹp vẫn chưa xác nhận hẹn hò với bất cứ ai.

Trần Quán Hy đang sống hạnh phúc bên vợ con