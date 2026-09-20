Sốc nhất hôm nay: Hà An Huy suýt bị loại!

Tập 12 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 mở ra Công diễn 5, chặng đấu cuối cùng mang chủ đề Bập bùng bập bùng, khi ba liên minh cũ chính thức tan rã để hình thành 4 Nhà gồm 6 thành viên. Ở vòng đấu đầu tiên mang tên Khởi Lửa, khán giả được thưởng thức 4 tiết mục với 4 màu sắc hoàn toàn khác nhau, từ câu chuyện chàng trai cô đơn nhưng vẫn vui vẻ của Nhà Lục Lạc, mối tình ma cà rồng đầy ám ảnh của Nhà Hào Môn, bản song ca cảm xúc Cảm ơn tình yêu tôi của Hà An Huy và Hoàng Dũng, cho đến sân khấu gym năng động của Nhà Lẫy Lừng.

Kết quả cuối vòng gọi tên Nhà Lục Lạc và Nhà Lẫy Lừng là hai nhà chiến thắng, mang theo lợi thế điểm số bước vào vòng Chốt Hạ.

Công diễn cuối cùng: 3 liên minh tan rã, 4 Nhà mới chính thức ra đời

Bước vào chặng cuối mang chủ đề "Bập bùng bập bùng", ba liên minh hình thành ở Công diễn 4 chính thức tan rã để nhường chỗ cho 4 Nhà lớn, mỗi Nhà gồm 6 thành viên, thi đấu qua hai vòng Khởi Lửa và Chốt Hạ. Dựa trên bảng xếp hạng sau Công diễn 4 (1. Bềnh Bồng, 2. Quý Tử, 3. Nguyên Tố, 4. Mỹ Mãn, 5. Hợp Lực, 6. Rực Rỡ), hai nhà có điểm hỏa lực thấp nhất tan rã hoàn toàn và các thành viên được chiêu mộ vào 4 nhà còn lại. Mỗi Nhà được cấp 50 điểm hỏa lực để tự phân bổ cho hai tiết mục của mình trước khi bước vào thi đấu đối kháng theo cặp.

Quá trình sáp nhập cũng mang đến không ít câu chuyện đáng chú ý. Đinh Mạnh Ninh và Trịnh Thăng Bình, sau khi phối hợp ăn ý ở công diễn trước, bày tỏ mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng nhau thay vì tách ra. Trong khi đó, Hoàng Dũng và Hoàng Rob nhận được lời mời từ cả Nhà Nguyên Tố lẫn Nhà Mỹ Mãn và cuối cùng chọn về với Mỹ Mãn. Hoàng Dũng lý giải: "Khi K.O và OSAD bước vào, mình thấy OSAD có một nguồn năng lượng rất lớn... Mình cũng muốn tìm một nơi để mình có thể dựa vào".

Sau quá trình chiêu mộ, 4 Nhà chính thức được đổi tên: Nhà Thăng Hoa (Hà An Huy, Đông Hùng, Thuận Nguyễn, OSAD, Hoàng Dũng, Hoàng Rob), Nhà Hào Môn (BB Trần, Hoàng Tôn, Thái Lê Minh Hiếu, Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình), Nhà Lục Lạc (Thỏ DALAB, K.O, Duy Khánh, Thanh Duy, Will, Cheng) và Nhà Lẫy Lừng (Huỳnh Lập, Hồ Đông Quan, Thơm DALAB, It's Charles, Thái Lê Minh Hiếu, Jun Phạm).

Nhà Lục Lạc thắng đậm nhờ câu chuyện cô đơn nhưng vẫn vui vẻ

Ở cặp đấu đầu tiên, Nhà Lục Lạc mang đến tiết mục "Chuyện chàng cô đơn" với thông điệp tìm hạnh phúc ngay trong chính sự cô đơn, thay vì khai thác góc nhìn buồn bã quen thuộc. Will chia sẻ ý tưởng của nhóm: "Chuyện cô đơn không phải là lúc nào cũng được thể hiện bằng góc nhìn buồn, u tối, nhưng cũng có thể là sự vui tươi... mình vẫn còn rất nhiều người xung quanh". Với phần dàn dựng lấy cảm hứng từ một đám cưới nơi sáu anh em cùng đến chúc mừng, tiết mục giúp Nhà Lục Lạc giành 2.450 điểm bình chọn.

Đối thủ của họ, Nhà Hào Môn, chọn cách kể một câu chuyện tình yêu qua hai chương "Lỗi tại mưa" và "Tìm lại", xoay quanh mối tình giữa một chàng ma cà rồng và cô gái loài người bị biến thành bất tử ngoài ý muốn, để rồi khép lại bằng quyết định trả lại tự do cho người mình yêu. Mew Amazing thừa nhận việc nối hai bài hát thành một câu chuyện là chiến thuật để không bị lép vế trước sự dễ thương của "Chuyện chàng cô đơn". Tiết mục này cũng ghi dấu lần đầu BB Trần được chia nhiều line hát nhất từ khi tham gia chương trình, dù ban đầu anh thừa nhận khá lo lắng và thiếu tự tin.

Song ca cảm xúc của Hà An Huy, Hoàng Dũng vẫn thua trước sân khấu gym sôi động

Ở cặp đấu thứ hai, Nhà Thăng Hoa mang đến bản song ca "Cảm ơn tình yêu tôi" giữa Hà An Huy và Hoàng Dũng, tiết mục được xem là dịp để cả hai trở về đúng sở trường vocal. Hoàng Dũng cho biết anh bất ngờ khi một tiết mục nhóm lại được xử lý thành song ca, xem đó là sự tin tưởng từ đồng đội, còn Hà An Huy hào hứng gọi đây là "một bài hát bất hủ, hợp gu khủng khiếp". Đáng chú ý, trước công diễn này Hà An Huy từng có một chuyến đi Vũng Tàu để đối diện với cảm giác chưa hài lòng về phần trình diễn ở Công diễn 4, từ đó tự nhắc bản thân phải nghiêm túc hơn. Dù vậy, tiết mục "đậm chất vocal" này chỉ nhận về 2.040 điểm bình chọn.

Trong khi đó, Nhà Lẫy Lừng lựa chọn hướng đi hoàn toàn khác biệt với tiết mục performance "Xinh", mang concept phòng gym sôi động, vui nhộn. Jun Phạm cho biết tinh thần chung của cả nhóm ở công diễn cuối là "vui hết mình", trong khi Huỳnh Lập lần đầu thử hát điệp khúc kết hợp thực hiện các trick trên sân khấu. Tiết mục còn có màn rap song song giữa Hồ Đông Quan và Thái VG, cùng khoảnh khắc Thái VG "vượt lên chính mình" khi lần đầu diện trang phục màu tím. Với nguồn năng lượng trẻ trung này, Nhà Lẫy Lừng đã vượt qua Nhà Thăng Hoa, góp phần cùng Nhà Lục Lạc trở thành hai nhà chiến thắng ở vòng Khởi Lửa, giành lợi thế điểm số bước vào vòng Chốt Hạ.