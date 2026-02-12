Trong suốt 24 giờ qua, công chúng khắp châu Á không khỏi bàng hoàng khi tài tử nổi tiếng gắn liền với loạt tác phẩm ăn khách của truyền hình Hàn Quốc Jung Eun Woo (phim Cười Lên Dong Hae) đột ngột qua đời. Tính tới thời điểm hiện tại, nguyên nhân dẫn tới cái chết của nam nghệ sĩ vẫn được phía gia đình giấu kín. Trong bối cảnh đó, hàng loạt tin nhắn cùng bài đăng được Jung Eun Woo đăng lên trang Instagram cá nhân ngay trước khi anh rời xa nhân thế đã gây chú ý trở lại.

Chỉ 1 ngày trước khi qua đời, nam diễn viên Cười Lên Dong Hae bất ngờ chia sẻ hình ảnh về 2 cố nghệ sĩ gồm Trương Quốc Vinh và Amy Winehouse. Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng này, Jung Eun Woo đã để lại dòng tin nhắn lạ: "PIR.BG". Theo ký giả của tờ Isplus, nếu được sắp xếp lại thì dòng chữ này có thể sẽ thành "Good Bye RIP" (Tạm biệt, yên nghỉ). Từ manh mối lạ này, công chúng xứ kim chi hiện đang vô cùng hoang mang, càng thêm đồn đoán về nguyên nhân thực sự khiến Jung Eun Woo qua đời. Trên nhiều diễn đàn, netizen cho rằng nam tài tử sinh năm 1986 đã phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn suốt thời gian gần đây nên mới có những suy nghĩ giống như tin nhắn nêu trên.

Dòng tin nhắn lạ của Jung Eun Woo ngay trước khi qua đời đã khiến cộng đồng mạng xứ củ sâm xôn xao mới đây. Ảnh: Naver

Ít ngày trước khi mất, nam thần Cười Lên Dong Hae còn để lại 1 dòng tâm sự đầy ẩn ý khác trên trang Instagram cá nhân. Trong bài đăng, nam diễn viên chia sẻ hình ảnh vầng trăng máu kèm dòng thông điệp thể hiện tâm trạng tuyệt vọng: "Trăng máu. Dù đang treo lơ lửng hay bị mắc lại ở đó thì cũng chỉ là đang rơi xuống mà thôi". Từ đây, công chúng nhận định, Jung Eun Woo ở thời điểm gần đây đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn và đối mặt với những vấn đề liên quan tới sức khỏe tinh thần. Được biết, sự nghiệp tài tử Cười Lên Dong Hae đã bị trì trệ trong suốt nhiều năm qua. Từ năm 2021 tới nay, anh không có vai diễn mới dù từng là gương mặt nổi tiếng tỏa sáng ở hàng loạt phim giờ vàng ăn khách với mức rating cao ngất.

Jung Eun Woo được cho là gặp phải những vấn đề bất ổn về mặt tâm lý trong thời gian gần đây. Ảnh: Nate

Jung Eun Woo trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 39. Lễ viếng của nam diễn viên được tổ chức tại Bệnh viện New Korea và lễ đưa tiễn sẽ diễn ra vào ngày 13/2 tới đây.

Jung Eun Woo sinh năm 1986 tại Incheon, Hàn Quốc. Anh từng là cầu thủ bóng rổ nhưng sau đó đã phải từ giã sự nghiệp thể thao do bị chấn thương. Nam nghệ sĩ theo đuổi con đường diễn xuất sau khi thi đỗ vào khoa Kịch nghệ và Điện ảnh thuộc trường Đại học Dongguk.

Jung Eun Woo chính thức ra mắt Kbiz vào năm 2006 khi vừa tròn 20 tuổi qua bộ phim truyền hình Sharp 3. Kể từ đó tới nay, anh trở nên nổi tiếng trên diện rộng nhờ loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh gây tiếng vang như Cười Lên Dong Hae, Pháo Hoa, Săn Nô Lệ, Welcome to Waikiki 2, Cô Bạn Gia Sư 2, My Only One... Trong đó, Cười Lên Dong Hae và My Only One là 2 tác phẩm đặc biệt thành công, đạt được mức rating cao khủng khiếp và "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ.

Jung Eun Woo xuất hiện cùng Ji Chang Wook và Oh Ji Eun trong 1 phân cảnh ở bộ phim Cười Lên Dong Hae hồi năm 2010. Ảnh: Naver

Jung Eun Woo đối diễn với Ji Chang Wook ở 1 cảnh quay khác ở Cười Lên Dong Hae. Ảnh: Naver