Ca sĩ K.D viết 365 chữ tuyên bố ly hôn vợ đẹp không thua hot girl sau 5 năm cưới

Dưới đây là bài viết xác nhận ly hôn của Dương Kỳ Dục:

Gửi tất cả những người quan tâm đến tôi, tôi muốn chia sẻ một vài thay đổi gần đây trong cuộc sống của mình. Tôi và Ngôn Ngôn đã kết thúc cuộc hôn nhân của mình vào tháng 9 vừa qua. Đây là quyết định mà chúng tôi cùng nhau đưa ra sau nhiều cuộc trò chuyện sâu sắc, tự mình suy ngẫm thấu hiểu và đưa ra lời chúc phúc tương lai với đối phương.

Dù không còn là vợ chồng với nhau, nhưng tình yêu dành cho con của chúng tôi vẫn không thay đổi. Chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi dạy con, đảm bảo con được lớn lên trong một môi trường ổn định, an toàn và tràn đầy tình yêu thương. Chúng tôi sẽ duy trì sự giao tiếp tốt để giữ gìn sự ấm áp mà các con đã quen thuộc.

Biến cố lần này giúp tôi và Ngôn Ngôn học được cách buông bỏ những ràng buộc và nhìn cuộc sống với lòng trắc ẩn hơn. Một số câu chuyện không cần phải được mô tả là kết thúc, chúng chỉ đơn giản đại diện cho sự thay đổi trong cách chúng ta đồng hành cùng nhau.

Từ nay trở đi, tôi và Ngôn Ngôn sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau với tư cách vợ chồng cũ. Chúng tôi hy vọng thế giới bên ngoài có thể cho chúng tôi và con của chúng tôi một chút không gian để duy trì cuộc sống bình yên.

Do mọi thứ đã thay tôi và tôi đang tập trung nhiều hơn vào con của mình, vì vậy, tôi sẽ không trả lời các câu hỏi về vấn đề gia đình nữa để tránh làm ảnh hưởng đến Ngôn Ngôn, các con và 2 bên gia đình. Cảm ơn các bạn.