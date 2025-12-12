Vụ việc nam ca sĩ nổi tiếng Nam Tae Hyun (cựu thành viên nhóm nhạc WINNER) lái xe trong tình trạng say xỉn đã chiếm sóng truyền thông xứ Hàn suốt thời gian qua. Phiên tòa đầu tiên xét xử vụ Nam Tae Hyun với cáo buộc vi phạm Đạo luật Giao thông đường bộ vừa diễn ra trong ngày 11/12 đã hé lộ loạt tình tiết mới. Theo đó, nam ngôi sao bị lộ chuyện điều khiển xe lao vun vút trên đường với tốc độ lên tới 182 km/h vào thời điểm xảy ra vụ việc. Được biết, đoạn đường nói trên cho phép các phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa là 80 km/h.

Tại tòa án, Nam Tae Hyun đã thừa nhận hành vi lái xe trong tình trạng say rượu. Ngoài ra, cựu thành viên WINNER cho biết thêm anh hiện là nhân viên tại 1 công ty sau khi rời xa ánh đèn sân khấu. Được biết, phiên tòa tiếp theo xét xử vụ Nam Tae Hyun sẽ được diễn ra vào tháng 1 năm sau.

Nam Tae Hyun ra hầu tòa vì vướng vòng lao lý

Vụ việc xảy ra trên đường cao tốc Gangbyeonbuk gần cây cầu Dongjak. Khi ấy, Nam Tae Hyun đang điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn và cố gắng vượt 1 chiếc xe. Kết quả, xe nam ngôi sao đã đâm vào dải phân cách trên đường. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, nồng độ cồn trong máu của cựu thành viên WINNER đo được là 0,122%, vượt qua ngưỡng 0.08% - mức khiến chủ xe bị tước bằng lái.

Đây không phải lần đầu tiên Nam Tae Hyun trở thành tâm điểm chỉ trích vì vi phạm Đạo luật Giao thông đường bộ. Còn nhớ hồi tháng 3/2023, anh bị bắt vì say rượu lái xe. Trong lúc đỗ ô tô trên đường ở Gangnam, nam thần tượng đột ngột mở cửa, gây ra vụ va chạm với 1 chiếc taxi. Theo kết quả điều tra ban đầu, gương chiếu hậu của taxi bị hư hỏng và nồng độ cồn trong máu của nam ca sĩ đủ để bị thu hồi giấy phép lái xe với mức 0,114%. Tới tháng 7/2023, cựu thành viên WINNER nhận mức phạt 6 triệu won (107 triệu đồng) cho những sai phạm của mình.

Nam idol nhiều lần vi phạm luật giao thông, khiến dư luận phẫn nộ

Chưa dừng lại ở đó, cách đây 2 năm, Nam Tae Hyun và bạn gái cũ - Seo Min Jae, đã bị bắt khẩn cấp với cáo buộc dùng ma túy đá. Cả 2 bị đưa ra xét xử và nhận án treo vì vi phạm Đạo luật Kiểm soát ma túy. Trong đó, Nam Tae Hyun bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm.

Nam Tae Hyun sinh năm 1994, từng là thành viên của WINNER. Tới tháng 11/2016, anh chính thức rời khỏi nhóm cũng như YG Entertainment và thành lập nhóm nhạc riêng mang tên South Club, nhưng không thể gặt hái được thành công như hồi còn ở YG. Thay vào đó, nam ngôi sao "lắm tài nhiều tật" lại chỉ ngập ngụa trong loạt thị phi chấn động.

Nam Tae Hyun tan tành sự nghiệp và hình tượng sau hàng loạt scandal



