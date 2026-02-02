Nhiều nam giới cho rằng không làm "chuyện giường chiếu" trong thời gian dài là chuyện bình thường. Thậm chí có người tin rằng điều này giúp tiết kiệm năng lượng và tập trung hơn cho công việc, xây dựng lối sống lành mạnh, bảo vệ thận cùng cơ quan sinh dục.

Tuy nhiên theo các bác sĩ sản khoa, việc không xuất tinh kéo dài, nhất là không quan hệ tình dục (bên cạnh thủ dâm) có thể âm thầm gây ra nhiều rủi ro sức khỏe. Cả về thể chất lẫn tinh thần.

5 rủi ro sức khỏe khi quá lâu không làm "chuyện giường chiếu"

Bác sĩ nam khoa và tiết niệu Tsai Feng po (Hồng Kông, Trung Quốc) cảnh báo rằng đời sống tình dục có vai trò sinh học rõ ràng. Khi bị kìm nén quá lâu, cơ thể nam giới có thể phản ứng theo những cách không hề tích cực. Dưới đây là 6 rủi ro sức khỏe bạn phải đối mặt nếu kiêng "chuyện giường chiếu" quá lâu:

1. Dễ gặp rối loạn cương dương

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Hoa Kỳ cho thấy nam giới quan hệ tình dục rất ít có nguy cơ rối loạn cương dương cao hơn rõ rệt so với người duy trì tần suất đều đặn. Khi dương vật ít được kích thích, phản xạ cương có thể suy giảm. Lưu thông máu kém dần. Lâu ngày gây khó khăn khi quan hệ trở lại.

2. Nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt tăng

Xuất tinh đều đặn giúp tuyến tiền liệt hoạt động ổn định hơn. Một nghiên cứu quốc tế cho thấy nam giới xuất tinh thường xuyên có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn so với người xuất tinh rất ít. Việc ứ đọng dịch tuyến lâu ngày có thể gây viêm mạn tính. Đây là yếu tố liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt.

3. Huyết áp dễ tăng

Nhiều khảo sát cho thấy nam giới có "chuyện giường chiếu" đều đặn thường có chỉ số huyết áp ổn định hơn. Quan hệ tình dục là một dạng vận động sinh lý giúp tim mạch linh hoạt. Khi thiếu hoạt động này trong thời gian dài, nguy cơ rối loạn huyết áp có thể tăng lên mà người trong cuộc không hề hay biết.

4. Hệ miễn dịch suy yếu

Quan hệ tình dục đều đặn có liên quan đến nồng độ immunoglobulin A cao hơn trong nước bọt. Đây là kháng thể quan trọng giúp cơ thể chống lại virus gây bệnh đường hô hấp. Nam giới ít hoặc không quan hệ trong thời gian dài có thể có hàng rào miễn dịch yếu hơn. Dễ cảm cúm và mệt mỏi.

5. Căng thẳng tích tụ kéo dài

Khi làm "chuyện giường chiếu", cơ thể tiết ra endorphin. Đây là hormone giúp giảm stress và tạo cảm giác thư giãn. Nếu thiếu sự giải phóng này, căng thẳng dễ bị dồn nén. Nhiều người rơi vào trạng thái cáu gắt. Khó ngủ. Áp lực tâm lý tăng dù vẫn sinh hoạt và tập luyện bình thường.

6. Giảm tự tin và phong độ tâm lý

Việc không quan hệ trong thời gian dài có thể khiến nam giới nghi ngờ khả năng của chính mình. Cảm giác tự ti dễ xuất hiện. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tình dục mà còn tác động tiêu cực đến công việc và các mối quan hệ xã hội.

Tần suất làm "chuyện giường chiếu" của nam giới theo độ tuổi

Cũng theo bác sĩ Tsai Feng po, nam giới không nên kiêng quan hệ quá lâu nhưng cũng không được làm "chuyện giường chiếu" quá mức. Tần suất sex thường được tính toán dựa trên Quy luật số 9 và ra con số tối đa để đảm bảo sức khỏe như sau:

- Ở tuổi 20 (2 x 9 = 18): Nghĩa là nên duy trì 8 lần trong 10 ngày.

- Ở tuổi 30 (3 x 9 = 27): Nghĩa là nên duy trì 7 lần trong 20 ngày.

- Ở tuổi 40 (4 x 9 = 36): Nghĩa là nên duy trì 6 lần trong 30 ngày (khoảng 1 lần/tuần).

- Ở tuổi 50 (5 x 9 = 45): Nghĩa là nên duy trì 5 lần trong 40 ngày.

Ông còn nhấn mạnh rằng tập thể dục không thể thay thế hoàn toàn cho đời sống tình dục. Với sức khỏe nam giới, duy trì sự điều độ và lắng nghe cơ thể mới là lựa chọn khôn ngoan.

Nguồn và ảnh: Top 1 Health, Aboluowang